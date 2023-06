42Gears valide l'interopérabilité de Zebra Technologies





Le centre mondial d'habilitation de Zebra valide SureMDM de 42Gears pour sa parfaite compatibilité avec une sélection d'ordinateurs mobiles, d'imprimantes et de lecteurs RFID de Zebra

BANGALORE, Inde, 6 juin 2023 /PRNewswire/ -- 42Gears, un fournisseur indépendant de logiciels PartnerConnect de Zebra, a annoncé aujourd'hui qu'il a terminé avec succès le programme de test d'entreprise de Zebra pour sa solution SureMDM . La désignation confirme que l'offre de gestion unifiée des terminaux (UEM) de 42Gears, SureMDM, a été testée avec succès sur le plan des performances, des fonctionnalités et de son interopérabilité avec certains ordinateurs mobiles, lecteurs RFID et imprimantes Zebra .

Zebra Technologies est un fournisseur de solutions numériques de premier plan permettant aux entreprises de connecter intelligemment les données, les actifs et les personnes. 42Gears fait partie du programme primé PartnerConnect de Zebra.

Le programme de test d'entreprise de Zebra certifie officiellement que SureMDM permet aux administrateurs de gestion d'appareils Zebra d'accomplir les tâches suivantes sur certains ordinateurs mobiles, lecteurs RFID et imprimantes Zebra :

Approvisionnement, surveillance et gestion des ordinateurs Zebra Mobile grâce aux fonctionnalités SureMDM telles que StageNow (inscription), OEMConfig (gestion de la configuration), LifeGuard OTA (mises à jour du firmware) et Remote Control (dépannage).

Acquisition d'informations sur les ordinateurs mobiles Zebra, telles que les informations réseau, les détails sur la mémoire et la possibilité de créer des règles de conformité pour ces appareils.

Gestion du cycle de vie complet des imprimantes Zebra Print DNA et des dispositifs RFID de gamme FX , de l'approvisionnement et du déploiement jusqu'à la prise en charge des mises à jour du firmware et la surveillance à distance des appareils en temps réel à l'aide de la gestion des objets.

et des dispositifs , de l'approvisionnement et du déploiement jusqu'à la prise en charge des mises à jour du firmware et la surveillance à distance des appareils en temps réel à l'aide de la gestion des objets. Envoi à distance des commandes en langage de programmation Zebra (ZPL), transferts de fichiers vers des imprimantes et obtention d'informations sur les appareils, comme l'état de la batterie, la vitesse d'impression, la version du firmware, etc.

Obtention en quelques clics des informations sur les dispositifs RFID de Zebra telles que la température, l'état de l'antenne et l'état de la connexion RFID.

« En validant avec succès l'interopérabilité de SureMDM avec certains ordinateurs mobiles, lecteurs RFID et imprimantes DNA Print de Zebra, nous sommes heureux de renforcer les moyens de la nouvelle génération de travailleurs qui comptent sur les appareils Zebra dans des secteurs comme le commerce de détail, le transport et la logistique, les soins de santé et les services sur le terrain », a déclaré Prakash Gupta, cofondateur et directeur technique de 42Gears.

Le programme de test d'entreprise de Zebra Technologies permet aux partenaires éligibles de tester l'interopérabilité de leurs solutions logicielles et matérielles avec certains ordinateurs mobiles, scanners, imprimantes, solutions RFID et produits logiciels Zebra pour répondre aux besoins spécifiques à certaines applications d'utilisateurs.

« Pour optimiser la productivité, il est essentiel d'aider les travailleurs de première ligne affectés aux tâches et aux services à bénéficier d'un accès sûr et transparent aux données et aux ressources essentielles au moyen de leurs appareils portatifs. En intégrant SureMDM à certains appareils Zebra, les entreprises de vente au détail et de services sur le terrain peuvent offrir aux travailleurs les données et les applications nécessaires pour améliorer les performances et exécuter efficacement leurs tâches quotidiennes », a ajouté Prakash Gupta.

Pour plus d'informations sur le partenariat de 42Gears avec Zebra, et une liste spécifique des appareils validés, veuillez cliquer ici .

À propos de 42Gears

42Gears est un leader dans la gestion de la mobilité d'entreprise, offrant des solutions de pointe visant à transformer le milieu de travail numérique. Livrés depuis le cloud et sur site, les produits 42Gears prennent en charge tous les principaux systèmes d'exploitation mobiles et de bureau, permettant aux équipes informatiques et DevOps d'améliorer la productivité des travailleurs de première ligne ainsi que l'efficacité des équipes de développement de logiciels. Les produits de 42Gears sont utilisés par plus de 18 000 clients de divers secteurs d'activité dans plus de 115 pays, et sont disponibles à l'achat par le biais d'un réseau mondial de partenaires.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://www.42gears.com .

6 juin 2023 à 11:00

