L'atelier de recherche d'AOMedia dévoilera les dernières innovations en matière de codecs médias lors de la conférence QoMEX 2023





L'Alliance for Open Media (AOMedia) a annoncé aujourd'hui qu'elle organisera l' atelier de recherche AOMedia Europe 2023 lors de la conférence QoMEX 2023, à Gand, en Belgique. L'atelier de l'Alliance aura lieu le lundi 19 juin 2023, de 10h00 à 21h30. Cet atelier marque la première fois que l'événement de l'Alliance se tiendra en Europe, réunissant un rassemblement inégalé de leaders de l'industrie et de pionniers universitaires dans le domaine des codecs médias. Pour accéder à l'agenda complet de l'atelier de recherche d'AOMedia Europe 2023 et aux résumés des présentations, rendez-vous sur bit.ly/AOMWorkshop.

Pour vous inscrire à l'atelier de recherche d'AOMedia Europe 2023, rendez-vous sur bit.ly/45u2jBi

Les participants peuvent se plonger dans des présentations captivantes sur des sujets de pointe, notamment la recherche révolutionnaire sur la compression vidéo, l'analyse des décodeurs logiciels, la synthèse du grain des films, et bien plus encore.

L'atelier de recherche d'AOMedia constitue une plateforme de premier plan pour les entreprises membres de l'Alliance et les universitaires réputés, qui peuvent ainsi partager les derniers résultats de leurs recherches, échanger des idées novatrices et explorer les tendances émergentes en matière de codecs et de traitement des médias, ainsi que les applications industrielles de ces technologies. Les participants obtiendront des informations précieuses de la part d'experts renommés provenant des membres de l'Alliance : Amazon, Ateme, Google, Meta, Netflix, Visionular et bien d'autres encore.

Pour plus d'informations sur l'atelier de recherche d'AOMedia Europe 2023, veuillez consulter le site bit.ly/AOMWorkshop.

À propos d'Alliance for Open Media

L'Alliance for Open Media (AOMedia) a été fondée en 2015 pour définir et développer des technologies propres à répondre à la demande du marché en normes ouvertes applicables à la compression et à la diffusion des médias. Ses membres fondateurs Amazon, Apple, Cisco, Google, Huawei, Intel, Meta, Microsoft, Mozilla, Netflix, NVIDIA, Samsung Electronics et Tencent sont également membres de son conseil d'administration. Le codec vidéo open source et libre de droits AV1 d'AOMedia représente une étape importante sur la voie menant à la fourniture d'un format vidéo de nouvelle génération interopérable, ouvert, optimisé pour la diffusion sur l'internet et adaptable à tout appareil moderne quelle que soit la bande passante. Rendez-vous sur www.aomedia.org et suivez AOMedia sur LinkedIn etTwitter : @a4omedia.

8 juin 2023 à 15:10

