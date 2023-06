Les exosquelettes dans le secteur de la santé : German Bionic présente le premier exosquelette motorisé destiné à assister le personnel infirmier et les professionnels de santé dans leurs gestes





German Bionic, entreprise de robotique basée à Berlin, présente l'exosquelette motorisé Apogee+, une solution révolutionnaire spécialement conçue pour offrir un soutien optimal au personnel soignant. Développée sur la base des dernières avancées en matière de recherche en soins infirmiers, cette technologie innovante vise à améliorer le bien-être des soignants, en leur offrant des conditions de travail plus saines et plus durables.

BERLIN et PARIS, 8 juin 2023 /PRNewswire/ -- À l'occasion du salon européen des technologies VivaTech 2023 qui se tiendra à Paris du 14 au 17 juin, German Bionic, entreprise innovante dans le domaine de la robotique, présentera en première mondiale : le premier exosquelette motorisé spécifiquement conçu pour être utilisé dans les environnements de soins de santé. L'Apogee+, simple d'utilisation et résistant à la poussière et à l'eau, apporte aux soignants un soutien lors du levage et de la marche. Il a été conçu pour répondre aux critères spécifiques des établissements de santé : en plus des les poignées ergonomiques auxquelles les patients soulevés peuvent s'agripper, la coque externe a été conçue pour être particulièrement facile à nettoyer et à désinfecter. Au lendemain de la pandémie de Covid-19, il est apparu évident que des concepts novateurs sont nécessaires pour faire face aux graves crises que traverse actuellement le secteur de la santé. « Avec sa gamme complète de fonctionnalités, notre nouvelle combinaison Apogee+ a été conçue pour faciliter les conditions de travail souvent très difficiles de ces professions vitales pour le système, et pour renforcer la sécurité et la durabilité de ces emplois. », déclare Armin G. Schmidt, PDG et fondateur de German Bionic. « Nous sommes convaincus que nos compagnons intelligents feront bientôt partie intégrante du quotidien des hôpitaux et des maisons de retraite. » L'Apogee+ est disponible dès à présent en Europe occidentale et au Japon, et le sera bientôt dans d'autres régions du monde.

Contexte : de nombreuses études ont mis en évidence des niveaux de stress considérables subis par le personnel infirmier et soignant, résultant souvent de conditions de travail difficiles, d'efforts physiques importants qui comportent des risques pour la santé, auquel s'ajoute un manque de reconnaissance de leur profession.

La pandémie de Covid-19 n'a fait que souligner la gravité de ces problèmes. Tous ces facteurs conduisent souvent à un départ à la retraite anticipé au sein de la profession. Des données inquiétantes fournies par les caisses d'assurance maladie allemandes AOK et TK révèlent une forte augmentation des arrêts maladie parmi le personnel infirmier et les autres soignants. Les changements démographiques alimentent en parallèle une demande croissante de personnel soignant qualifié. La combinaison de ces phénomènes accentue la crise actuelle de pénurie de main-d'oeuvre. En réponse aux résultats alarmants de ces études, l'organisme allemand de protection sociale Diakonie a récemment insisté sur l'urgence de reconsidérer radicalement les politiques menées afin d'assurer la préservation des services de soins infirmiers et d'éviter l'effondrement du système.

Renforcer la valorisation et l'attrait de la profession infirmière

« En plus de présenter de nombreux bénéfices fonctionnels, équiper le personnel soignant de ces dispositifs portables de pointe témoigne de la valeur qu'un établissement de soins accorde à ses employés », déclare Norma Steller, cheffe de produit chez German Bionic. « Grâce à cette technologie, les professionnels de santé peuvent fournir aux patients les meilleurs soins possibles, avec une sécurité accrue et un effort physique moindre, ce qui permet de réduire les risques de blessures. »

Face à la pénurie constante de personnel qualifié, l'Apogee+ peut contribuer à soutenir les efforts de recrutement et même à encourager d'anciens infirmiers à réintégrer la profession. « Les équipements de pointe participent grandement à améliorer l'attrait des métiers d'infirmier et de soignant », souligne Norma Steller. « Ils permettent donc aux hôpitaux et aux centres de soins d'attirer et de garder une main-d'oeuvre qualifiée et motivée. »

Une assistance adaptée aux multiples soins infirmiers journaliers

Dans de nombreux contextes de soins cliniques, infirmiers et gériatriques, l'aide aux manoeuvres de levage et de portage s'avère essentielle. Il peut s'agir notamment de déplacer les patients de leur lit à leur fauteuil roulant, de les assister lors d'examens médicaux, de les aider à se laver et à se changer, de repositionner des patients immobiles, ou de les aider à adopter une position plus confortable ou plus droite.

Effectuer ces gestes sans un soutien adéquat constitue un risque pour la santé à moyen et à long terme et, dans les cas les plus graves, peut obliger les soignants à partir en retraite anticipée. L'exosquelette Apogee+ relève ce défi en soulageant la charge au niveau du dos et en fournissant jusqu'à 30 kilogrammes de soutien lors de chaque manoeuvre de levage. La compensation du poids n'est pourtant pas le seul objectif : l'ergonomie lors des soins au patient est également essentielle. « Les soignants se retrouvent souvent à effectuer des gestes, comme la toilette des patients, dans une posture contraignante, en étant penchés vers l'avant », explique Norma Steller, cheffe de produit chez German Bionic. « Dans ce cas, l'Apogee+ apporte toute son assistance grâce à son mécanisme de contrepoids. »

Alléger la charge et protéger la santé en fonction des besoins des soignants

Le développement de l'Apogee+ s'appuie sur les dernières recherches en soins infirmiers. Pour intégrer les exosquelettes au domaine des soins infirmiers, il est essentiel de les adapter aux conditions spécifiques qui prévalent dans les établissements de santé. Dans de tels environnements, il est primordial d'assurer une coordination optimale entre le porteur et la machine afin que celle-ci soit bien acceptée par les patients.

