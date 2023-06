World of Sweets adopte la plateforme de personnalisation d'Algonomy pour faire vivre à ses clients B2B des expériences personnalisées





BENGALURU, Inde et SAN FRANCISCO, 7 juin 2023 /PRNewswire/ -- Hancocks, le plus grand grossiste en confiserie du Royaume-Uni, membre du groupe World of Sweets, a annoncé aujourd'hui qu'il allait déployer la plateforme de personnalisation omnicanale d'Algonomy afin de développer une compréhension plus approfondie de ses clients et de proposer des expériences en phase avec sa clientèle variée.

En utilisant l'IA avancée, la segmentation des clients et les modèles prédictifs qu'offre la plateforme d'Algonomy, Hancocks est prêt à fournir du contenu en ligne, des recommandations de produits, des résultats de recherche et une expérience de navigation basés sur les profils individuels des clients.

Le grossiste Hancocks dessert un large éventail de clients, allant des magasins de proximité et des détaillants indépendants aux petites entreprises de confiserie en ligne. Outre ses 14 dépôts répartis dans tout le Royaume-Uni, Hancocks offre à ses clients une solide alternative en matière de commerce électronique.

Le site dessert plus de 55 000 clients par semaine et propose un service de livraison et de retrait en un clic. L'entreprise réalise un quart de son chiffre d'affaires en ligne. Avec plus de 4 000 produits, les clients ont l'embarras du choix pour trouver ce qui leur convient. Cette diversité de types de clients, de comportements d'achat et de besoins signifie qu'une expérience de site évolutive et dynamique est nécessaire pour chaque client.

C'est là qu'Algonomy intervient pour automatiser les profils des clients en fonction de leur type, des modèles de tarification personnalisés et de la connaissance explicite du moment et du mode d'achat de chaque client. Ces profils en temps réel fournissent des informations qui aident à assurer un engagement contextuel chaque fois qu'un client visite le site.

« Algonomy répondait parfaitement à nos besoins, car sa plateforme de personnalisation englobe non seulement les recommandations de produits, mais aussi d'autres points de contact du parcours d'achat tels que la recherche, la navigation et le contenu », a déclaré Gareth Walbyoff, directeur du commerce électronique chez Hancocks.

La plateforme de personnalisation d'Algonomy utilise une bibliothèque de plus de 150 stratégies prédéfinies pour s'assurer que chaque engagement du client est contextuellement pertinent. En plus des stratégies prédéfinies, la plateforme propose des stratégies configurables qui permettent aux utilisateurs non techniques de créer leurs propres stratégies de personnalisation pour des cas d'utilisation spécifiques. Cette capacité de personnalisation en libre-service élimine la dépendance à l'égard des équipes techniques et informatiques, permettant aux utilisateurs professionnels d'évaluer leurs hypothèses à la volée.

En déployant la plateforme, Hancocks renforcera sa position de leader grâce à la fourniture transparente d'une personnalisation multicanal de bout en bout aux clients en fonction de leurs préférences et de leurs comportements individuels. La plateforme fournit également des contrôles avancés en matière de merchandising et de marque qui aideront l'entreprise à aligner la personnalisation sur des objectifs commerciaux spécifiques, tels que l'engagement, la conversion, les promotions actives, les paniers d'achat, etc.

« Nous sommes ravis de participer à la croissance de Hancocks. Nous sommes impatients de les aider à transformer chaque interaction numérique en une expérience personnelle pour leurs clients, et donc à accroître leur engagement et leur chiffre d'affaires », a expliqué Lisa Flanagan, responsable du chiffre d'affaires chez Algonomy.

À propos d'Algonomy

Algonomy (anciennement Manthan-RichRelevance) permet aux grandes marques de passer au numérique grâce à la seule plateforme algorithmique d'engagement client en temps réel du secteur qui unifie les données, la prise de décision et l'orchestration à travers le marketing, le commerce numérique et le merchandising pour l'industrie de la vente au détail. Grâce à une IA de pointe reliant la demande à l'offre et à une plateforme de données clients en temps réel, Algonomy permet la personnalisation omnicanale en 1:1, l'orchestration du parcours client, l'analyse de la marchandise et la collaboration avec les fournisseurs. Algonomy est un partenaire de confiance pour plus de 400 détaillants et marques de premier plan, chaînes de restauration rapide, magasins de proximité et plus encore, avec une présence mondiale s'étendant sur plus de 20 pays.

Plus d'informations sur algonomy.com .

À propos de Hancocks

Hancocks est le plus grand grossiste de confiseries du Royaume-Uni avec 14 magasins de vente au détail et un canal en ligne www.hancocks.co.uk . Les clients peuvent faire leurs achats en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec livraison à domicile ou des options « click-and-collect ». Hancocks est le guichet unique pour la confiserie en gros pour plus de 25 000 détaillants indépendants et fait partie du groupe World of Sweets.

