Haier reçoit la première certification de sécurité de l'IdO de niveau Or par UL Solutions pour les appareils électroménagers en Europe





UL Solutions a certifié que les déclarations de Haier en matière de sécurité de l'Internet des Objets répondaient aux critères essentiels de cybersécurité.

NORTHBROOK, Illinois, 7 juin 2023 /PRNewswire/ -- UL Solutions, leader mondial des sciences appliquées à la sécurité, a annoncé aujourd'hui que Haier, la première marque mondiale de gros appareils électroménagers*, était le premier fabricant d'électroménager à obtenir la certification de sécurité de l'IdO de niveau Or en Europe. Cette notation de niveau Or décernée par UL Solutions démontre que les systèmes IdO intégrés dans les produits et solutions intelligents de la marque Haier utilisent les meilleures pratiques industrielles en matière de cybersécurité de l'IdO.

La certification de sécurité de l'IdO de UL Solutions représente une solution de vérification des allégations de sécurité et d'étiquetage pour les produits IdO grand public, qui catégorise les produits selon un schéma ascensionnel à cinq niveaux : Bronze, Argent, Or, Platine et Diamant. Les produits certifiés reçoivent une étiquette « UL Verified » spécifiant le niveau de sécurité atteint et sont ensuite évalués sur une base régulière par UL Solutions.

Cette certification de sécurité de l'IdO de niveau Or démontre les capacités sécuritaires des produits connectés de la marque Haier. Ces gammes de produits ont été évaluées au niveau Or en fonction de leur intégration de capacités de sécurité fondamentales essentielles comme, entre autres, l'absence de mots de passe par défaut, les mises à jour et les connexions sécurisées, les contrôles d'accès et la maintenance de la sécurité des produits.

La notation de UL Solutions aide Haier à démontrer aux utilisateurs que ses produits offrent des niveaux de sécurité avancés dans des fonctions telles que la protection des données stockées et transmises, la protection des paramètres de base sans action supplémentaire de l'utilisateur, et la surveillance et la maintenance des applications connectées.

En tirant parti des meilleures pratiques de sécurité éprouvées et en évaluant la posture de sécurité des produits IdO, la certification de sécurité de l'IdO aide les fabricants et les développeurs à démontrer la due diligence en matière de sécurité de leurs produits. Ce processus d'évaluation aide à améliorer la transparence de la sécurité auprès des clients et à les aider à prendre des décisions d'achat conscientes et éclairées. Cette notation aide également les fabricants à démontrer que leurs produits respectent le seuil des caractéristiques de sécurité raisonnables, comme l'exigent les réglementations américaines en matière de sécurité de l'IdO et selon les recommandations des lignes directrices mondiales en matière de sécurité de l'IdO.

« Chez Haier, nous nous engageons à aider nos clients à profiter de leur maison. Assurer la sécurité de nos produits connectés est un élément essentiel de cet engagement. Nous intégrons des principes de sécurité solides dans notre processus de développement de produits et c'est ce que nous cherchons à démontrer à nos clients », a déclaré Gianpiero Morbello, responsable de la marque et de l'IdO pour Haier Europe. « Nous sommes extrêmement heureux d'avoir obtenu la certification de sécurité de l'IdO de niveau Or. Nous croyons que la vérification par un tiers de UL Solutions et notre engagement à l'égard de leur certification de sécurité de l'IdO tout au long du cycle de vie du produit aideront Haier à continuer d'accorder la priorité à la tranquillité d'esprit de nos clients, tout en les protégeant contre les menaces à la sécurité. »

« Dans le cadre des décennies d'expérience en matière de cybersécurité de UL Solutions et de la croissance rapide des pratiques de sécurité de l'IdO, nous sommes heureux de récompenser Haier pour avoir obtenu la première certification de sécurité de l'IdO de niveau Or en Europe », a déclaré Chante Maurio, vice-présidente et directrice générale du groupe de la Gestion des identités et de la sécurité chez UL Solutions. « Nous sommes fiers que notre laboratoire de cybersécurité européen ait su répondre aux besoins de Haier en matière d'évaluation de la sécurité. L'obtention de cette certification de niveau Or permet de vérifier la due diligence en matière de sécurité que Haier a intégrée dans ses produits connectés, de démontrer sa position en matière de cybersécurité aux détaillants et aux régulateurs, et de permettre aux consommateurs de prendre des décisions d'achat basées sur la sécurité intégrée dans les produits connectés de Haier. »

Les codes uniques des étiquettes UL Verified de Haier sont accessibles sur le site Web UL Verify.

*Source : Euromonitor International Limited ; Appareils électroménagers en 2023, part en % des unités, données sur les ventes en volume pour 2022

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2074240/Haier.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1849892/UL_Solutions_Logo.jpg

