Avec son rendement de 4,4 % à l'exercice 2023, Investissements PSP surpasse les marchés et témoigne de sa résilience dans un contexte difficile

La nomination de Deborah K. Orida à titre de nouvelle présidente et cheffe de la direction d'Investissements PSP, depuis le 1 er septembre 2022, ajoute une expertise approfondie et une expérience mondiale au sein de l'équipe de direction de l'investisseur pour des régimes de pensions.

Le rendement net annualisé sur dix ans de 9,2 % permet de réaliser des gains nets de placement cumulés de 31,8 milliards de dollars par rapport au portefeuille de référence, ce qui indique une valeur ajoutée à long terme grâce aux décisions liées à la répartition stratégique de l'actif et à la gestion active.

Le rendement net annualisé sur cinq ans de 7,9 % entraîne des gains nets de placement cumulés de 22,3 milliards de dollars par rapport au portefeuille de référence.

Le rendement net de 4,4 % d'Investissements PSP a surpassé le rendement de 0,2 % du portefeuille de référence, totalisant 9,5 milliards de dollars en gains de placement nets excédentaires.

L'actif net sous gestion s'élève désormais à 243,7 milliards de dollars, en hausse de 5,7 % depuis les 230,5 milliards de dollars de la fin de l'exercice 2022.

L'accent mis de façon continue sur la gestion des risques soutient la résilience du portefeuille lors d'une année volatile pour les investisseurs.

Le lancement en avril 2022 de la première Feuille de route pour la stratégie climatique se classe parmi les principales initiatives stratégiques qui reflètent les efforts constants d'Investissements PSP pour gérer les risques et les opportunités liés aux changements climatiques dans son portefeuille et investir dans l'économie de transition.

MONTRÉAL, le 7 juin 2023 /CNW/ - L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) a terminé son exercice le 31 mars 2023, avec un rendement net du portefeuille sur un an de 4,4 %, ce qui témoigne des avantages de la diversification et de la gestion active au sein d'un marché difficile. L'actif net sous gestion a grimpé à 243,7 milliards de dollars, en hausse de 5,7 % depuis les 230,5 milliards de dollars de la fin de l'exercice précédent. Les transferts nets du gouvernement fédéral ont représenté 2,9 milliards de dollars, alors que 10,2 milliards de dollars ont été générés par le revenu net.

Investissements PSP adopte une approche d'investissement à long terme et mesure sa réussite à l'échelle du portefeuille global en se fondant sur les objectifs de rendement suivants :

Réaliser un rendement, déduction faite des dépenses, supérieur au rendement du portefeuille de référence sur une période de dix ans : À la fin de l'exercice 2023, Investissements PSP a réalisé un rendement net annualisé sur 10 ans de 9,2 % par rapport au rendement de 7,6 % du portefeuille de référence, ce qui a entraîné des gains nets cumulés de 31,8 milliards de dollars par rapport au portefeuille de référence. Cette surperformance de 1,6 % par an représente la valeur ajoutée par les décisions de répartition stratégique de l'actif et les activités de gestion active d'Investissements PSP.

Réaliser un rendement, déduction faite des dépenses, qui surpasse celui de l'indice de référence du portefeuille global sur des périodes de dix ans et de cinq ans : À la fin de l'exercice 2023, Investissements PSP a réalisé un rendement net annualisé sur 10 ans de 9,2 % par rapport à l'indice de référence du portefeuille global de 7,4 %, et un rendement net annualisé sur 5 ans de 7,9 % par rapport à l'indice de référence du portefeuille global de 5,5 %. Cela représente une surperformance de 31,2 milliards de dollars sur 10 ans et de 25,4 milliards de dollars sur 5 ans.

Au cours de l'exercice 2023, Investissements PSP a continué de générer de solides revenus nets, malgré le contexte difficile sur les marchés, ce qui s'est traduit par une augmentation de l'actif sous gestion à la fin de l'exercice, par rapport à la fin de l'exercice 2022.

