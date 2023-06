La Banque Scotia est fière de présenter son premier plan d'accessibilité





TORONTO, le 6 juin 2023 /CNW/ - Le 1er juin, la Banque Scotia a présenté son tout premier plan d'accessibilité conformément aux exigences de la Loi canadienne sur l'accessibilité (LCA). Elle y énonce son engagement en matière de repérage, de suppression et de prévention des obstacles pour les personnes handicapées.

Pour élaborer son plan d'accessibilité 2023-2026, la Banque Scotia a consulté ses clients, ses employés et le grand public pour connaître les améliorations qu'elle pourrait apporter en vue d'être plus accessible et plus inclusive pour les personnes en situation de handicap.

« La Banque Scotia est toujours prête à apprendre de ses clients et elle est déterminée à trouver de nouveaux moyens de rendre l'expérience bancaire accessible à tous, explique Shawn Rose, chef de la Technologie à la Banque Scotia et champion de la direction du groupe de ressources pour les employés qui s'appelle diversiTALENTS. Dans le cadre du travail effectué par nos équipes de conception et d'ingénierie, nous voulons nous assurer que nos sites Web et nos applis mobiles sont conçus dans une optique d'accessibilité dès le départ et nous évaluons continuellement nos produits pour en améliorer l'accessibilité, pour l'avenir de tous. »

La Banque Scotia ne ménage aucun effort pour que tous ses clients puissent accéder aux services bancaires sans difficulté, avec dignité et autonomie. Ces dernières années, la Banque a fait des investissements massifs en vue d'améliorer ses capacités :

Nous avons intégré l'accessibilité au coeur de notre système mondial de conception. L'accessibilité fait partie de la marque, de la conception visuelle et du code, et est testée avec des technologies d'assistance. Tous les nouveaux composants ajoutés au système font l'objet de tests d'accessibilité et sont conformes aux lignes directrices sur l'accessibilité des contenus Web (en anglais, Web Content Accessibility Guidelines ou WCAG).

ou WCAG). Nous avons établi un Centre d'excellence en accessibilité en 2020. Cet organe central a pour rôle de défendre, d'encourager et de promouvoir l'adoption des bonnes pratiques en matière d'accessibilité et d'inclusivité qui font que la Banque Scotia traite ses clients et ses employés dans le respect et la dignité qu'ils méritent. Pour y parvenir, elle favorise une culture de l'inclusion au moyen d'une stratégie éclairée, de processus évolutifs et d'une responsabilité répartie qui place les personnes handicapées au centre des préoccupations : « rien à notre sujet sans nous ».

organe central a pour rôle de défendre, d'encourager et de promouvoir l'adoption des bonnes pratiques en matière d'accessibilité et d'inclusivité qui font que la Banque Scotia traite ses clients et ses employés dans le respect et la dignité qu'ils méritent. Pour y parvenir, elle favorise une culture de l'inclusion au moyen d'une stratégie éclairée, de processus évolutifs et d'une responsabilité répartie qui place les personnes handicapées au centre des préoccupations : « rien à notre sujet sans nous ». Nous avons mis en place le programme d'accessibilité de Gestion de patrimoine mondiale pour que des efforts ciblés et personnalisés soient déployés en vue d'atteindre les objectifs d'accessibilité numérique dans tous les secteurs d'activité de cette équipe. Le programme comporte trois volets : un pour les sites Web, un pour le contenu Web (comme les PDF et les fichiers multimédias) et un pour le soutien continu de l'accessibilité dans les expériences client numériques. Dans le cadre de ce programme, nous mettons à jour plus de 25 sites Web appartenant à plus de huit unités fonctionnelles afin de respecter les WCAG touchant les sites Web et le contenu Web.

En plus de présenter son plan d'accessibilité, la Banque Scotia a récemment procédé à la refonte de son site Accessibilité : https://www.scotiabank.com/ca/fr/qui-nous-sommes/accessibilite.html. Le public est invité à consulter ce site pour en savoir plus sur les caractéristiques d'accessibilité offertes dans ses canaux bancaires et sur la façon dont l'équipe Accessibilité de la Banque Scotia applique les principes d'inclusion à la conception.

La Banque Scotia est déterminée à répondre aux besoins de tous ses clients et de tous ses employés, quelles que soient leurs capacités visuelles, mobiles, auditives et cognitives, et elle entend offrir des services qui sont simples, accessibles et inclusifs. Grâce à la vaste gamme d'outils de services bancaires numériques, chaque client a le contrôle sur la façon et le moment où il effectue ses opérations bancaires, peu importe ses capacités ou sa situation. La Banque Scotia continuera de consulter des personnes handicapées pour améliorer l'expérience bancaire globale. Les clients, les actionnaires et les membres de la collectivité sont invités à prendre connaissance du plan et à fournir leurs commentaires sur l'accessibilité à l'aide du mécanisme prévu à cet effet.

La Banque Scotia est résolue à offrir un milieu de travail inclusif. Elle maintient un environnement qui permet à ses employés handicapés d'être respectés pour ce qu'ils sont et d'exploiter tout leur potentiel. Pour ce faire, elle met en place des initiatives stratégiques qui visent non seulement à éliminer les obstacles, mais aussi à accroître l'inclusion et la représentation équitable des employés handicapés à tous les niveaux et dans tous les secteurs de l'organisation. Au titre de cette stratégie, la Banque veut augmenter la représentation des personnes handicapées de 20 % d'ici 2025.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 30 avril 2023, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et ses actifs s'élevaient à plus de 1 300 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur Twitter.

