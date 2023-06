Studeo dévoile StudAI : l'Intelligence Artificielle au service de l'éducation

Studeo, la start-up EdTech de soutien scolaire, est fière d'annoncer le lancement de StudAI, un prof virtuel créé par intelligence artificielle et conçu pour aider les élèves du lycée et des classes préparatoires dans les matières scientifiques....

Onfido, le leader mondial de la vérification d'identité automatisée, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu la certification ETSI TS 119 461, la norme technique européennes pour la vérification d'identité et les services de confiance publiée par...

A l'occasion de VivaTechnology, IMKI, une startup spécialisée dans la conception et le développement d'IA génératives sur mesure, présentera ses solutions dédiées aux industries du Luxe, pour produire des outils puissants d'aide à la création qui...

AIRROBO, la marque d'appareils électroménagers intelligents axée sur les technologies basées sur l'IA, soutenue par UBTECH Robotics, leader mondial de l'IA et de la robotique humanoïde, célèbre aujourd'hui les prochaines vacances d'été en dévoilant...

Soutenu par EQT Ventures, investisseur de l'innovation technologique et par Norrsken VC, investisseur de l'impact social, evroc a récemment clôturé une première levée de fonds pour constituer son équipe de lancement.En 2024, evroc établira un centre...