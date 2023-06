Sidel choisit Configit Ace pour transformer le processus CPQ





COPENHAGUE, Danemark, 8 juin 2023 /PRNewswire/ -- Configit, leader mondial de la gestion du cycle de vie des configurations (CLM), a annoncé aujourd'hui que le géant de l'emballage Sidel utiliserait Configit Ace® pour transformer son processus CPQ (Configure, Price, Quote). La technologie CLM de Configit intégrée au CPQ offrira une évolutivité améliorée, une plus grande transparence et une meilleure perspective.

Sidel est l'un des plus grands fournisseurs d'équipement, de services et de solutions complètes pour l'emballage des liquides, des aliments, des produits ménagers et des produits d'hygiène personnelle. Plus de 40 000 machines Sidel sont utilisées quotidiennement dans plus de 190 pays. Avec toutes ces machines différentes, l'entreprise nécessitait une meilleure approche pour son processus CPQ.

Elle a cherché à remplacer ses fonctions CPQ, y compris la configuration, la tarification et la nomenclature de fabrication (BOM) par une approche progressive, car son moteur de configuration précédent ne pouvait plus gérer la complexité de la modélisation. Sidel a choisi Configit Ace en tant que nouvelle plate-forme évolutive pour améliorer l'expérience utilisateur globale lors de la configuration des machines Sidel, et pour rassembler des combinaisons de produits valides en une source d'information unique (« single source of truth »). Le partenaire de Configit, Coolshop, sera responsable de la partie front-end du CPQ, y compris l'intégration des prix.

En utilisant Configit Ace, Sidel bénéficiera :

D'une transparence accrue et d'une meilleure perspective : avec seulement CPQ, il existe un manque de transparence significatif qui peut conduire à des projections financières inexactes. Configit Ace permet aux ventes, à la fabrication et à l'ingénierie de s'aligner sur une source d'information unique et de s'assurer que Sidel n'estime que ce qui peut être construit sur la base des ventes et de l'ingénierie, créant ainsi une politique d'alignement des produits.

: avec seulement CPQ, il existe un manque de transparence significatif qui peut conduire à des projections financières inexactes. Configit Ace permet aux ventes, à la fabrication et à l'ingénierie de s'aligner sur une source d'information unique et de s'assurer que Sidel n'estime que ce qui peut être construit sur la base des ventes et de l'ingénierie, créant ainsi une politique d'alignement des produits. D'une meilleure évolutivité : l'intégration du CPQ à la CLM offre l'évolutivité requise pour répondre aux exigences dynamiques des clients et à la complexité croissante des produits, sans affecter les installations et les processus actuels des clients.

Vahe Ter Nikogosyan, directeur des données pour Sidel, a déclaré : « Configit Ace apportera de la clarté et veillera à ce que notre organisation comprenne l'impact des décisions prises lors de l'ingénierie, de la modification des offres et de la vente des produits. La CLM fournit les informations dont nous avons besoin pour gérer la complexité des produits et livrer ce qui est promis, et réaliser cela de manière rentable. »

Johan Salenstedt, PDG de Configit, a ajouté : « Quand il s'agit de configuration, il existe deux approches communes : certaines entreprises l'abordent avec une perspective purement commerciale et marketing, tandis que d'autres adoptent une perspective purement technique. Notre plateforme Configit Ace possède une longueur d'avance sur le CPQ standard, car elle atténue les cloisonnements et élimine les désaccords importants auxquels les organisations peuvent faire face au moment de s'assurer que ce qui est proposé aux clients est bel et bien ce qui peut leur être fourni. »

À propos de Configit

Configit est le leader mondial des solutions de gestion du cycle de vie des configurations (CLM) et un fournisseur de logiciels essentiels pour la configuration de produits complexes. Tous les produits Configit sont basés sur la technologie brevetée Virtual Tabulation® (VTtm), qui a redéfini la configuration des produits en offrant une plus grande rapidité et une meilleure gestion de la complexité. Virtual Tabulation permet à Configit de fournir des solutions de configuration puissantes et faciles à utiliser aux entreprises mondiales leaders du marché. Site Web : configit.com

