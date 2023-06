Le governement du Canada investit plus de 11,6 millions de dollars pour la remise en état du parc national de l'Île-du-Prince-Édouard à la suite de l'ouragan Fiona et en préparation pour la saison touristique





Le parc national de l'Île-du-Prince-Édouard a officiellement lancé la saison touristique 2023 le 6 juin; les terrains de camping et la plupart des accès aux plages seront prêts à accueillir les visiteurs

CHARLOTTETOWN, PE, le 9 juin 2023 /CNW/ - En septembre 2022, les forces féroces de Fiona ont provoqué une destruction sans précédent dans toute la province. Dans le parc national de l'Île-du-Prince-Édouard, les effets de la tempête ont inclus la chute de milliers d'arbres, l'emportement de routes et de chemins d'accès aux plages, ainsi qu'une importante érosion du littoral du parc, y compris des dunes. Dès les premiers jours d'intervention, le gouvernement du Canada a aidé à assurer la sécurité des gens et les collectivités à se rétablir et à se reconstruire.

Aujourd'hui, Heath MacDonald, député de Malpeque, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé un investissement fédéral de 11,6 millions de dollars dans les lieux administrés par Parcs Canada à l'Île-du-Prince-Édouard. Cette somme servira à financer les travaux remises en état en cours partout dans le parc national de l'Î.-P.-É. après le passage de l'ouragan Fiona, notamment : le revêtement enterré à Dalvay, l'infrastructure d'accès à la plage de Stanhope, l'infrastructure d'accueil des visiteurs à Oceanview, la réhabilitation de Robinsons Island et les réparations sur la promenade du Golfe.

L'annonce d'aujourd'hui est une étape importante qui permettra le gouvernement du Canada de fournir l'aide nécessaire aux collectivités et aux entreprises touchées par l'ouragan Fiona dans le cadre du Fonds de rétablissement de l'ouragan Fiona de 300 millions de dollars. Parcs Canada cherche des moyens de rendre le Parc national de l'Île-du-Prince-Édouard plus résilient aux changements climatiques. Cela comprend l'adaptation et la reconstruction des infrastructures endommagées qui sont mieux en mesure de résister aux effets des événements météorologiques défavorables.

Les parcs nationaux sont des portes ouvertes sur la découverte de la nature et le rapprochement avec celle-ci. Ces destinations emblématiques offrent d'innombrables possibilités de profiter des avantages mentaux et physiques d'être en plein air. Le parc national de l'Île-du-Prince-Édouard et les terrains de camping de Stanhope et de Cavendish seront tous ouverts en 2023. Bon nombre de ces endroits seront très différents pour les visiteurs, car l'ouragan Fiona a laissé une marque profonde sur les secteurs côtiers et forestiers du parc national de l'Île-du-Prince-Édouard.

À partir du 6 juin, les guérites, la plupart des plages, les aires de fréquentation diurne, les sentiers et toutes les installations sanitaires seront ouverts. Le centre d'interprétation à Greenwich est ouvert de 9 h à 17 h tous les jours. La saison de camping débute le 13 juin au parc national de l'Île-du-Prince-Édouard. Cette année, les visiteurs pourront profiter :

des aires de fréquentation diurnes (les installations sanitaires et les douches publiques seront ouvertes);

des fauteuils roulants Trail Riders pour les sentiers du parc peuvent être réservés en appelant le 902-566-5070; trois sont disponibles : un au camping de Cavendish , un au camping de Stanhope et un à Greenwich ;

, un au camping de et un à ; des services de surfguard qui reprennent les 28 et 29 juin sur les plages surveillées du parc national de l'Île-du-Prince-Édouard;

de l'entrée gratuite au parc le jour de la fête du Canada ;

; des occasions d'en apprendre davantage sur l'histoire et les cultures autochtones; notamment grâce aux programmes Promesse au parc, A'Tuken, programmation mi'kmaq et l'exposition Ninna L'nu en offre à Greenwich , et wigwam mi'kmaq au lieu historique national de Skmaqn--Port-la- Joye--Fort Amherst

Les visiteurs du parc national de l'Île-du-Prince-Édouard peuvent se tenir au courant de la disponibilité du stationnement, des conditions de surf et plus encore en s'abonnant à notre ligne-info. S'abonner est facile : textez OPT IN à 903-200-4499. Pour cesser de recevoir des alertes, envoyez « STOP » au même numéro.