« Malgré un contexte particulièrement éprouvant, aussi bien pour les actions que pour les obligations, Investissements PSP a réalisé un rendement de 4,4 % pour l'exercice 2023, surpassant son portefeuille de référence », a souligné Deborah K. Orida, présidente et cheffe de la direction d'Investissements PSP. « Ces résultats témoignent de la résilience de notre portefeuille diversifié, de la qualité de notre équipe et de notre esprit entrepreneurial qui nous ont permis de nous démarquer sur le marché dans les secteurs des placements en infrastructures, des placements en ressources naturelles et des crédits privés. Cet esprit d'avant-garde et cette exécution brillante sont à l'origine des performances antérieures d'Investissements PSP et seront encore plus déterminants au cours des prochaines années. »

« Notre stratégie de diversification sur les marchés privés et de croissance internationale a été essentielle pour maintenir la stabilité au coeur des marchés financiers exceptionnellement volatils », a mentionné Eduard van Gelderen, premier vice-président et chef des placements chez Investissements PSP. « Notre exposition aux devises est une composante importante de notre approche de construction du portefeuille. Au cours de l'exercice, elle a contribué à 5,8 % du rendement net grâce au rebond de l'euro et de la livre sterling, tandis que notre exposition au dollar américain a joué le rôle attendu en atténuant le risque de fluctuation à la baisse du portefeuille global. Même si nous évaluons notre rendement sur une base annuelle, nos résultats à long terme sont le meilleur indicateur de notre capacité à nous acquitter de notre mandat. Au cours des dix dernières années, nous nous réjouissons d'avoir réalisé des gains de placement cumulatifs nets de 31,8 milliards de dollars en sus du portefeuille de référence. »

Investissements PSP a continué à accroître ses capacités et à solidifier son bassin de talents afin de demeurer concurrentielle sur les marchés mondiaux, ce qui s'est traduit par des coûts d'exploitation totalisant 760 millions de dollars comparativement à 612 millions de dollars pour l'exercice 2022. L'augmentation des coûts d'exploitation à l'exercice 2023 a donné lieu à un ratio des coûts d'exploitation conforme aux niveaux d'avant la pandémie.

CLASSE D'ACTIFS (au 31 mars 2023) ACTIF NET

SOUS GESTION* RENDEMENT

SUR UN AN RENDEMENT SUR

CINQ ANS RENDEMENT

SUR DIX ANS









Marchés des capitaux 98,5 G$ 0,3 % 5,8 % 8,2 %









Placements privés 37,2 G$ 3,3 % 15,6 % 12,1 %









Titres de créance 26,1 G$ 13,1 % 8,9 % 11,2 %









Placements immobiliers 32,0 G$ 0,2 % 6,0 % 9,2 %









Placements en infrastructures 29,4 G$ 19,0 % 10,5 % 11,7 %









Placements en ressources naturelles 12,3 G$ 10,9 % 8,5 % 11,2 %









Portefeuille complémentaire 2,2 G$ (0,2) % 5,8 % 10,1 %

*Ce tableau exclut la trésorerie et les équivalents de trésorerie. Sauf indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens.

Au 31 mars 2023 :

Placements en marchés des capitaux, qui se compose des groupes Actions cotées et Titres à revenu fixe, a terminé l'exercice avec un actif net sous gestion de 98,5 milliards de dollars, soit une baisse de 1,4 milliard de dollars par rapport à l'exercice 2022. Le groupe Actions cotées, qui combine des stratégies de gestion active traditionnelle, de placements alternatifs et de gestion passive, a terminé l'exercice avec un actif net sous gestion de 53,4 milliards de dollars. Le rendement annualisé sur cinq ans de 7,7 % était supérieur à celui de l'indice de référence qui s'élevait à 6,5 %. Cette performance s'explique par l'impact sur les marchés boursiers mondiaux des mesures prises par les banques centrales pour endiguer l'inflation élevée persistante, de la montée des tensions politiques mondiales et des ondes de choc récentes qu'a subies le secteur financier en raison de la crise des banques régionales aux États-Unis. À la fin de l'exercice 2023, l'actif net sous gestion du groupe Titres à revenu fixe s'établissait à 45,0 milliards de dollars, soit une hausse de 4,3 milliards de dollars depuis la fin de l'exercice 2022. Son rendement annualisé sur cinq ans de 2,4 % était supérieur de 0,3 % à celui de son indice de référence sur cinq ans. Le rendement positif du groupe à l'exercice 2023 était principalement attribuable à son positionnement défensif et à sa duration plus courte durant le ralentissement général du marché obligataire causé par l'augmentation des taux d'intérêt dans le monde.