German Bionic a établi des partenariats avec des établissements de santé renommés tels que l'Hôpital universitaire de la Charité de Berlin et la BG Unfallklinikum de Murnau. Les résultats de recherches récentes sur les soins infirmiers indiquent que les exosquelettes actifs (motorisés), tels que l'Apogee+, apportent un soutien souple et sûr au personnel infirmier, allégeant efficacement sa charge de travail quotidienne. Il se distingue des dispositifs existants tels que les lève-personnes et des approches entièrement automatisées tels que les robots infirmiers, dont l'utilisation reste limitée.

Principales caractéristiques : Exosquelette motorisé Apogee+ pour les soins de santé

Aide au levage et à la marche : l'Apogee+ fournit une assistance active lors du levage et de la marche, offrant jusqu'à 30 kilogrammes de compensation par levage.

l'Apogee+ fournit une assistance active lors du levage et de la marche, offrant jusqu'à 30 kilogrammes de compensation par levage. Confort d'utilisation dans les soins quotidiens : les poignées intégrées à l'exosquelette facilitent le levage et le repositionnement des patients, allégeant ainsi les tâches journalières des soignants.

les poignées intégrées à l'exosquelette facilitent le levage et le repositionnement des patients, allégeant ainsi les tâches journalières des soignants. Résistant à la poussière et à l'eau : l'Apogee+ offre une plus grande polyvalence, notamment pour la toilette ou la douche des patients, grâce à son indice d'étanchéité IP54.

: l'Apogee+ offre une plus grande polyvalence, notamment pour la toilette ou la douche des patients, grâce à son indice d'étanchéité IP54. Confort de port optimal : l'Apogee+ se distingue par sa petite taille, sa légèreté et sa finesse, qui lui permettent de s'adapter avec souplesse aux différents gestes des soignants et d'être porté dans les différents environnements que l'on retrouve typiquement dans les hôpitaux et les autres établissements de santé.

l'Apogee+ se distingue par sa petite taille, sa légèreté et sa finesse, qui lui permettent de s'adapter avec souplesse aux différents gestes des soignants et d'être porté dans les différents environnements que l'on retrouve typiquement dans les hôpitaux et les autres établissements de santé. Un design " agréable " : avec des formes plus douces et des couleurs plus claires, l'Apogee+ a une apparence rassurante et agréable pour le patient.

avec des formes plus douces et des couleurs plus claires, l'Apogee+ a une apparence rassurante et agréable pour le patient. Facile à désinfecter : avec une structure monocoque comme enveloppe extérieure, l'Apogee+ dispose d'une surface réduite pour l'accumulation des bactéries et des germes. La désinfection s'en trouve également facilitée, un aspect essentiel dans les environnements de soins de santé.

avec une structure monocoque comme enveloppe extérieure, l'Apogee+ dispose d'une surface réduite pour l'accumulation des bactéries et des germes. La désinfection s'en trouve également facilitée, un aspect essentiel dans les environnements de soins de santé. Outil de reporting : des fonctions de reporting étendues permettent aux soignants de préparer et d'organiser leur travail.

des fonctions de reporting étendues permettent aux soignants de préparer et d'organiser leur travail. Modèles flexibles d'acquisition : German Bionic propose des options d'achat et de location avantageuses pour la mise en place de solutions d'exosquelettes dans les établissements de santé.

German Bionic à VivaTech :

La nouvelle combinaison motorisée Apogee+ de German Bionic sera présentée à l'événement Tech de référence en Europe, à l'espace Impact Mile (stand D26-004), qui se tiendra du 14 au 17 juin 2023 à Paris.

(www.vivatechnology.com)

À propos de German Bionic

German Bionic est une entreprise européenne de robotique qui développe et fabrique des combinaisons intelligentes, ainsi que d'autres technologies portables. Elle a été la première entreprise au monde à proposer des exosquelettes connectés pour le lieu de travail, en recourant à l'auto-apprentissage et à l'intelligence artificielle afin de faciliter les manoeuvres de levage et prévenir les mauvaises postures, créant ainsi un lien intelligent entre l'homme et la machine. Les combinaisons intelligentes et les produits portables de German Bionic protègent la santé des travailleurs et réduisent considérablement le risque d'accidents et de blessures, ce qui permet d'améliorer les conditions de travail. En signe de reconnaissance de cette technologie innovante qui replace l'homme au centre de l'industrie 4.0, German Bionic a reçu de nombreuses récompenses, dont le prix CES 2023 "Best of Innovation", le Fast Company "Innovation by Design Award", le German Entrepreneur Award, et une nomination pour le prestigieux prix Hermes à la Foire de Hanovre. German Bionic est basée aux États-Unis et en Allemagne, et a des bureaux à Boston, Berlin, Augsbourg et Tokyo.

