Statistiques de financement par actions du Groupe TMX pour mai 2023

Bourse de Toronto et Bourse de croissance TSX

TORONTO, le 8 juin 2023 /CNW/ - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui les résultats de l'activité de financement à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse de croissance TSX (TSXV) pour le mois de mai 2023.

En mai 2023, la TSX a accueilli 17 nouveaux émetteurs, comparativement à 9 le mois précédent et à 11 en mai 2022. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte 16 fonds négociés en bourse et une société minière. Le total du financement réuni en mai 2023 a augmenté de 39 % par rapport au mois précédent et a baissé de 40 % par rapport à mai 2022. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en mai 2023 s'est établi à 42, comparativement à 21 le mois précédent et à 28 en mai 2022.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le nombre d'opérations facturées par la TSX, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.tmx.com/resource/fr/440

En mai 2022, la TSXV a accueilli 6 nouveaux émetteurs, comparativement à 3 le mois précédent et à 8 en mai 2022. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte 5 sociétés issues du programme des sociétés de capital de démarrage et une société minière. Le total du financement réuni en mai 2023 a augmenté de 2 % par rapport au mois précédent et a baissé de 5 % par rapport à mai 2022. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en mai 2023 s'est établi à 118, comparativement à 77 le mois précédent et à 80 en mai 2022.

Les statistiques de négociation consolidées du Groupe TMX pour mai 2023 sont affichées au www.tmx.com.

Bourse de Toronto



Mai 2023 Avril 2023 Mai 2022 Émetteurs inscrits 1 798 1 788 1 781 Nouveaux émetteurs inscrits 17 9 11 PAPE 16 9 10 Émetteurs provenant de la TSXV 1 0 1 Émissions inscrites 2 473 2 460 2 467 Financement réuni dans le cadre de PAPE 36 395 550 $ 82 812 133 $ 999 935 805 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 691 029 946 $ 124 106 309 $ 252 016 129 $ Financement supplémentaire réuni 44 014 072 $ 348 789 810 $ 31 501 880 $ Total du financement réuni 771 439 568 $ 555 708 252 $ 1 283 453 814 $ Nombre total d'opérations de financement 42 21 28 Capitalisation boursière des émissions inscrites 3 884 207 831 714 $ 4 091 870 982 904 $ 4 123 780 699 145 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2023 2022 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 57 61 -6,6 PAPE 51 46 +10,9 Émetteurs provenant de la TSXV 5 10 -50,0 Financement réuni dans le cadre de PAPE 379 226 724 $ 1 492 794 102 $ -74,6 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 2 234 861 252 $ 7 389 505 499 $ -69.8 Financement supplémentaire réuni 660 303 882 $ 1 619 137 080 $ -59,2 Total du financement réuni 3 274 391 858 $ 10 501 436 681 $ -68,8 Nombre total d'opérations de financement 167 219 -23,7 Capitalisation boursière des émissions inscrites 3 884 207 831 714 $ 4 123 780 699 145 $ -5,8

Bourse de croissance TSX **



Mai 2023 Avril 2023 Mai 2022 Émetteurs inscrits 1 909 1 912 1 907 Nouveaux émetteurs inscrits 6 3 8 PAPE 5 1 6 Émetteurs passés à la TSX 1 0 1 Émissions inscrites 2 012 2 015 2 015 Financement réuni dans le cadre de PAPE 1 876 350 $ 312 900 $ 3 930 850 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 102 558 098 $ 98 080 856 $ 96 195 197 $ Financement supplémentaire réuni 310 743 678 $ 310 455 991 $ 334 999 059 $ Total du financement réuni 415 178 126 $ 408 849 747 $ 435 125 106 $ Nombre total d'opérations de financement 118 77 80 Capitalisation boursière des émissions inscrites 75 460 619 013 $ 77 101 600 843 $ 82 620 211 989 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2023 2022 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 24 57 -57,9 PAPE 17 45 -62,2 Émetteurs passés à la TSX 5 10 -50,0 Financement réuni dans le cadre de PAPE 7 760 250 $ 116 460 053 $ -93,3 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 618 006 504 $ 756 747 675 $ -18,3 Financement supplémentaire réuni 1 449 698 139 $ 2 293 692 169 $ -36,8 Total du financement réuni 2 075 464 893 $ 3 166 899 897 $ -34,5 Nombre total d'opérations de financement 531 531 s.o. Capitalisation boursière des émissions inscrites 75 460 619 013 $ 82 620 211 989 $ -8,7

** Comprend NEX (ne s'applique pas aux nouveaux émetteurs inscrits, aux PAPE et aux financements réunis dans le cadre de PAPE).

(1) Les placements secondaires comprennent les émissions d'actions sur le capital autorisé et les reclassements au moyen de prospectus.

Le Groupe TMX ne garantit ni l'exhaustivité ni l'exactitude de l'information présentée. Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à titre informatif seulement, et vous acceptez de ne pas vous y fier à des fins de négociation ou d'activités d'affaires ou de nature financière. En utilisant le présent communiqué, vous reconnaissez expressément que le Groupe TMX ne peut être tenu responsable des erreurs ou des inexactitudes que le communiqué pourrait contenir.

Le Groupe TMX souhaite la bienvenue aux nouvelles sociétés inscrites en mai 2023 :

Bourse de Toronto

Nom de l'émetteur Symbole FNB d'obligations américaines à escompte RBC RUDB FNB d'obligations américaines à escompte RBC (CAD - Couvert) RDBH FNB d'obligations gouvernementales Objectif 2024 RBC RGQL FNB d'obligations gouvernementales Objectif 2025 RBC RGQN FNB d'obligations gouvernementales Objectif 2026 RBC RGQO FNB d'obligations gouvernementales Objectif 2027 RBC RGQP FNB d'obligations gouvernementales Objectif 2028 RBC RGQQ FNB d'obligations gouvernementales Objectif 2029 RBC RGQR FNB de répartition de l'actif de croissance CI CGRO FNB de répartition de l'actif de croissance équilibrée CI CBGR FNB de répartition de l'actif de revenu équilibré CI CBIN FNB de répartition de l'actif en actions CI CEQT FNB de répartition de l'actif équilibré CI CBAL FNB de répartition de l'actif prudent CI CCNV Fonds de gestion de trésorerie supérieur MCAD Fonds de gestion de trésorerie supérieur en dollars américains MUSD.U Vox Royalty Corp. VOXR

Bourse de croissance TSX

Nom de l'émetteur Symbole ALDD Ventures Corp. ALDD.P Ankh II Capital Inc. AUNK.P Argo Opportunity Corp. AROC.P G2M Cap Corp. GTM.P Raging Rhino Capital Corp. RRCC.P Snowline Gold Corp. SGD

À propos du Groupe TMX (TSX : X)

Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques appuyant le financement, la croissance et la réussite des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. Les principales activités du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto , la Bourse de croissance TSX , la Bourse Alpha TSX , La Caisse canadienne de dépôt de valeurs , la Bourse de Montréal , la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés et Trayport , qui offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble de l'Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres, Singapour et Vienne. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez www.tmx.com . Suivez le Groupe TMX sur Twitter : @TMXGroup .

