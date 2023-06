SHEIN présentera un défilé unique sur le thème "Endless Summer" le 8 juin prochain





PARIS, 6 juin 2023 /PRNewswire/ -- SHEIN, l'un des learders mondiaux de l'e-commerce mode et lifestyle, s'apprête à organiser un défilé de mode au coeur de Paris le 8 juin. Réputée pour sa scène de mode vibrante et ses esthétiques innovantes, la ville sert de cadre idéal pour célébrer la fusion de créativité et d'innovation qu'incarne SHEIN X. L'événement mettra en vedette 25 designers talentueux sélectionnés à travers le prestigieux programme SHEIN X, présentant un total de 78 looks époustouflants sous le thème captivant de "Endless Summer".

L'incubateur de talents SHEIN X est une initiative révolutionnaire qui vise à accompagner des designers indépendants et artistes du monde entier. En offrant une plateforme à ces esprits créatifs pour exprimer leurs visions uniques, SHEIN X élimine les barrières de la commercialité et de la concurrence qui entravent souvent les talents émergents de l'industrie de la mode.

Le défilé de mode très attendu se déroulera dans un lieu prestigieux à Paris, réputé pour son patrimoine artistique et son ambiance glamour. Les participants peuvent s'attendre à une expérience immersive qui incarne l'esprit du "Endless Summer", les transportant dans un monde de couleurs vibrantes, de tissus fluides et de designs avant-gardistes. La collection englobera un mélange enivrant de couleurs, de motifs et de styles, incarnant l'esprit insouciant et l'énergie de la saison.

Cui He, directrice Europe chez SHEIN, a exprimé son enthousiasme pour l'événement à venir : "Nous sommes ravis de réunir un groupe aussi diversifié et talentueux de designers pour le défilé de mode SHEIN à Paris. Avec le thème Endless Summer, nous cherchons à capturer l'essence de la joie, de la liberté et de l'expression de soi que représente l'été. SHEIN X a joué un rôle essentiel dans l'accompagnement de ces designers et leur fournissant les outils et le soutien nécessaires pour transformer leurs visions créatives en entreprises prospères. Nous sommes fiers de faire partie de leur parcours."

Chaque look unique présenté lors du défilé de mode sera disponible à l'achat sur le site web de SHEIN, permettant aux amateurs de mode du monde entier de posséder une pièce des créations remarquables présentées sur le podium. Cette initiative démontre l'engagement de SHEIN à combler le fossé entre les designers indépendants et les passionnés de mode, en favorisant une communauté dynamique et inclusive qui apprécie l'art et le savoir-faire de chaque création.

L'engagement de SHEIN à soutenir les talents émergents à travers le programme SHEIN X va au-delà de la simple mise à disposition d'une plateforme. Cet univers très fermé Ieur devient accessible grâce au soutien de SHEIN, qui s'occupe de mettre en lumière leurs talents en prenant en charge la production, la logistique et le marketing de leurs créations. Les créateurs gardent les droits de propriété intellectuelle, et touchent un pourcentage des ventes réalisées. En allégeant le fardeau des tâches logistiques et administratives, SHEIN permet aux designers de se concentrer sur leur véritable passion : créer de la mode et de l'art qui reflètent authentiquement leur individualité.

Le défilé de mode "Endless Summer" promet d'être un événement extraordinaire qui marquera durablement le monde de la mode. En adoptant la vision inclusive et avant-gardiste de SHEIN X, ce spectacle invite les amateurs de mode à se lancer dans un voyage où l'été ne finit jamais.

SHEIN est une plateforme de vente en ligne de vêtements et d'accessoires visant à rendre le monde de la mode et de la beauté accessible à tous. SHEIN utilise un processus de fabrication à la demande qui connecte ses fournisseurs à sa chaîne d'approvisionnement, permettant ainsi de réduire le gaspillage et de fournir une variété de produits abordables à leurs clients à travers plus de 150 pays. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://fr.shein.com/.

