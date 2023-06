Celgard franchit une nouvelle étape dans la croissance du stockage de l'énergie en formant une alliance stratégique avec Lithion Battery pour les cellules de batterie de nouvelle génération





CHARLOTTE, Caroline du Nord, 7 juin 2023 /PRNewswire/ -- Celgard, LLC (Celgard), une filiale de Polypore International, LP (Polypore), a le plaisir d'annoncer la formation d'une nouvelle alliance stratégique avec Lithion Battery, Inc. (Lithion), par laquelle les deux sociétés entreprendront le développement conjoint de séparateurs de batteries pour les cellules lithium-ion de la prochaine génération avec le matériau cathodique Lithium Iron Phosphate (LFP). Grâce à cette collaboration, les deux entreprises répondront à la demande croissante de fourniture d'énergie régulière aux personnes dans le besoin avec des systèmes de stockage d'énergie (ESS) pour des utilisations telles que les applications d'alimentation en microréseau. Les cellules pourraient également être utilisées dans les outils médicaux et sur les marchés militaires et industriels, où Celgard fournit des solutions de séparation depuis des décennies.e génération avec du matériau cathodique au phosphate de fer et de lithium (LFP).

Dans le cadre de cet accord, Celgard fournira à Lithion la totalité d'un approvisionnement à long terme en séparateurs de batteries lithium-ion qui seront utilisés dans leurs usines de Henderson, au Nevada, ainsi que dans leur future gigafactory de 7 GWh qui sera mise en service d'ici 2026, principalement pour des applications ESS. Celgard aura la possibilité de fournir à Lithion des solutions de séparateurs de batteries de nouvelle génération pour tous les nouveaux développements de batteries.

Stefan Reinartz, vice-président de Celgard chargé des véhicules à propulsion électrique (EDV) et des systèmes de stockage d'énergie (ESS) au lithium-ion, a déclaré : « Nous sommes impatients de continuer à faire progresser la technologie des séparateurs de batterie à sec Celgard® aux côtés de Lithion, dans le but de fournir des solutions sûres et fiables pour les systèmes de stockage d'énergie. »

Asahi Kasei, la société mère de Celgard, peut également répondre aux besoins de Lithion en matière de fabrication de cellules et explorera les possibilités de tirer parti de sa base de fabrication internationale diversifiée pour répondre aux besoins de la chaîne d'approvisionnement mondiale des LFP en matière de plastiques et de matériaux retardateurs thermiques.

À propos de Celgard et de Polypore

Celgard est spécialisée dans les membranes microporeuses sans solvant, enduites et non enduites, utilisées comme séparateurs qui sont un composant majeur des batteries lithium-ion. La technologie de séparateur de batterie de Celgard est importante pour la performance des batteries lithium-ion pour les véhicules à propulsion électrique, les systèmes de stockage d'énergie et d'autres applications.

Celgard, LLC est une filiale en propriété exclusive de Polypore International, LP, une société Asahi Kasei.

Polypore est une entreprise mondiale avec des installations dans neuf pays, spécialisée dans les membranes microporeuses utilisées dans les véhicules électriques et non électriques, les systèmes de stockage d'énergie et les applications spécialisées. Visitez www.celgard.com et www.polypore.com .

À propos de Lithion Battery

Lithion est un fabricant verticalement intégré de cellules de batteries primaires et secondaires, de blocs de batteries rechargeables et non rechargeables et de modules de batteries.

La société possède deux usines de 7 500 mètres carrés, dont l'une fonctionne comme une ligne de production entièrement automatisée dédiée à l'assemblage de cellules et de blocs de batteries, située à Henderson, au Nevada.

Lithion travaille en étroite collaboration avec les fabricants d'équipement d'origine et les utilisateurs finaux afin de fournir des solutions d'alimentation personnalisées pour les applications critiques où la fiabilité est primordiale. Lithion dispose d'une gamme complète de capacités internes d'ingénierie, de conception et d'essai, ce qui lui permet de proposer des solutions globales en matière d'énergie et d'électricité. Visitez www.lithionbattery.com .

