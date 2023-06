STALLERGENES GREER PRÉSENTERA LA PERTINENCE CLINIQUE DE SES TRAITEMENTS D'IMMUNOTHÉRAPIE ALLERGÉNIQUE ET LEURS BÉNÉFICES À LONG TERME LORS DU CONGRÈS 2023 DE L'EAACI





Stallergenes Greer, laboratoire biopharmaceutique international spécialisé dans l'immunothérapie allergénique (ITA), organisera et parrainera un symposium intitulé : « Le point de vue du patient : un facteur indispensable au développement de l'immunothérapie allergénique », lors du congrès 2023 de l'Académie européenne d'allergologie et d'immunologie clinique (EAACI) qui se tiendra du 9 au 11 juin à Hambourg (Allemagne). Quatre des plus grands experts mondiaux des allergies respiratoires y présenteront les derniers progrès concernant la pertinence clinique de ses traitements d'ITA qui contribuent à faire avancer la médecine de précision et à améliorer la prise en charge des patients.

« Stallergenes Greer s'engage à perfectionner en permanence ses thérapies afin de répondre aux besoins des patients et de la communauté médicale. Nos solutions personnalisées d'immunothérapie allergénique s'appuient sur une masse de données documentant leur efficacité. En intégrant le ressenti des patients à chaque étape du cycle de vie de nos traitements, nous nous assurons que ces derniers répondent à leurs attentes. Dès les premiers mois, et avec un effet qui se consolide dans le temps, l'immunothérapie allergénique est en mesure d'apporter des bénéfices concrets, significatifs et durables aux patients », déclare Amer Jaber, Vice-président exécutif Opérations Europe et International de Stallergenes Greer, et Président de Stallergenes SAS.

Durant le congrès, Stallergenes Greer présentera en outre 13 résumés sur la médecine de précision appliquée à l'ITA et ses bénéfices pour les patients, et communiquera de nouvelles données issues d'essais cliniques (études EfficAPSI et Practis, et données de long terme collectées au Japon).

AGENDA

SYMPOSIUM (9 juin : 12h00 - 13h00)

« Le point de vue du patient : un facteur indispensable au développement de l'immunothérapie allergénique. »

Président : Pr. G. Walter Canonica (Italie).

- « Quels bénéfices les patients peuvent-ils attendre de l'ITA à court terme ? Enseignements des essais cliniques randomisés contrôlés (ERC) ». Intervenant : Pr. Randolf Brehler (Allemagne).

- « Quels bénéfices les patients peuvent-ils attendre de l'ITA à long terme ? Enseignements des données en vie réelle ». Intervenant : Pr. Pascal Demoly (France).

- « Que nous disent les patients de leur expérience de l'ITA ? Enseignements du ressenti des patients ». Intervenante : Pr. Carmen Vidal (Espagne).

À PROPOS DES ÉTUDES EFFICAPSI ET PRACTIS DE STALLERGENES GREER

EfficAPSI est la plus grande étude de cohorte longitudinale rétrospective jamais réalisée en vie réelle, portant sur le traitement par immunothérapie allergénique en solution sublinguale liquide. Le principal objectif de l'étude était d'évaluer les effets en vie réelle de l'immunothérapie allergénique sublinguale sous forme liquide sur l'apparition et l'aggravation de l'asthme chez les patients atteints de rhinite allergique. Cette étude a porté, en France, sur plus de 100 000 patients souffrant de rhinite allergique, avec ou sans asthme, traités par ITA sublinguale sous forme liquide et par des médicaments symptomatiques, et sur plus de 330 000 patients souffrant de rhinite allergique, avec ou sans asthme, traités uniquement par des médicaments symptomatiques.

PRACTIS est une étude multicentrique, observationnelle, en vie réelle et prospective, réalisée en France sur un an. Portant sur plus de 1 000 individus allergiques (enfants, adolescents et adultes) traités en pratique courante par immunothérapie sublinguale (comprimés et solutions sublinguales), l'étude analyse la manière dont ce type de traitement répond aux attentes des patients en mesurant l'indice de bénéfices patients.

À PROPOS DU CONGRÈS DE L'EAACI

L'Académie européenne d'allergologie et d'immunologie clinique (EAACI) est une association réunissant cliniciens, chercheurs et professionnels de santé, fondée en 1956, qui consacre son action à l'amélioration de la santé des personnes atteintes de maladies allergiques. Forte de plus de 13 000 membres issus de 125 pays et de plus de 75 sociétés nationales d'allergologie, l'EAACI est la principale source d'expertise, en Europe et dans le monde, dans tous les domaines de l'allergie.

A PROPOS DE STALLERGENES GREER

Stallergenes Greer International AG, dont le siège social est situé à Baar (Suisse), est un laboratoire biopharmaceutique international spécialisé dans la recherche, le diagnostic et le traitement des allergies par le développement et la commercialisation de produits et de services d'immunothérapie allergénique. Stallergenes Greer International AG est la société mère de Greer Laboratories, Inc. (immatriculée aux États-Unis) et de Stallergenes SAS (immatriculée en France). Pour plus d'informations : www.stallergenesgreer.com

