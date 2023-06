IFCO s'associe à deux grandes organisations caritatives britanniques de redistribution alimentaire pour lutter contre le gaspillage alimentaire et la faim





MUNICH, 8 juin 2023 /PRNewswire/ -- IFCO, le premier fournisseur mondial d'emballage réutilisables (RPC), étend son soutien à FareShare et The Felix Project, deux des principales organisations caritatives de redistribution alimentaire au Royaume-Uni. L'objectif principal de ce partenariat tripartite est de permettre aux producteurs, aux fournisseurs et aux détaillants de faire don de leurs excédents alimentaires aux organisations caritatives plus facilement, plus rapidement et à moindre coût, tout en veillant à ce que FareShare et The Felix Project puissent distribuer des aliments frais et sains aux personnes dans le besoin de manière plus sûre et plus efficace. Les deux organisations travaillent en étroite collaboration avec l'industrie alimentaire pour trouver de bons excédents de nourriture qui, autrement, iraient à la poubelle, à l'enfouissement ou à la méthanisation.

Cet accord de collaboration renforce l'engagement d'IFCO à contribuer à la réduction des déchets alimentaires dans la chaîne d'approvisionnement des produits frais. En octobre 2022, la Fédération européenne des banques alimentaires (FEBA) a choisi IFCO comme partenaire officiel pour les emballages réutilisables. Depuis lors, des banques alimentaires à travers l'Europe (y compris Fareshare et le projet Felix) ont déjà reçu des RPC durables pour soutenir leur distribution de nourriture aux organisations caritatives.

Bien que les dons de nourriture ne constituent pas une solution à long terme à la pauvreté alimentaire, IFCO reconnaît que la redistribution professionnelle des surplus de nourriture de qualité a un rôle important à jouer. C'est pourquoi IFCO facilite encore davantage la tâche des fournisseurs et des détaillants qui souhaitent faire don de produits frais dans les centres de distribution régionaux de l'IFCO aux réseaux FareShare et The Felix Project. Bien que les producteurs et les détaillants aient toujours été en mesure de transporter des dons alimentaires dans des RPC IFCO, ce partenariat garantit un flux plus rapide de produits frais provenant d'un plus grand nombre de fournisseurs vers les banques alimentaires, ainsi qu'un retour simplifié des RPC dans le système de gestion-location d'IFCO. L'un des aspects du partenariat fait appel aux solutions numériques d'IFCO, puisque FareShare et The Felix Project utilisent désormais l'application MyIFCO pour déclarer et planifier l'enlèvement des RPC d'IFCO, ce qui garantit un processus de retour beaucoup plus fluide.

FareShare est la plus grande organisation caritative du Royaume-Uni qui lutte contre la faim et le gaspillage alimentaire. Elle collabore avec l'industrie alimentaire pour trouver et distribuer chaque année plus de 50 000 tonnes de bons excédents alimentaires à 8 500 organisations à travers le Royaume-Uni, soit l'équivalent d'environ 128 millions de repas pour les personnes vulnérables. En s'impliquant directement dans l'opération britannique, IFCO apporte un soutien essentiel à l'organisation caritative.

Kris Gibbon-Walsh, directeur réseau, communauté et opérations chez FareShare, a déclaré : "IFCO a contribué à notre mission de manière stratégique, pragmatique et efficace". Avec IFCO, nous avons réduit les obstacles qui empêchent souvent les fournisseurs et les détaillants de faire don de leurs excédents alimentaires, à savoir le temps, les efforts et les coûts. Ce partenariat élargit automatiquement notre réseau de fournisseurs potentiels au Royaume-Uni et à l'étranger. Actuellement, FareShare fait face à une demande croissante due à la crise du coût de la vie, et le soutien d'IFCO est donc plus que jamais nécessaire pour que nous puissions fournir davantage d'aliments nutritifs aux personnes qui en ont le plus besoin au sein de nos communautés locales".

The Felix Project est la plus grande organisation caritative de redistribution alimentaire de Londres. En 2022, il a redistribué l'équivalent de plus de 29 millions de repas et fourni de la nourriture à tous les arrondissements de Londres. Il fait partie du réseau FareShare, mais travaille également de manière indépendante pour se procurer plus de la moitié de ses propres surplus alimentaires de haute qualité, qui sont ensuite livrés à environ 1 000 organisations caritatives et écoles de la capitale.

