La ministre Caroline Proulx annonce un soutien de près de 2,8 M$ pour l'aménagement de la Station de montagne sur mer





QUÉBEC, le 9 juin 2023 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le député de Gaspé, M. Stéphane Sainte-Croix, annoncent l'octroi d'un soutien financier de 2 779 100 $ à la Coopérative de solidarité de développement touristique, économique et social de Mont-Saint-Pierre (CSMSP), en Gaspésie.

Les sommes allouées permettront d'aménager une station quatre-saisons qui mettra en valeur plusieurs activités (randonnée pédestre, vélo de montagne, raquette, motoneige, etc.). Elles visent aussi à faire de Mont-Saint-Pierre, déjà réputé pour ses activités de vol libre (deltaplane, parapente), un important pôle touristique régional.

L'implantation de cette station viendra bonifier l'offre touristique de la région de la Gaspésie, tout en contribuant à y prolonger la durée des séjours et à y attirer de la clientèle touristique sur toute l'année.

« Faire du Québec une destination touristique quatre-saisons est une des priorités de notre gouvernement. C'est une façon de maximiser les retombées du tourisme à tous les moments de l'année et de faire en sorte qu'il participe encore davantage à l'essor et au dynamisme des régions du Québec. Le projet de la Station de montagne sur mer s'inscrit parfaitement dans cet objectif, avec une offre d'activités de nature et d'aventure bonifiée qui en fera un pôle d'attraction important pour la clientèle touristique d'ici et d'ailleurs. Je salue la CSMSP pour ce projet ambitieux. Je suis convaincue qu'il contribuera à accroître la vitalité économique et sociale de la région et du Québec, pour le bénéfice de nos communautés. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« La Haute-Gaspésie forme un milieu exceptionnel qui offre une qualité de vie unique dans un territoire grandiose. Des centaines de Québécois l'ont compris et sont venus s'y installer au cours des dernières années. En encourageant l'essor d'entreprises comme la Station de montagne sur mer, notre gouvernement entend non seulement rendre leur cadre de vie plus agréable et stimulant, mais aussi attirer davantage de visiteurs dans notre belle région. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé

« Le projet de la Station de montagne sur mer, porté par la coopérative de solidarité de Mont-Saint-Pierre, une entreprise d'économie sociale, propose un projet pour faire du tourisme autrement, à l'échelle humaine. Ce projet, issu d'une volonté locale et soutenu par les 300 membres de la coopérative, se veut un modèle de développement durable en récupérant des bâtiments patrimoniaux fermés pour les transformer en espaces communautaires et en attractions touristiques à forte valeur ajoutée. Une charte du visiteur, en plus d'une implication des habitants en tant qu'ambassadeurs, assurera un développement harmonieux et respectueux de la qualité de vie des résidents qui permettra de générer de nouvelles retombées économiques et sociales. La participation financière de Tourisme Québec est l'élément clé du montage financier et de la réalisation du projet. »

Jean-Sébastien Cloutier, président du conseil d'administration de la Coopérative de solidarité de développement touristique, économique et social de Mont-Saint-Pierre

En résumé, le projet de la Station de montagne sur mer consiste à :

aménager une station de montagne;



créer un réseau de sentiers de randonnée pédestre et de vélo de montagne;



mettre en place un centre de vol libre virtuel;



construire un observatoire au sommet du mont Saint-Pierre ;

;

aménager la Place du Village;



aménager la plage;



mettre en place un service de navette quatre-saisons.





La contribution gouvernementale est issue du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique (PARIT) du ministère du Tourisme.





La ministre Proulx a annoncé récemment une bonification de 30 millions de dollars du PARIT. Ce soutien financier fait partie des mesures du budget du Québec 2023-2024 visant à assurer la compétitivité de l'industrie touristique.





Après une première bonification en 2022, l'enveloppe totale du PARIT, qui inclut les projets déjà soutenus, atteint 269 millions de dollars. Au total, ce programme devrait permettre la réalisation d'investissements de plus de 570 millions. En tout, 92 projets ont reçu un appui depuis son lancement en juin 2021.





Les objectifs du PARIT sont les suivants :

soutenir l'adaptation de l'offre des entreprises touristiques;



renforcer le développement et la consolidation d'attraits touristiques qui présentent un effet structurant pour leur région;



appuyer des projets qui favorisent la rétention des Québécois ou qui motivent les déplacements;



accroître la vitalité économique et sociale des communautés et des régions par le développement d'une offre touristique durable, originale et diversifiée;



augmenter l'adoption par les entreprises de bonnes pratiques en matière de responsabilité sociale.

