LANCEMENT DE LA CAMPAGNE RESPIRE par Groupe Océan





QUÉBEC, le 8 juin 2023 /CNW/ - Groupe Océan, entreprise bien implantée dans le secteur maritime québécois et canadien, lance officiellement sa campagne de financement RESPIRE. Les fonds amassés seront remis directement à la Fondation du CHU de Québec afin de renouveler le parc de respirateurs de soins critiques néonataux du Centre mère-enfant Soleil du CHU de Québec-Université Laval dont les besoins sont actuellement criants.

Gordon Bain, fondateur et président du conseil d'administration et Jacques Tanguay, président et chef de la direction, invitent la communauté d'affaires de Québec à participer au cocktail-dinatoire présenté à l'Hôtel Monsieur Jean situé au coeur du Vieux-Québec le 21 septembre prochain.

« Le parc de respirateurs du Centre mère-enfant Soleil de Québec doit être renouvelé et comme la cause des enfants malades nous touche particulièrement, c'était normal pour nous de nous impliquer plus étroitement » affirme Gordon Bain.

« Nous avons souligné notre 50ème anniversaire dans la dernière année et profitons de l'occasion pour renouveler l'expérience d'une levée de fonds significative afin de redonner à notre communauté » souligne Jacques Tanguay.

Rappelons qu'en 2012, Groupe Océan avait organisé une levée de fonds et ce sont plus d'une quinzaine de respirateurs qui avaient été remis à l'unité néonatale du Centre mère-enfant du CHU de Québec-Université Laval. Cet important événement avait alors amassé une somme considérable de 260 000 $.

« Nous sommes heureux de nous associer à nouveau avec la Fondation du CHU de Québec à titre de partenaire et d'agir concrètement dans la guérison des enfants » tenait à spécifier Gordon Bain.

« La Fondation du CHU de Québec est heureuse de compter Groupe Océan parmi ses fidèles partenaires qui nous soutienent avec de telles levées de fonds. Ensemble, nous sommes en mesure de faire une différence significative pour la santé des gens d'ici, et ce dès la naissance » déclare Marie-Claude Paré, présidente et cheffe de la direction à la Fondation du CHU de Québec

Afin de participer à l'événement et de contribuer au bien-être de centaines d'enfants, la communauté d'affaires ainsi que toute personne voulant contribuer est invitée à se procurer des billets pour l'événement qui promet d'être inoubliable ou à faire un don du montant de son choix en se rendant directement sur la plateforme de dons en ligne.

A PROPOS DE GROUPE OCÉAN

Groupe Océan est une importante compagnie maritime canadienne qui exerce ses activités principalement au Québec, en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique et dans les Caraïbes. Plus de 1 100 employés réalisent une multitude de projets dans les trois principaux secteurs d'activités complémentaires offerts, à savoir la construction et la réparation navales, le remorquage portuaire et le transport, ainsi que la location d'équipements maritimes spécialisés et le dragage.

À PROPOS DE LA FONDATION DU CHU DE QUÉBEC

Chef de file philanthropique performant, influent et innovant, la Fondation du CHU de Québec fait la différence pour la santé des gens, de la naissance à la fin de vie, en appuyant financièrement l'humanisation des soins de santé du plus grand complexe de soins spécialisés au Québec. Cet apport financier lui permet d'offrir une meilleure qualité des services médicaux, de contribuer à la recherche et à l'enseignement tout en restant à la fine pointe des innovations technologiques.