Richard Smith, responsable adjoint de l'approvisionnement alimentaire de The Felix Project, a déclaré : "Le partenariat avec IFCO nous a aidés à attirer de nouveaux fournisseurs, notamment des fabricants "Par le passé, certains d'entre eux souhaitaient faire don de leurs excédents alimentaires, mais hésitaient en raison des coûts supplémentaires potentiels ou de la charge de travail que cela impliquait. Aujourd'hui, grâce au soutien d'IFCO, ils sont capables et désireux de faire partie de notre réseau".

IFCO est déterminé à réduire les déchets alimentaires afin de rendre la chaîne d'approvisionnement mondiale en produits frais plus durable. C'est pourquoi les RPC IFCO sont conçus pour protéger les produits frais tout au long de la chaîne de valeur, de sorte que les aliments arrivent en meilleur état pour une durée de conservation plus longue et sont donc moins susceptibles de finir à la décharge. Des études scientifiques indépendantes ont prouvé que les RPCcontribuent à réduire le gaspillage alimentaire tout au long de la chaîne d'approvisionnement, en assurant une protection et une ventilation supérieures des produits. Depuis 2016, IFCO s'est associé à FareShare pour soutenir son importante mission de lutte contre la faim et le gaspillage alimentaire, et travaille avec The Felix Project depuis 2020.

Neil Stewart, responsable Asset Control chez IFCO, qui dirige la collaboration avec les banques alimentaires britanniques, a déclaré : "Nous sommes fiers et enthousiastes à l'idée de soutenir FareShare et The Felix Project, deux organisations incroyablement passionnées par le don d'aliments excédentaires aux personnes vulnérables. Nous espérons que notre contribution permettra à d'autres fournisseurs de rejoindre le réseau et à d'autres communautés d'être touchées, en particulier à un moment où de tels services sont si désespérément nécessaires. D'un point de vue plus personnel, nombre de nos employés IFCO britanniques ont été tellement impressionnés par l'impact de FareShare et The Felix Project qu'ils utiliseront une partie de leurs congés annuels payés pour aider les banques alimentaires et les centres de distribution gérés par ces organisations caritatives. C'est un signe que l'équipe de l'IFCO britannique s'engage pleinement à faire fonctionner ce partenariat.

Informations complémentaires

IFCO est le premier fournisseur mondial de solutions d'emballage réutilisable pour les produits frais, avec des clients dans plus de 50 pays. IFCO exploite un parc de plus de 370 millions d'emballages réutilisables (RPC) dans le monde, qui sont utilisés pour 2 milliards d'expéditions de fruits et légumes frais, de viande, de volaille, de fruits de mer, d'oeufs, de pain et d'autres articles, des fournisseurs aux détaillants en alimentation, chaque année. Les emballages IFCO RPC garantissent une meilleure chaîne d'approvisionnement en aliments frais en protégeant la fraîcheur et la qualité et en réduisant les coûts, le gaspillage alimentaire et l'impact sur l'environnement par rapport aux emballages à usage unique. En savoir plus : www.ifco.com | Suivez-nous sur LinkedIn @IFCO SYSTEMS

À propos de FareShare

FareShare est la plus grande organisation caritative du Royaume-Uni qui lutte contre la faim et le gaspillage alimentaire. Nous récupérons les surplus alimentaires bons à manger de l'ensemble de l'industrie alimentaire, les trions dans nos entrepôts régionaux à travers le Royaume-Uni et les transmettons à un réseau de près de 8 500 associations caritatives et groupes communautaires. Il s'agit notamment de banques alimentaires, d'auberges, de refuges, de centres communautaires, de clubs de repas pour personnes âgées, de clubs scolaires et d'hospices. Les trois quarts des organisations auxquelles nous fournissons de la nourriture soutiennent les enfants et les familles. Au cours du dernier exercice, 2022-23, FareShare a redistribué l'équivalent de près de 128 millions de repas, soit 4 repas par seconde.

À propos du projet Felix

Le Felix Project est la plus grande organisation caritative de redistribution alimentaire de Londres. Fondée en 2016, elle récupère la bonne nourriture qui ne peut pas être vendue et la livre directement à environ 1 000 organisations et écoles qui soutiennent les personnes dans le besoin. Notre vision est celle d'un Londres où personne ne souffre de la faim et où la bonne nourriture n'est jamais gaspillée. En 2022, nous avons livré suffisamment de nourriture pour préparer plus de 29 millions de repas. Pour plus d'informations, visitez : www.thefelixproject.org

