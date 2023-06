La marque britannique Kingston E-Liquids s'associe à INNOKIN pour remplacer les vapoteuses jetables





Deux grandes marques de vapotage collaborent pour réduire les coûts et l'impact environnemental des vapoteuses jetables

SHENZHEN, Chine, 6 juin 2023 /PRNewswire/ -- Les vapoteuses jetables ont connu une hausse fulgurante au cours des deux dernières années et, en ce qui concerne la réduction des méfaits du tabac, elles ont été un triomphe majeur. Avec des millions d'utilisateurs dans le monde, le faible obstacle à l'entrée a fait des vapoteuses jetables un choix pratique pour les fumeurs à la recherche d'une alternative moins nocive.

Toutefois, le court cycle de vie des vapoteuses jetables soulève de réelles préoccupations à long terme, notamment leur impact sur l'environnement et le coût élevé pour les consommateurs au fil du temps. La marque britannique de e-liquides Kingston E-liquids s'est associée avec le fabricant expérimenté de vapoteuses INNOKIN pour offrir une meilleure solution ? le kit de démarrage Podbar Salts Endura S1.

Kingston E-liquids a connu une véritable success story britannique depuis son lancement en 2017. Avec des débuts modestes, le fondateur John Wilson avait le désir de produire des e-liquides haut de gamme au Royaume-Uni, à une époque où de nombreuses grandes marques étaient importées. Après avoir formulé leur première gamme de saveurs, l'équipe de Kingston a commencé ses activités à l'échelle locale et a rapidement acquis la réputation de fournir des produits de haute qualité à des prix justes. En peu de temps, Kingston E-liquids a assuré une distribution dans tout le Yorkshire, puis dans tout le Royaume-Uni avec une présence croissante en Europe. Aujourd'hui, ils exploitent 4 points de vente à Hull avec une clientèle fidèle et travaillent constamment sur de nouvelles gammes de saveurs pour satisfaire les goûts en constante évolution des vapoteurs.

Kingston est un cas d'école de marque restant attachée à ses valeurs, alors qu'elle continue de formuler, de produire et de fournir tous ses produits au Royaume-Uni, malgré l'ascension des vapoteuses jetables, qui a encouragé de nombreuses marques à se délocaliser à l'étranger. Ce qui rend l'histoire de Kingston encore plus remarquable, c'est la persévérance du directeur général John Wilson à surmonter son handicap. Après avoir perdu la vue il y a quatre ans, John Wilson a acheté une canne blanche et est retourné au travail dans les 48 heures, déclarant que sa gestion de Kingston continuerait comme d'habitude. Alors qu'il apprenait à vivre avec sa cécité en privé, la marque Kingston a continué de prospérer, témoignant de la passion de John Wilson pour le vapotage.

John Wilson et l'équipe de Kingston voulaient résoudre les principaux problèmes liés aux vapoteuses jetables. Il était impossible de recréer la vraie saveur de leurs e-liquides fabriqués au Royaume-Uni avec des produits jetables préremplis, il fallait donc un dispositif rechargeable. De plus, Kingston voulait offrir un meilleur rapport qualité-prix aux clients, tout en conservant la commodité des articles jetables et en réduisant les déchets.

C'est là que le partenariat avec le fabricant chevronné de vapoteuses INNOKIN a commencé. Fondé en 2011, INNOKIN propose des appareils qui sont des best-sellers internationaux depuis plus d'une décennie, et leur marque repose sur un design innovant. Le dernier appareil d'INNOKIN, l'Endura S1, a été spécialement conçu pour les utilisateurs de vapoteuses jetables.

L'Endura S1 est un appareil rechargeable simple qui se présente dans un emballage co-brandé contenant le nouveau e-liquide Podbar Salts de Kingston, pour un confort maximal. Avec un prix de détail de 9,99 £, le kit de démarrage Podbar Salts Endura S1 offre environ 3 500 bouffées grâce au flacon de 10 ml et est entièrement conforme à la directive sur les produits du tabac. Pour l'achat d'un flacon supplémentaire de e-liquide Podbar Salts, les clients pourront atteindre jusqu'à 7 000 bouffées avec un seul kit Endura S1 ; une valeur exceptionnelle comparée à un produit jetable à usage unique. Pour obtenir le même nombre de bouffées, les clients devraient acheter 10 articles jetables à usage unique. Avec une durée de vie prévue pour 10 à 12 recharges, l'Endura S1 a un cycle de vie beaucoup plus long que les autres vapoteuses jetables, ce qui réduit considérablement les coûts pour les consommateurs et l'impact environnemental.

Son conditionnement tout-en-un et son faible coût de vente de détail font du kit de démarrage Podbar Salts Endura S1 une offre attirante pour les détaillants de proximité, les franchisés et les boutiques de vape spécialisées. Les clients peuvent s'attendre à retrouver cette nouvelle sortie collaborative en magasin au cours des prochaines semaines.

Concernant le lancement, John Wilson, directeur général de Kingston E-liquids, a déclaré : « Nous cherchons toujours à offrir qualité et valeur à nos clients, et nous ne croyons pas qu'il devrait y avoir un compromis pour y parvenir. Le Podbar Salts Endura S1 permet à nos clients de découvrir les véritables saveurs de Kingston, pour une fraction du coût des articles jetables, avec tout le confort qu'ils exigent. Le partenariat avec INNOKIN nous a aidés à offrir une meilleure solution pour les fumeurs en transition et nous sommes impatients de développer cet élément important de notre expérience client ».

En outre, M. Wilson a commenté l'objectif du gouvernement britannique pour une génération sans tabac en 2030 ; il a déclaré : « Le gouvernement a un plan ambitieux pour éliminer la consommation de cigarettes d'ici 2030. Cette mesure, appliquée au cours des 20 à 30 prochaines années, pourrait réduire le taux élevé de maladies et de décès liés au tabagisme. Avant le vapotage, la taxation, les changements d'emballage et d'autres solutions d'alternatives au tabagisme n'avaient pas réussi à réduire considérablement la consommation de cigarettes. Bien qu'il ne soit pas parfait, le vapotage a été la seule solution pour réduire considérablement le nombre de fumeurs et il pourrait être nécessaire de légiférer davantage à l'avenir ».

Kingston s'est récemment lancée dans une expansion majeure en déménageant dans une usine de fabrication et de distribution de plus de 4 400 mètres carrés à Hull. Tom Wilson, responsable des ventes européennes, considère cette expansion comme un développement majeur de Kingston Trading UK Ltd et s'efforce de faire des marques britanniques de Kingston un acteur international majeur.

Pour en savoir plus sur Kingston E-liquids, consultez son site web ou contactez [email protected]

Pour en savoir plus sur l'Endura S1 d'INNOKIN, consultez son site web ou contactez [email protected]

Pour toute demande des médias, veuillez contacter [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2089346/Image1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2089706/Podbar_Salts_Twin_Pack_Kiwi_Passionfruit_Guava_20mg.jpg

5 juin 2023 à 18:24

Communiqué envoyé leet diffusé par :