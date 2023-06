Les nouveaux outils d'analyse de l'aviation de Cirium accéléreront la transformation numérique et la durabilité dans le secteur de l'aviation





Cirium, le chef de file de l'analyse du secteur de l'aviation, s'est engagée à soutenir le secteur de l'aviation pour accélérer sa transformation numérique et ses objectifs de développement durable, avec l'introduction d'une nouvelle série de produits.

Les nouvelles possibilités offertes par Cirium comprennent la prévision précise des émissions de CO? pour les vols, la connaissance de la situation des aéronefs, l'analyse approfondie des réservations anticipées et des outils d'analyse qui permettent d'évaluer la valeur et l'empreinte carbone d'une flotte d'aéronefs.

Pour soutenir cet engagement, Cirium a augmenté son équipe de R&D de 600 % pour atteindre 70 personnes et lancera six nouveaux produits au cours des prochains mois, qui donneront accès à la combinaison exclusive de données et d'analyses de Cirium.

Les compagnies aériennes seront en mesure d'effectuer des analyses opérationnelles plus approfondies pour prendre des décisions stratégiques et atténuer les perturbations des vols à venir. Les aéroports peuvent désormais analyser les données relatives aux réservations et à la demande à l'échelle mondiale afin d'optimiser les campagnes de marketing et les dépenses. Les fournisseurs d'outils de réservation seront en mesure de fournir des informations précises sur les émissions de CO? dans les informations à fournir avant le voyage. Les bailleurs d'aéronefs et les banques pourront comparer les émissions de CO? des aéronefs en vue de définir des objectifs de développement durable.

Jeremy Bowen, PDG de Cirium, a déclaré : « Cirium continue d'augmenter ses investissements dans la science des données et les technologies émergentes qui créent de nouvelles analyses à haute valeur ajoutée. Les nouveaux produits que nous lançons sur le marché dans cette version tirent parti de nos données reconnues et normalisées et offrent une visibilité accrue des situations auxquelles le secteur de l'aviation est confronté chaque jour ».

« Cirium s'engage à soutenir la numérisation du secteur de l'aviation qui rebondit après quelques années turbulentes, en permettant aux entreprises de prendre des décisions critiques concernant les opérations des compagnies aériennes, en atténuant les perturbations, en fournissant des informations avancées avant le voyage, et en prenant de meilleures décisions d'investissement dans les aéronefs qui répondent aux objectifs d'efficacité énergétique ».

Dans le cadre de sa solution d'analyse de l'aviation lisible par machine Cirium Sky, il y aura trois nouveaux produits :

Cirium Sky Warehouse présente une multitude de données et d'analyses historiques et prospectives sur l'aviation pour la planification stratégique et l'analyse post-opérationnelle. Il est disponible via les logiciels Snowflake ou Amazon Redshift.

présente une multitude de données et d'analyses historiques et prospectives sur l'aviation pour la planification stratégique et l'analyse post-opérationnelle. Il est disponible via les logiciels Snowflake ou Amazon Redshift. Cirium Sky API ? Emissions fournit des informations en temps réel sur les émissions de CO? pour chaque vol programmé à l'avenir, ce qui permet aux entreprises telles que les fournisseurs d'outils de réservation de fournir des informations sur la réduction des émissions de carbone pour les voyages d'affaires.

fournit des informations en temps réel sur les émissions de CO? pour chaque vol programmé à l'avenir, ce qui permet aux entreprises telles que les fournisseurs d'outils de réservation de fournir des informations sur la réduction des émissions de carbone pour les voyages d'affaires. Cirium Sky Stream ? Positional offre un flux en direct des données de position de l'aéronef en temps réel pour la prise de conscience de la situation.

Dans le cadre de Cirium Diio, la solution de pointe pour la gestion et l'optimisation de la planification des réseaux et des mouvements d'avions dans le monde entier, un nouvel Outil de réservation avancée permettra aux aéroports d'analyser les tendances en matière de réservation et d'obtenir des informations plus proactives sur la demande des passagers.

Deux produits seront dévoilés dans le cadre de Cirium Ascend, qui offre une vue à 360 degrés des actifs aéronautiques, passés, présents et futurs :

Cirium Ascend Risk Analytics permet aux bailleurs de fonds du secteur de l'avaiation de surveiller et de comparer l'utilisation des actifs aéronautiques de leur portefeuille et d'éclairer les stratégies de réduction des émissions de CO?.

permet aux bailleurs de fonds du secteur de l'avaiation de surveiller et de comparer l'utilisation des actifs aéronautiques de leur portefeuille et d'éclairer les stratégies de réduction des émissions de CO?. Cirium Ascend Value Trends fournit des indicateurs clés de valeur et de liquidité pour différentes catégories d'actifs aéronautiques afin que les bailleurs de fonds puissent améliorer le retour sur investissement et comprendre le risque lié à la valeur de l'aéronef.

Outre Cirium Sky, Diio et Ascend, la société propose des outils d'analyse des voyageurs via ses Cirium Journey applications et services Cirium Journey qui facilitent le parcours des voyageurs et les informent, ainsi que les outils d'analyse personnalisés via Cirium Blu qui répond aux besoins très spécifiques et personnalisés des entreprises dans le secteur de l'aviation partout dans le monde.

