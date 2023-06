ICUC obtient la certification de consultant en implémentation de Sprinklr, créant ainsi de nouvelles opportunités pour les marques et les partenaires





Grâce à cette certification spécialisée, ICUC devient un fournisseur de services d'implémentation de la plateforme Sprinklr, faisant preuve d'une expertise inégalée

TORONTO, 8 juin 2023 /PRNewswire/ -- ICUC a obtenu la certification de consultant en implémentation de Sprinklr pour la plateforme Unified-CXM de Sprinklr. Fort de plus de 20 ans d'expérience dans l'accompagnement des marques d'entreprise dans la gestion des médias sociaux et des communautés, ICUC est bien placé pour accompagner l'intégration et l'implémentation des marques qui s'associent à la solution Unified-CXM de Sprinklr

Sprinklr est un éditeur de logiciels d'entreprise de premier plan pour toutes les fonctions en contact avec la clientèle. Grâce à l'IA avancée, la plateforme de gestion unifiée de l'expérience client (Unified-CXM) de Sprinklr aide les entreprises à fournir des expériences humaines à chaque client et citoyen, à tout moment, sur n'importe quel canal moderne.

Au sein des marchés mondiaux, le service client est devenu plus important que jamais. Selon McKinsey & Company , les clients dépensent 20 à 40 % de plus auprès des entreprises qui répondent aux demandes de service client sur les réseaux sociaux. Les entreprises qui ne répondent pas aux clients sur les canaux sociaux perdent des clients chaque année, avec un taux de désabonnement de 15 % supérieur à celui des entreprises qui répondent. En s'associant à Sprinklr, ICUC vise à fournir une valeur critique à long terme pour les entreprises afin de répondre aux attentes des clients.

« Nous sommes ravis de nous associer à ICUC pour fournir aux entreprises les meilleurs avantages, la technologie Sprinklr et l'expérience de gestion de communauté d'ICUC, afin de fournir un service client de premier ordre sur les médias sociaux et de garantir une expérience client unifiée à travers tous les points de contact », a déclaré Rob Middleton, vice-président des partenariats mondiaux avec les agences.

« L'obtention de la certification de consultant en implémentation de Sprinklr a été une expérience exaltante pour l'équipe d'ICUC. Nous travaillons sur la plateforme depuis un certain nombre d'années et nous sommes fiers de mettre en avant notre solide expertise pour fournir aux marques les meilleures solutions de service client social en ligne, a ajouté Nicole van Zanten, coprésidente et directrice de la croissance d'ICUC. Ensemble, nous savons que nous pouvons apporter une énorme valeur ajoutée aux marques qui cherchent à améliorer leur expérience client. »

Le partenariat entre Sprinklr et ICUC devrait profiter aux entreprises de divers secteurs, notamment l'industrie pharmaceutique, la vente au détail, l'hôtellerie et les biens de consommation emballés. Il aidera les entreprises à rationaliser leurs efforts en matière de service à la clientèle, à fournir des expériences omnicanales cohérentes et à fidéliser leurs clients.

À propos d'ICUC :

Fondée en 2002, ICUC est la première société de gestion de communautés sur les médias sociaux et de services à la clientèle numériques. Nous sommes une équipe mondiale d'experts et de fonceurs qui fournissent des résultats à des marques et des agences de premier plan dans le cadre d'une suite de services multicanaux inégalés dans les catégories suivantes : réactivité, connaissances et évolutivité. En tant que société virtuelle, nous sommes fiers d'être une solution globale 24 h/24, 7 j/7 et 365 jours par an pour les marques d'entreprise.

ICUC a pour mission de rappeler au monde que les marques reposent sur des êtres humains et est fière d'être certifiée Sprinklr Implementation Consultant.

Pour en savoir plus, contactez : ICUC.social

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2095775/ICUC_Social_ICUC_Gains_Sprinklr_s_Implementation_Consultant_Cert.jpg

8 juin 2023 à 09:56

