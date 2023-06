Taiga s'associe à un nouveau fournisseur de services au Texas pour y livrer ses motomarines primées 100 % électriques





AUSTIN, Texas, le 6 juin 2023 /CNW/ - Corporation Moteurs Taiga (TSX : TAIG) (« Taiga » ou la « Société »), un fabricant chef de file de véhicules électriques (VE) hors route, est enthousiaste d'annoncer que Float On, une entreprise de location de bateaux située à Austin, TX est désormais l'un de ses fournisseurs de services Taiga (FST) officiels. Taiga est heureuse de proposer une exploration durable des eaux du Lone Star State.

« Nous sommes ravis d'accueillir Float On en tant que fournisseur de services Taiga, non seulement parce qu'il s'agit d'un service de location de bateaux parmi les meilleurs à Austin, mais aussi parce qu'il s'agit d'une entreprise familiale bien établie qui offre une expérience haut de gamme avec une perspective locale, explique Sam Bruneau, chef de la direction et cofondateur de Taiga. Le Texas était un choix de premier ordre pour Taiga, car il présente l'un des plus hauts niveaux d'adoption des véhicules électriques aux États-Unis, tout en étant un marché clé pour la navigation de plaisance. »

Austin : des possibilités à l'infini

Taiga exploite un modèle hybride de vente directe au consommateur, ce qui signifie que les clients achètent leurs véhicules directement du fabricant. Les FSTs comme Float On agissent en tant que points de service locaux pour les clients Taiga. Chaque fournisseur de service est évalué soigneusement pour s'assurer qu'il possède une solide expérience dans son domaine, qu'il s'engage à soutenir la croissance des VE, qu'il respecte les normes d'excellence de Taiga et qu'il fait preuve d'un dévouement inégalé à l'égard de ce qui compte le plus : le client.

Équipé des outils, des pièces, des accessoires et de la formation nécessaires, Float On s'occupera de la livraison, effectuera les inspections pré-livraison et assurera le service après-vente, au besoin. En effet, les véhicules 100 % électriques de Taiga nécessitent peu d'entretien, la majorité pouvant être assurée par des services à distance et des mises à jour OTA (Over-the-Air).

« Lorsque nous avons créé Float On, nous avons voulu redéfinir l'expérience de la navigation de plaisance et offrir à nos clients des moments inoubliables, explique David Callejas, propriétaire de Float On. En tant que fournisseur de services Taiga, c'est exactement ce que nous pouvons faire. Nous sommes enchantés d'aider Taiga à accroitre le marché des sports motorisés électriques en rendant la motomarine Orca Carbon accessible aux plaisanciers d'Austin qui veulent prioriser l'exploration durable des plans d'eau. »

Alors que les FST étaient jusqu'à présent généralement des concessionnaires de sports motorisés, Taiga continue de repousser les limites du modèle de vente directe au consommateur dans sa mission d'électrification des sports motorisés en intégrant Float On, une entreprise bien établie de location de bateaux, en tant que plus récent fournisseur de services Taiga.

Orca Carbon : l'exploration durable de l'eau sans compromis

La motomarine OrcaMC Carbon est équipée d'un puissant moteur électrique ainsi que d'une coque et d'un pont supérieur uniques et légers en fibre de carbone. Elle peut offrir jusqu'à deux heures de plaisir sur l'eau. La motomarine Orca Carbon est extrêmement maniable et agile, ce qui la rend parfaite pour les amateurs de sensations fortes et de sports nautiques.

En tête de la liste des 200 meilleures inventions de 2022 établie par le magazine Time, lauréate d'un prix Fast Company 2022 World Changing Ideas et d'un prix Best of What's New 2022 décerné par Popular Science, Taiga est ravie de proposer ses véhicules électriques au Texas, offrant ainsi aux gens d'Austin la possibilité d'explorer de façon plus écologique les cours d'eau spectaculaires du Texas.

À propos de Taiga

Taiga (TSX : TAIG) est une entreprise canadienne qui réinvente l'environnement des sports motorisés grâce à des véhicules électriques hors route révolutionnaires. Adoptant une approche d'ingénierie optimisée, Taiga repousse les frontières de la technologie électrique pour atteindre des rapports puissance-poids extrêmes et des spécifications thermiques nécessaires afin de surpasser les véhicules de sports motorisés à combustion haute performance comparables. Les premiers modèles commercialisés s'inscrivent dans une gamme de motoneiges et de motomarines électriques visant à répondre à la demande croissante de la clientèle récréative et commerciale qui cherche de meilleurs moyens d'explorer les grands espaces, sans compromis. Pour de plus amples renseignements, consultez www.taigamotors.com.

