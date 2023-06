Automation Anywhere et AWS mettent la puissance de l'IA générative au service des processus critiques des grandes entreprises





En tirant parti d'Amazon SageMaker et d'Amazon Bedrock, Automation Anywhere permettra à des milliers de clients de tirer immédiatement parti de sa suite de services d'automatisation intelligente améliorée

LONDRES, 8 juin 2023 /PRNewswire/ -- Automation Anywhere , leader de l'automatisation intelligente native du cloud, a annoncé aujourd'hui sa collaboration avec Amazon Web Services (AWS) pour mettre sur le marché des innovations en matière d'automatisation intelligente et d'IA générative. En tirant parti d'Amazon SageMaker JumpStart, un service qui fournit des modèles préentraînés open source, et d' Amazon Bedrock , un service entièrement géré par AWS qui rend les modèles de fondation (FM) préentraînés facilement accessibles via une API, Automation Anywhere proposera à ses clients un choix, une flexibilité et une fiabilité accrus pour leurs déploiements d'IA générative.

« Notre objectif a toujours été de rendre l'automatisation accessible à tous, partout, a déclaré Mihir Shukla, PDG et cofondateur d'Automation Anywhere. Proposer notre plateforme de réussite d'automatisation native du cloud sur AWS était la première étape, et maintenant grâce à l'automatisation intelligente fusionnée avec l'IA générative sur AWS, nous permettons à chaque employé dans chaque entreprise de transformer les activités et de remodeler la façon dont nous vivons et travaillons. »

En collaboration depuis 2017, Automation Anywhere a précédemment lancé sa solution RPA native du cloud sur AWS. La relation entre Automation Anywhere et AWS, qui dure depuis des années, a évolué de l'infrastructure de base à la couche applicative avec l'IA. Automation Anywhere développera désormais des solutions génératives alimentées par l'IA dans les domaines de l'expérience client, du traitement des documents et de l'intelligence des centres de contact en recourant à Amazon SageMaker Jumpstart, Amazon Bedrock et à d'autres services AWS IA et ML, ce qui renforcera davantage la relation de mise sur le marché.

« Chez AWS, notre objectif est de rendre facile, pratique et rentable l'utilisation par les clients des capacités d'IA générative dans l'ensemble de leur entreprise, a commenté Vasi Philomin, vice-président de l'IA générative chez AWS. Nous sommes impatients que les clients profitent de nos innovations en matière d'IA générative pour aider à réimaginer les expériences des clients, à stimuler la productivité et à donner vie à des idées créatives. »

« Nous avons déjà déployé des milliers de robots natifs du cloud Automation Anywhere fonctionnant sur AWS, a ajouté Luciano de Carvalho, responsable exécutif de l'automatisation chez ITAU Bank, la plus grande banque du Brésil et d'Amérique latine. Nous sommes très heureux qu'AWS et Automation Anywhere travaillent ensemble pour allier l'IA générative à l'automatisation intelligente. »

Automation Anywhere a rejoint le programme accéléré de fournisseurs indépendants de logiciels AWS (AWS ISV Accelerate), un programme de covente pour les partenaires AWS qui fournissent des solutions logicielles qui fonctionnent sur ou s'intègrent à AWS. Ce programme aide les partenaires AWS à conclure de nouvelles affaires en mettant directement en relation les fournisseurs de logiciels indépendants participants avec la division commerciale d'AWS. Le programme AWS ISV Accelerate permet à Automation Anywhere de bénéficier d'une assistance à la vente et d'avantages pour répondre aux besoins des clients en collaborant avec les vendeurs sur le terrain d'AWS dans le monde entier. La covente permet d'obtenir de meilleurs résultats pour les clients et garantit un engagement mutuel de la part d'AWS et de ses partenaires.