Placements privés a terminé l'exercice avec un actif net sous gestion de 37,2 milliards de dollars, soit une hausse de 1,8 milliard de dollars par rapport à la fin de l'exercice précédent, et a généré un revenu de portefeuille de 1,2 milliard de dollars. Le rendement annualisé sur cinq ans de 15,6 % a surpassé le rendement de 12,3 % de l'indice de référence, soulignant la solidité et la qualité du portefeuille de Placements privés, tant sur le plan des co-investissements que des fonds externes. La croissance du portefeuille s'explique par des acquisitions de 4,6 milliards de dollars et des gains de change de 2,5 milliards de dollars. Au cours de l'exercice 2023, Simon Marc a été promu premier vice-président et chef mondial, Placements privés et Partenariats stratégiques, et s'est ainsi joint au comité de direction d'Investissements PSP.

Titres de créance a terminé l'exercice avec un actif net sous gestion de 26,1 milliards de dollars, soit une hausse de 4,2 milliards de dollars par rapport à la fin de l'exercice précédent, et a généré un revenu de portefeuille de 3,1 milliards de dollars. La croissance du portefeuille durant l'exercice est principalement attribuable à des acquisitions de 6,7 milliards de dollars et à des gains de change de 1,7 milliard de dollars. Le rendement annualisé sur cinq ans de 8,9 % a surpassé celui de l'indice de référence qui s'élevait à 3,7 %. Depuis sa création, la surperformance du groupe Titres de créance s'explique par la sélection rigoureuse des titres de créance, les écarts de taux supérieurs à ceux de l'indice de référence et les revenus tirés des frais à l'acquisition. Au cours de l'exercice 2023, Oliver Duff a été promu premier vice-président et chef mondial, Titres de créance, et s'est ainsi joint au comité de direction d'Investissements PSP.

Placements immobiliers a terminé l'exercice avec un actif net sous gestion de 32,0 milliards de dollars, soit une hausse de 0,9 milliard de dollars par rapport à la fin de l'exercice précédent, et a généré un revenu de portefeuille de 58 millions de dollars. Le rendement annualisé sur cinq ans de 6,0 % a surpassé celui de l'indice de référence qui s'élevait à 3,0 %. L'exercice 2023 a été caractérisé par une montée rapide des taux d'intérêt et l'évolution des conditions du marché qui ont eu des retombées négatives sur les secteurs des résidences pour retraités et des bureaux traditionnels en Amérique du Nord. Le rendement du groupe Placements immobiliers découle essentiellement des secteurs mondiaux des immeubles logistiques et résidentiels.

Placements en infrastructures a terminé l'exercice avec un actif net sous gestion de 29,4 milliards de dollars, soit une hausse de 5,9 milliards de dollars depuis la fin de l'exercice précédent, et a généré un revenu de portefeuille de 4,6 milliards de dollars. Le rendement annualisé sur cinq ans de 10,5 % a surpassé celui de l'indice de référence qui s'élevait à 4,8 %. L'évolution du portefeuille a été stimulée par des acquisitions de 4,2 milliards de dollars, des gains d'évaluation de 1,8 milliard de dollars et des gains de change de 1,6 milliard de dollars, partiellement contrebalancés par des cessions et des coûts de financement totalisant 1,7 milliard de dollars. Le portefeuille a affiché une excellente performance, tirant avantage du contexte actuel de forte inflation malgré les taux d'actualisation généralement plus élevés. Le secteur des produits industriels, tout particulièrement le sous-secteur du transport, a été le principal contributeur au revenu du portefeuille, tout comme le secteur des communications, qui y a aussi grandement contribué.

