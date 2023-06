Axis Communications optimise sa production pour remédier aux contraintes de la chaîne d'approvisionnement





Axis Communications, chef de file du secteur de la vidéosurveillance, a annoncé aujourd'hui que l'entreprise avait atteint des objectifs clés en matière de chaîne d'approvisionnement. Ses livraisons au premier trimestre ont augmenté de plus de 45 % par rapport à l'année précédente, avec une croissance continue jusqu'au 31 mai et des niveaux de stocks record dans ses circuits de distribution américains qui permettent de répondre à la forte demande des intégrateurs et des clients finaux. Cela intervient après des recettes mondiales record pour 2022 de 1,6 milliard de dollars et une croissance mondiale de 20 % sur douze mois, comme le souligne le Rapport de durabilité Axis 2022. Ces résultats sont le fruit des initiatives récentes de l'entreprise ainsi que de son programme leader de durabilité qui s'est largement concentré sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et le renforcement de la chaîne d'approvisionnement. Ce travail continu ? accompagné des mesures innovantes et des efforts déployés pendant la crise de la chaîne d'approvisionnement mondiale ? a permis à l'entreprise d'exceller et de se positionner de manière solide pour répondre aux besoins futurs du marché.

Avant la pandémie, Axis Communications avait déjà renforcé sa chaîne d'approvisionnement en adoptant un plan de durabilité formel, qui mettait davantage l'accent sur les facteurs environnementaux, éthiques et sociaux. Pendant la pandémie et la crise de la chaîne d'approvisionnement qu'elle a entraînée, Axis a connu une demande record de ses produits et a consolidé ses efforts en intensifiant la collaboration avec ses partenaires intermédiaires et ses clients finaux pour améliorer la planification, les prévisions et la gestion des stocks. Axis approuve et introduit également activement des fournisseurs de seconde source, élargit son recours à certaines des plus grandes entreprises mondiales de services de fabrication électronique pour stimuler la capacité de production, et promeut la transformation numérique dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.

D'autres innovations ont consisté à revoir la conception de plus de 100 caméras ? qui sont soumises aux mêmes niveaux rigoureux d'essais et de qualité ? pour les adapter aux composants disponibles et créer de la flexibilité dans la production, à investir massivement dans les composants très demandés pour augmenter le stock tampon, à accélérer les méthodes d'expédition afin de soutenir les clients, et à investir dans des capacités accrues avec ses partenaires de fabrication. Ces nouvelles pratiques opérationnelles, ces processus rationalisés et ces partenariats élargis deviendront des piliers et auront un effet durable sur la capacité d'Axis à servir ses clients dès à présent et à l'avenir.

« L'amélioration continue fait partie de notre ADN, et l'adversité pousse souvent à l'innovation. La pandémie de COVID-19 et la crise de la chaîne d'approvisionnement qu'elle a provoquée nous ont donc vraiment poussés à mettre les bouchées doubles », explique Jeanette Skjelmose, vice-présidente des opérations d'Axis Communications. « Le fait de diversifier et de consolider notre chaîne d'approvisionnement aura un impact positif durable pour nos partenaires et clients, en leur offrant une résilience accrue pour faire face aux défis futurs. Nous remercions nos partenaires et clients, non seulement de nous avoir soutenus dans des moments difficiles, mais également de travailler à nos côtés et nous aider à déterminer les façons d'améliorer notre approche du service à la clientèle et de la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Ces relations ont joué un rôle crucial en nous aidant à créer une vision plus solide et plus durable de l'avenir. »

Malgré les effets persistants de la chaîne d'approvisionnement, les initiatives d'Axis ont permis à l'entreprise de livrer en 2022 plus d'unités que jamais. Avec des livraisons de produits record, Axis commence la nouvelle année en bonne voie pour dépasser les résultats exceptionnels de l'année 2022. Aujourd'hui, grâce à des stocks record dans la distribution, plus de 85 % des produits d'Axis sont disponibles avec des délais d'approvisionnement normaux. Les quelques produits restants sont également disponibles, mais avec délais de livraison plus longs. L'entreprise continue à stimuler la production en vue de rétablir les délais d'approvisionnement habituels pour les produits restants dans les prochains mois.

« Au milieu de la tempête provoquée par les contraintes de la chaîne d'approvisionnement et une demande sans précédent de nos produits, nous n'avons parfois pas été en mesure au cours de l'année passée de répondre aux attentes de nos clients », déclare Fredrik Nilsson, vice-président pour les Amériques d'Axis Communications. « Nous en assumons l'entière responsabilité et nous travaillons dur pour restaurer notre capacité de livraison des produits et solutions dont nos partenaires et nos clients ont besoin. Nous sommes heureux d'être plus forts que jamais avec notre équipe et notre chaîne d'approvisionnement, et ce n'est que le début. »

Alors qu'Axis poursuit ses efforts pour rétablir les délais standards pour tous les produits, l'entreprise travaillera en étroite collaboration avec les partenaires en vue de définir des attentes appropriées. Les améliorations de la chaîne d'approvisionnement associées à une communication efficace ont permis à Axis de poser des bases solides pour soutenir la forte croissance, et cela indique la fin de la volatilité qui a caractérisé la fabrication durant la pandémie.

À propos d'Axis Communications

Axis contribue à un monde plus intelligent et plus sûr en créant des solutions visant à améliorer la sécurité et les performances des entreprises. En tant qu'entreprise de technologie de réseau et chef de file du secteur, Axis offre des solutions en matière de vidéosurveillance, de contrôle d'accès, d'interphonie et de systèmes audio. Le tout est enrichi par des applications analytiques intelligentes et soutenu par une formation de qualité. Axis compte environ 4 500 employés dévoués dans plus de 50 pays et collabore avec des partenaires technologiques et d'intégration de systèmes dans le monde entier pour fournir des solutions aux clients. Axis a été fondée en 1984, et son siège social se trouve à Lund, en Suède. Pour en savoir plus sur Axis, rendez-vous sur notre site Web www.axis.com.

