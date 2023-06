Lay's® s'associe à trois artistes du Canada pour lancer trois saveurs en édition limitée





MISSISSAUGA, Ontario, 07 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Au rayon des collations, il n'y a pas de plus grande icône que les croustilles assaisonnées Lay's®. En tant que marque emblématique qui aime introduire de la variété, la marque Lay's® lance officiellement les Saveurs légendaires Lay's®, soit trois saveurs en édition limitée inspirées des autres marques de collations Doritos®, Smartfood® et Miss Vickie's®. Pour célébrer l'événement, la marque Lay's® réinvente la chanson emblématique Take On Me de A-ha et s'est associée à trois artistes du Canada qui en ont enregistré leur propre interprétation dans un style inspiré de chacune des saveurs en édition limitée.

Les saveurs

La marque Lay's® fait équipe avec Doritos® Fromage nacho, Smartfood® Cheddar blanc et Miss Vickie's® Cornichons à l'aneth épicés ? toutes des collations légendaires en soi ? pour créer quelque chose de spécial pour les Canadiennes et Canadiens cet été : les croustilles assaisonnées Lay's® Fromage nacho, les croustilles assaisonnées Lay's® Cheddar blanc et les croustilles assaisonnées Lay's® Cornichons à l'aneth épicés.

« Les véritables légendes peuvent être réinventées à l'infini, et il n'y a pas plus légendaire que Lay's », a fait remarquer Jess Spaulding, cheffe de la direction du marketing de PepsiCo Canada Aliments. « C'est donc avec beaucoup de fébrilité que nous donnons le coup d'envoi de l'été en présentant les Saveurs légendaires Lay's en édition limitée, avec la participation d'artistes du Canada qui ont réinventé une chanson classique en s'inspirant de saveurs légendaires dont raffolent les Canadiennes et Canadiens. »

Les Saveurs légendaires Lay's® sont maintenant offertes chez les détaillants participants. Ces trois saveurs en édition limitée ne sont offertes que pour une courte période, alors procurez-les-vous avant qu'il ne soit trop tard!

Les artistes

Lay's® a demandé à trois artistes du Canada ? City Fidelia , Crash Adams et Lindsay Ell ? de réinventer la chanson légendaire Take On Me de A-ha, chaque artiste s'inspirant de l'une des saveurs en édition limitée. Lay's® Fromage nacho (Doritos®) a inspiré une chanson hip-hop, Lay's® Cheddar blanc (Smartfood®) a inspiré une chanson pop, et Lay's® Cornichons à l'aneth épicés (Miss Vickie's®), une chanson country.

Les pièces ont été créées par les artistes qui suivent :

City Fidelia (Ottawa, Ontario) Un rappeur canadien bilingue, bâtisseur communautaire et entrepreneur, représentant Lay's® x Doritos®. Il a créé une version hip-hop audacieuse de la chanson à succès, en français et en anglais. S'étant produit sur scène dans des spectacles à guichets fermés en Amérique du Nord, en Asie et en Europe, il se considère souvent comme un artiste d'une petite ville mais qui a de grands rêves. Le travail qu'il accomplit au sein de sa communauté a amené ses fans et ses abonné·es des médias sociaux à le surnommer officieusement le « maire d'Ottawa ».

Crash Adams (Toronto, Ontario) Un duo de meilleurs amis qui crée des chansons pop imprégnées de positivité, représentant Lay's® x Smartfood®. Ils ont créé une nouvelle version pop amusante du succès légendaire. Ils sont reconnus pour aller dans les rues afin de créer des vidéos virales qui génèrent une décharge de dopamine grâce à leurs personnalités charismatiques en ligne. Leur compte TikTok compte plus de 1,5 milliard de vues et 4,5 millions d'abonné·es.

Lindsay Ell (Calgary, Alberta) L'une des voix féminines les plus célèbres de la musique country, représentant Lay's® x Miss Vickie's®. Elle a créé sa version de la chanson classique en lui donnant une savoureuse touche country. Lindsay a deux chansons classées numéro un au Canada, Criminal et wAnt me back, et a reçu une nomination pour un prix Écrans canadiens 2023 (Meilleur·e animateur·rice ou présentateur·rice, émission factuelle, téléréalité ou concours) pour son rôle en tant qu'animatrice de Canada's Got Talent.





Les Canadiennes et Canadiens peuvent maintenant écouter ces créations sur Lay's.ca/SaveursLégendaires et sur YouTube et TikTok @LaysCanada. Visitez Lay's.ca/SaveursLégendaires pour en savoir plus sur chaque saveur et découvrir votre nouvelle bande sonore de l'été!

