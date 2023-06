Parse Biosciences lance CRISPR Detect





Parse Biosciences, l'un des principaux fournisseurs de solutions de séquençage de cellules uniques accessibles et évolutives, a annoncé aujourd'hui le lancement de CRISPR Detect, permettant des criblages CRISPR (« Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats », en français Courtes répétitions palindromiques groupées et régulièrement espacées) groupés de cellules uniques à une échelle sans précédent.

Le dépistage CRISPR groupé en vrac s'est avéré un outil précieux pour comprendre la fonction des gènes à l'échelle du génome. Le fait d'ajouter la résolution au niveau de la cellule unique aux criblages CRISPR groupés permet d'effectuer la jonction entre des perturbations génétiques individuelles et des phénotypes d'expression riches en transcriptome entier. Cette approche a permis d'élargir les capacités du dépistage CRISPR groupé pour comprendre les types cellulaires de cellules perturbées et quantifier les changements dans l'expression des gènes, les réseaux de régulation, les voies de signalisation et autres signatures complexes. Cependant, les applications et l'échelle des études réalisées ont été limitées par le débit et le coût de la technologie de séquençage de l'ARN à partir de gouttelettes et de cellules uniques.

CRISPR Detect apporte l'échelle de la technologie Parse Evercode existante au criblage CRISPR de cellules uniques, en permettant aux utilisateurs d'associer les perturbations et les profils transcriptionnels d'un maximum d'un million de cellules dans le cadre d'une seule expérience. Cette échelle devrait élargir les applications du criblage CRISPR de cellules uniques, en particulier dans la découverte de médicaments où le coût de cette technologie a jusqu'ici été un frein à leur utilisation dans des études de validation ciblée.

« Nous sommes ravis d'apporter CRISPR Detect à la communauté qui travaille sur les cellules uniques », déclare Charlie Roco, PhD, directeur de la technologie chez Parse Biosciences. « Nous sommes particulièrement enthousiasmés par les réponses de nos clients ayant bénéficié d'un accès précoce autour de l'activation des criblages à l'échelle du génome, et par la possibilité d'étendre l'utilisation du criblage CRISPR de cellules uniques à la découverte de médicaments. »

Parse a également annoncé la large disponibilité des UDI (unique dual indexes, ou index doubles uniques) pour tous les produits Evercode. Les UDI améliorent la qualité des données de séquençage et permettent d'analyser ensemble davantage de bibliothèques de séquençage Evercode.

CRISPR Detect et les UDI feront l'objet d'un prochain webinaire le 15 juin à 9 h, heure du Pacifique. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://parse.bio/3IFc8CR.

À propos de Parse Biosciences

Parse Biosciences est une entreprise mondiale dans les sciences du vivant ayant pour mission d'accélérer les progrès de la santé humaine et de la recherche scientifique. Permettant aux chercheurs d'effectuer le séquençage de cellules uniques avec une facilité et une ampleur inégalée, son approche novatrice a permis des découvertes révolutionnaires dans le traitement du cancer, la réparation tissulaire, le traitement par cellules souches, les maladies rénales et hépatiques, le développement cérébral et le système immunitaire.

Grâce à une technologie mise au point à l'université de Washington par les cofondateurs Alex Rosenberg et Charles Roco, Parse a levé un capital de plus de 50 millions de dollars et cette technologie est utilisée actuellement par près de 1 000 clients dans le monde entier. Le portefeuille de produits de Parse en pleine évolution comprend Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Gene Capture et une solution d'analyse de données.

Parse Biosciences est basée dans le quartier animé de South Lake Union à Seattle, où elle a récemment ouvert un siège social de 34?000 pieds carrés et un laboratoire à la pointe de la technologie. Pour en savoir plus, prière de consulter https://www.parsebiosciences.com/.

