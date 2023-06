Feux de forêt au Québec et au Canada - PROMUTUEL ASSURANCE FAIT UN DON DE 25 000 $ AU FONDS GÉNÉRAL DE LA CROIX-ROUGE CANADIENNE





QUÉBEC, le 8 juin 2023 /CNW/ - Soucieuse du bien-être et de la sécurité de ses membres-assuré(e)s qui ont été touché(e)s par plusieurs catastrophes au cours des dernières semaines, Promutuel Assurance, appuyée de ses 16 sociétés mutuelles et de sa Fédération, a décidé de remettre 25 000 $ au Fonds général de la Croix-Rouge canadienne afin de la soutenir dans ses efforts importants pour apporter des secours immédiats aux sinistré(e)s, et plus particulièrement, aux communautés touchées par les feux de forêt qui font rage actuellement dans plusieurs régions du Québec et du Canada.

En cohérence avec ses valeurs mutualistes, Promutuel Assurance souhaite ainsi joindre le mouvement de solidarité et venir en aide aux collectivités sinistrées.

« Nous sommes consternés par les ravages résultant des feux de forêt et les impacts sur les communautés qui sont touchées un peu partout sur le territoire. Solidaires, nos pensées vont vers eux et les pompiers qui travaillent sans relâche pour sauver les communautés du désastre », a déclaré Mme Geneviève Fortier, chef de la direction de Promutuel Assurance.

Promutuel Assurance en profite pour rappeler à ses membres-assuré(e)s de suivre les règles de la SOPFEU et de leur municipalité dans le cas d'une évacuation de leur propriété. Les équipes des 16 sociétés mutuelles du Groupe sont disponibles pour répondre aux questions de leurs membres-assuré(e)s concernant leurs protections ou réclamations. Pour plus de détails, visitez le www.promutuelassurance.ca.

Promutuel Assurance invite également son personnel ainsi que toute la population à faire preuve de générosité en contribuant au Fonds général de la Croix-Rouge au www.croixrouge.ca ou en composant le 1 800 418-1111.

À propos de Promutuel Assurance

Promutuel Assurance figure parmi les plus grands assureurs de dommages au Québec. Reconnue pour sa solidité financière, ses produits de grande qualité et l'excellence de son service à la clientèle, elle compte 2 100 employé(e)s au service de 634 000 membres-assuré(e)s. Promutuel Assurance s'est donné comme mission de promouvoir et d'offrir des produits d'assurance qui répondent aux attentes de sa clientèle. À cet égard, elle assure un service personnalisé de qualité et encourage les valeurs mutualistes qui guident ses actions depuis 170 ans.

