DÉCLARATION DES MINISTRES PASCALE DÉRY ET CHRISTIAN DUBÉ : ENFIN, LA RECONNAISSANCE DE LA FORMATION COLLÉGIALE!

SAINT-GEORGES, QC, le 7 juin 2023 /CNW/ - C'est avec fierté et satisfaction que l'Association des Enseignantes et Enseignants en Soins infirmiers des Collèges du Québec (AEESICQ) voit confirmée aujourd'hui, dans un communiqué de presse, l'intention du gouvernement du Québec de maintenir le DEC qualifiant en Soins infirmiers et d'accélérer les travaux en vue de la modernisation de ce programme pour 2025. Aux yeux de l'AEESICQ, la formation des étudiantes et des étudiants issus du collégial est enfin reconnue!

Lors de son colloque annuel des 5 et 6 juin 2023, l'AEESICQ avait déjà accueilli favorablement la position de la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, selon laquelle la formation offerte en Soins infirmiers au collégial est là pour rester, un message que la ministre avait livré dans une capsule vidéo. Elle a fait la même déclaration dans le cadre d'une conférence de presse, le 5 juin au CHUM, en compagnie du ministre de la Santé, M. Christian Dubé.

Depuis plus de 25 ans, l'AEESICQ fait valoir la pertinence et la qualité de la formation collégiale, en s'appuyant sur des faits qu'elle évoque dans son mémoire déposé en 2021 à l'occasion des États généraux de la profession infirmière. Elle estime que la diffusion du communiqué du gouvernement aujourd'hui vient soulager bon nombre d'inquiétudes quant à la valeur du diplôme des étudiantes et des étudiants en Soins infirmiers et faire taire les questionnements sur l'avenir de la formation des infirmières et infirmiers au collégial. Les orientations ainsi adoptées par la ministre Pascale Déry et le ministre Christian Dubé renforcent et soutiennent publiquement les convictions de l'AEESICQ en ce qui concerne la grande qualité de la formation donnée au collégial.

L'AEESICQ est une association à laquelle l'adhésion des membres, des enseignantes et enseignants en soins infirmiers des collèges, est volontaire. Chaque année, environ 400 d'entre eux adhèrent à l'association, née en 1985, dans le but de promouvoir la formation collégiale en soins infirmiers et de représenter les intérêts de ses membres auprès de diverses instances en faisant valoir la complexité du rôle d'enseignante et d'enseignant en soins infirmiers. L'AEESICQ accueille aussi comme membres particuliers les infirmières techniciennes en travaux pratiques qui oeuvrent au sein des laboratoires de soin des collèges. Toutes les enseignantes en soins infirmiers sont membres de l'OIIQ.

