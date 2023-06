La Banque CIBC se classe au premier rang pour la satisfaction de la clientèle envers les applications de services bancaires mobiles au Canada, selon une étude de J.D. Power





TORONTO, le 8 juin 2023 /CNW/ - L'application Services bancaires mobiles CIBC a obtenu la cote de satisfaction de la clientèle la plus élevée selon la plus récente étude de J.D. Power, leader mondial spécialisé dans les renseignements sur les consommateurs, les services-conseils, les données et les analyses.

« Nous savons que les Canadiens sont de plus en plus nombreux à gérer leurs finances en déplacement et nous sommes fiers d'offrir à nos clients une gamme d'outils numériques pour les aider à réaliser leurs ambitions financières », a déclaré David Attard, premier vice-président, Services bancaires numériques et mise en oeuvre, Banque CIBC. « Cette reconnaissance reflète notre engagement continu envers les solutions numériques et la prestation de produits et de services novateurs dans tous les canaux pour nos clients. »

L'étude menée par J.D. Power sur la satisfaction de la clientèle à l'égard des applications de services bancaires mobiles au Canada en 2023 évalue la satisfaction globale à l'égard des applications bancaires mobiles en fonction de quatre facteurs : la facilité de navigation, l'aspect visuel, la vitesse, ainsi que l'information et le contenu. La Banque CIBC a reçu la cote la plus élevée en ce qui concerne la navigation.

La Banque CIBC continue de développer la gamme d'outils numériques de son application de services bancaires mobiles pour aider les clients à en faire plus avec leurs finances, notamment :

La fonction Alerte intelligente de solde CIBC MC , qui permet aux clients d'éviter les soldes de comptes négatifs, les paiements refusés et les frais d'insuffisance de provision au moyen d'alertes proactives;

L'Assistant virtuel CIBC, qui aide les clients à effectuer des opérations bancaires et répond à leurs questions sur les services bancaires courants;

À la loupe CIBC, qui donne aux clients des recommandations personnalisées et réalisables fondées sur leurs opérations financières;

Plani Intelli CIBCMC, qui permet aux clients d'établir et de suivre facilement leurs objectifs et de les garder bien en vue tout en profitant de conseils personnalisés.

Il s'agit de la troisième fois depuis 2020 où la Banque CIBC figure au premier rang en ce qui a trait à la satisfaction de la clientèle à l'égard des applications bancaires mobiles au Canada*.

*La Banque CIBC a obtenu la cote la plus élevée selon les études menées par J.D. Power sur la satisfaction de la clientèle à l'égard des applications de services bancaires mobiles au Canada en 2020, 2021 et 2023 (à égalité). L'étude mesure la satisfaction des clients à l'égard des applications mobiles des institutions financières pour la gestion des comptes bancaires. Pour en savoir plus, visitez jdpower.com/awards.



À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 13 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC à l'adresse https://cibc.mediaroom.com/.