Pour plus d'informations et de mises à jour sur le parc national de l'Île-du-Prince-Édouard, veuillez consulter le site : https://parcs.canada.ca/pn-np/pe/pei-ipe.

Le site patrimonial Green Gables - y inclus les terrains, sentiers, la maison Green Gables et le centre d'accueil - est ouvert de 9h00 à 17h00 tous les jours. En plus des visites guidées et de l'interprétation sur place, des programmes spéciaux après-heures seront à nouveau disponibles cette année :

« Visite sans cordons » sera offert les dimanches et mardis (Anglais) et lundis (Français), 17h30 à 18h30, du 2 juillet au 5 septembre 2023

« Une visite cordiale » sera offert les jeudis (Anglais) et vendredis (Français), 17h30 à 18h30, du 2 juillet au 1er août, 2023 et les jeudis et samedis (Anglais) et vendredis (Français), 17h30 à 18h30, du 3 août au 2 septembre, 2023

Pour les détails et les mises à jour, visitez parcscanada.gc.ca/greengables.

Les terrains et sentiers au lieu historique national Skmaqn--Port-la-Joye--Fort Amherst sont ouverts, et les installations sanitaires rouvrent le 12 juin. Le centre d'accueil rouvre le 1er juillet. Pour les détails et les mises à jour, visitez parcscanada.gc.ca/skmaqn.

Les visiteurs au parc national l'Î.-P.-É. peuvent restez au courant de la disponibilité des stationnements, des conditions de surf et de bien autres choses en vous abonnant à notre ligne d'information. Inscrivez-vous facilement aux alertes par SMS : textez OPT IN au 902-200-4668. Pour ne plus recevoir d'alertes, textez « STOP » au même numéro.

Le personnel de Parcs Canada au parc national de l'Île-du-Prince-Édouard est heureux d'accueillir de nouveaux visiteurs et des habitués pour faire l'expérience de tout ce que le parc a à offrir.

Citations

« Les Canadiens et Canadiennes ressentent de plus en plus les effets des changements climatiques, et notre gouvernement est déterminé à aider la population Canadienne à mieux se préparer et à bâtir une économie plus forte. Nous prenons des mesures climatiques ambitieuses pour réduire notre pollution et créer une approche globale de l'adaptation au climat. Le gouvernement investit dans les lieux gérés par Parcs Canada pour aider à lutter contre les effets des changements climatiques, tout en soutenant la santé de notre environnement naturel et en assurant la sécurité du public et la jouissance de ces trésors nationaux. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Le parc national de l'Île-du-Prince-Édouard joue un rôle essentiel dans l'économie locale et l'industrie du tourisme, attirant des milliers de visiteurs tout au long de l'année. Lorsque l'ouragan Fiona a dévasté notre région, notre gouvernement a créé le Fonds de rétablissement de l'ouragan Fiona, administré par l'APECA, pour aider à réparer et à reconstruire les infrastructures essentielles dont les collectivités dépendent pour leur activité économique. L'investissement annoncé aujourd'hui aidera Parcs Canada à faire en sorte que les routes, les sentiers, les plages et les terrains de camping soient prêts pour la saison touristique de cette année et qu'ils soient plus résistants aux événements météorologiques d'origine climatique à l'avenir. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor

Ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'APECA

« Le parc national de l'Île-du-Prince-Édouard est une destination emblématique dans notre communauté. Les visiteurs d'ici et d'ailleurs sont invités à découvrir les nombreux volets du parc national de l'Île-du-Prince-Édouard, y compris y compris les plages, les sentiers, les terrains de camping, les programmes d'interprétation et les destinations renommées telles que le site patrimonial Green Gables. Le financement annoncé aujourd'hui contribue à la réparation et à la remise en état de l'infrastructure côtière dans l'ensemble du parc, ce qui permet aux visiteurs d'avoir accès à leurs endroits précieux préférés en toute sécurité. Profitez du temps chaud et de tout ce que les lieux administrés par Parcs Canada à l'Île-du-Prince-Édouard ont à offrir. »

Heath MacDonald

Député de Malpeque

Faits en bref:

Le parc national de l'Î.-P.-É. se trouve sur le territoire Mi'kmaq traditionnel et non cédé d'Epekwitk.

Le 24 septembre 2022, l'ouragan Fiona a touché terre sur l'Î.-P.-É. Bien qu'il ne soit pas rare que des ouragans atteignent Canada atlantique, à mesure que le climat change, la fréquence et la gravité des tempêtes extrêmes s'intensifient. L'augmentation potentielle du taux d'érosion côtière est l'un des impacts connus du changement climatique sur les zones côtières telles que l'Î.-P.-É.

atlantique, à mesure que le climat change, la fréquence et la gravité des tempêtes extrêmes s'intensifient. L'augmentation potentielle du taux d'érosion côtière est l'un des impacts connus du changement climatique sur les zones côtières telles que l'Î.-P.-É. Grâce au Fond de rétablissement de l'ouragan Fiona (FROF), le gouvernement fédéral fournit jusqu'à 300 millions de dollars sur deux ans, dès 2022, pour soutenir les collectivités et les entreprises locales touchées par la tempête et contribuer aux efforts de rétablissement à long terme.

Le Fond est coordonné par L'Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA), qui collabore avec d'autres ministères et organismes fédéraux afin d'adresser et de déterminer les besoins locaux, d'élaborer des initiatives ciblées pour aider au rétablissement et à la reconstruction, et d'allouer des fonds en conséquence aux ministères et organismes qui fourniront leur part du FROF.

atlantique (APECA), qui collabore avec d'autres ministères et organismes fédéraux afin d'adresser et de déterminer les besoins locaux, d'élaborer des initiatives ciblées pour aider au rétablissement et à la reconstruction, et d'allouer des fonds en conséquence aux ministères et organismes qui fourniront leur part du FROF. Parcs Canada prend très au sérieux la préparation aux incendies de forêt. La sécurité du public, de nos équipes et des terres avoisinantes est toujours la priorité absolue de Parcs Canada. Dans tout le parc national de l'Île-du-Prince-Édouard, le risque d'incendie de forêt est activement géré par la mise en oeuvre de lignes directrices élaborées par Intelli-feu Canada , la préparation de systèmes d'extinction d'incendie dans tout le parc et le maintien de partenariat municipaux, provinciaux et nationaux, tous axés sur l'intervention en cas d'incendie de forêt. Le programme Intelli-feu aide à réduire les risques d'incendie de forêt pour les maisons, les quartiers, les infrastructures essentielles et les ressources naturelles vitales.

, la préparation de systèmes d'extinction d'incendie dans tout le parc et le maintien de partenariat municipaux, provinciaux et nationaux, tous axés sur l'intervention en cas d'incendie de forêt. Le programme Intelli-feu aide à réduire les risques d'incendie de forêt pour les maisons, les quartiers, les infrastructures essentielles et les ressources naturelles vitales. Les sites gérés par Parcs Canada sont une source de fierté commune pour tous les Canadiens et Canadiennes. C'est pourquoi le gouvernement du Canada est heureux de continuer d'offrir l'entrée gratuite à tous les sites de Parcs Canada aux jeunes de 17 ans et moins. En encourageant les jeunes à découvrir la nature et à nouer des liens avec histoire, nous pouvons inspirer la prochaine génération de gardiens de ces lieux protégés.

est heureux de continuer d'offrir l'entrée gratuite à tous les sites de Parcs Canada aux jeunes de 17 ans et moins. En encourageant les jeunes à découvrir la nature et à nouer des liens avec histoire, nous pouvons inspirer la prochaine génération de gardiens de ces lieux protégés. Une fermeture complète des dunes demeure en vigueur pour le parc national de l'Île-du-Prince-Édouard. Il est interdit aux visiteurs de marcher sur les dunes pour quelque raison que ce soit. Toute personne qui contrevient à la présente interdiction pourrait faire l'objet de poursuites aux termes de l'alinéa 7(4)c) du Règlement général. L'amende minimale pouvant être imposée est de 150 $.

Document d'information - Parc National De L'île-Du-Prince-Édouard Mises À Jour Opérationnelles Post-Fiona

