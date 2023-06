Petnow : l'identification biométrique des animaux de compagnie par IA arrive en France





L'application innovante et respectueuse des animaux sera présentée à Viva Technology 2023.

PARIS, 9 juin 2023 /PRNewswire/ -- Petnow Inc., fournisseur leader de solutions avancées d'identification des animaux de compagnie, est ravi d'annoncer la commercialisation de son application révolutionnaire sur le marché français. L'application d'identification biométrique des animaux de compagnie de Petnow, alimentée par IA, qui identifie avec précision les chiens et les chats grâce à la technologie de balayage facial, sera présentée à Viva Technology 2023 à Paris les 14 et 15 juin. Cet événement va présenter Petnow, ce qui lui permettra d'entrer en contact avec les principaux intervenants du secteur, notamment les fournisseurs d'assurance pour animaux de compagnie et les fonctionnaires responsables de l'enregistrement des animaux de compagnie.

Jesse Joonho Lim, PDG de Petnow Inc., a exprimé son enthousiasme en déclarant : « Nous sommes heureux de présenter notre application de pointe à la France, un pays reconnu pour l'amour et le soin qu'elle porte aux animaux de compagnie. Petnow est également sorti simultanément dans les pays voisins tels que le Royaume-Uni, la Belgique et le Luxembourg. Nous sommes convaincus que la technologie avancée d'identification des animaux de compagnie de Petnow révolutionnera la façon dont les propriétaires d'animaux de compagnie en France protègent leurs compagnons bien-aimés. »

L'application Petnow offre une alternative indolore et non invasive aux puces. En balayant simplement le visage des chiens et des chats, les utilisateurs peuvent identifier leurs animaux avec précision. L'application a attiré l'attention de grands médias, dont la BBC, CBS, Fox News et Reuters. Elle a également été récompensée par le prix de la meilleure innovation au CES 2022. Petnow collabore avec divers acteurs du secteur des animaux de compagnie aux États-Unis et en Corée du Sud afin d'offrir des avantages améliorés à ses utilisateurs.

L'application Petnow est maintenant disponible en téléchargement gratuit sur l'App Store d'Apple et Google Play en France. Petnow Inc. invite les professionnels du secteur, les partenaires et les représentants des médias à visiter le stand G38-039 du Viva Technology 2023 à Paris. Ce sera une excellente occasion de découvrir de près les capacités innovantes de l'application Petnow et d'explorer les partenariats potentiels.

À propos de Petnow Inc.

Petnow Inc. est une startup technologique de premier plan spécialisée dans les solutions avancées d'identification des animaux de compagnie. Avec son application d'identification biométrique des animaux de compagnie par IA, Petnow a pour objectif de révolutionner la façon dont les propriétaires d'animaux de compagnie identifient et protègent leurs compagnons bien-aimés. Grâce à une technologie innovante de balayage facial, Petnow offre une alternative conviviale et fiable aux méthodes traditionnelles d'identification des animaux. Pour en savoir plus sur Petnow, visitez https://petnow.io/en/.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2095368/Petnow_french_app_visual.jpg

8 juin 2023 à 18:20