Placements en ressources naturelles a terminé l'exercice avec un actif net sous gestion de 12,3 milliards de dollars, une hausse nette de 0,7 milliard de dollars par rapport à la fin de l'exercice précédent, et a généré un revenu de portefeuille de 1,3 milliard de dollars. Le rendement annualisé sur cinq ans de 8,5 % a surpassé celui de l'indice de référence qui s'élevait à 3,1 %. L'évolution du portefeuille s'explique par des acquisitions de 2,7 milliards de dollars, des gains d'évaluation de 0,4 milliard de dollars et des gains de change de 0,6 milliard de dollars, contrebalancés en partie par des cessions de 0,2 milliard de dollars et des produits tirés du financement de 2,8 milliards de dollars. Le portefeuille a affiché une performance robuste et stable au cours d'une période marquée par des pressions inflationnistes croissantes, des hausses de taux d'intérêt et de l'incertitude politique mondiale.

Faits saillants de la société

En plus de réaliser une performance stable, Investissements PSP a continué de progresser dans ses objectifs stratégiques au cours de l'exercice.

Voici les principaux accomplissements pour l'exercice 2023 :

Le conseil d'administration d'Investissements PSP a nommé Deborah K. Orida à titre de présidente et cheffe de la direction, qui est entrée en fonction le 1 er septembre 2022. Avant cette nomination, M me Orida a travaillé 13 ans à l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC), où elle occupait jusqu'à son départ le poste de directrice générale principale, cheffe mondiale, Placements en actifs réels et cheffe du développement durable, après avoir occupé des postes de haute direction au sein des actions actives et des placements privés. M me Orida s'est jointe à l'OIRPC après avoir travaillé à Goldman Sachs, à New York .

Nous avons lancé notre toute première Stratégie climatique en avril 2022. Celle-ci oriente nos objectifs de placement favorables au climat et nos activités d'actionnariat actif dans l'ensemble du portefeuille global. Nous nous engageons à utiliser notre capital et notre influence pour soutenir la transition vers un objectif carboneutre mondial d'ici 2050. Vous trouverez de plus amples renseignements au sujet de notre stratégie climatique et de notre information financière relative aux changements climatiques ici et ici.

Autres faits saillants de la société

Nous avons continué à développer nos talents et à améliorer l'expérience de nos employés, tout en favorisant l'inclusivité dans le milieu de travail et la sensibilisation en matière d'équité, d'inclusion et de diversité.

Nous avons mis en oeuvre et fait progresser notre modèle de travail hybride pour répondre aux besoins changeants des employés et de l'organisation.



Nous avons amélioré nos avantages sociaux en santé et bien-être, en y ajoutant du soutien virtuel en santé mentale, des services de garde pour enfants sur demande, des horaires de travail estivaux et de meilleures politiques pour les congés rémunérés.



Nous nous sommes également classés parmi les Meilleurs employeurs de Montréal pour une sixième année consécutive.

Durant l'exercice 2023, certains membres existants de la haute direction d'Investissements PSP ont élargi leurs rôles respectifs. Mélanie Bernier a ajouté les ressources humaines à ses responsabilités et est ainsi devenue première vice-présidente, Cheffe des affaires juridiques et des ressources humaines. Eduard van Gelderen , premier vice-président et chef des placements, a ajouté les communications stratégiques à ses responsabilités, ce qui a nous a permis de réunir nos efforts en matière de communications et de relations avec le gouvernement.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le rendement de l'exercice 2023 d'Investissements PSP, visitez le www.investpsp.com ou téléchargez le rapport annuel.

À propos d'Investissements PSP

L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) est l'un des plus importants investisseurs pour des régimes de pensions au Canada, avec un actif net sous gestion de 243,7 milliards de dollars canadiens au 31 mars 2023. Investissements PSP gère un portefeuille mondial diversifié composé d'investissements dans les marchés de capitaux, les placements privés, les placements immobiliers, les placements en infrastructures, les ressources naturelles et les titres de créance. Créée en 1999, Investissements PSP gère et investit les montants qui lui sont transférés par le gouvernement fédéral pour les régimes de pensions de la fonction publique fédérale, des Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force de réserve. Le siège social d'Investissements PSP est situé à Ottawa et son bureau principal d'affaires est situé à Montréal. Elle compte également des bureaux à New York, à Londres et à Hong Kong. Pour plus de renseignements, visitez investpsp.com ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

