SNC-Lavalin obtient un contrat de 10 millions de dollars US pour des services d'emprise destinés au département des Transports du Texas





MONTRÉAL, le 8 juin 2023 /CNW/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC), une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux dans le monde entier, a obtenu un contrat de quatre ans d'une valeur de 10 millions de dollars américains par le département des Transports du Texas pour des services professionnels d'acquisition d'emprises. La Société a un contrat de services professionnels d'acquisition d'emprises avec le département des Transports du Texas depuis 2000, lorsque les services d'emprise ont été étendus au Texas pour la première fois.

« C'est en offrant constamment des services et des solutions de grande qualité et en entretenant des relations solides que de nouvelles occasions d'affaires avec des clients de longue date se présentent sans cesse », a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction de SNC-Lavalin.

En vertu du contrat à livraison et quantité indéterminées, la Société fournira des services de gestion de projet, d'examen des évaluations de biens immobiliers, d'examen des titres, de négociation, d'acquisition, d'aide à la relocalisation, de condamnation et de gestion immobilière. Les membres de l'équipe du projet comptent en moyenne 20 ans d'expérience dans la livraison de renseignements rapides, professionnels et exacts aux propriétaires d'immeubles concernés.

« Nous sommes fiers de nous être établis comme un partenaire de confiance, répondant aux besoins de l'État du Texas en matière d'emprise depuis plus de vingt ans », a déclaré Steve Morriss, président Services d'ingénierie, États-Unis, Atkins. « Notre vaste expérience nous permet de relever des défis considérables tout en continuant d'atteindre les objectifs de rendement du département des Transports du Texas et de respecter son engagement à l'égard du service à la clientèle. »

La Société a fourni des services d'emprise pour un large éventail de projets du département des Transports du Texas, aidant à réduire la congestion sur certaines des routes les plus achalandées de l'État, notamment l'autoroute 190 aux États-Unis, l'autoroute inter-États 35 Nex à San Antonio et la Grand Parkway/ rocade de l'autoroute d'État 99 autour de Houston. De plus, le personnel de SNC-Lavalin fournit des services d'emprise au Colorado, en Floride, en Caroline du Nord et au Nevada.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés, exploitant des bureaux partout dans le monde et consacrée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie afin de concevoir, réaliser et opérer les projets les plus complexes. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif - consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital - et nous les offrons aux clients dans des secteurs stratégiques tels que Services d'ingénierie, Énergie nucléaire, Exploitation et entretien et Capital. Vous trouverez d'autres nouvelles et renseignements sur le site snclavalin.com ou en nous suivant sur LinkedIn et Twitter.

SOURCE SNC-Lavalin

8 juin 2023 à 07:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :