Congrès international de la Biotechnology Innovation Organization (BIO) 2023 - PLUS DE 7 M$ POUR ASSURER LA CROISSANCE DE L'INDUSTRIE QUÉBÉCOISE DES SCIENCES DE LA VIE

BOSTON, le 5 juin 2023 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, a confirmé des investissements de plus de 7 millions de dollars pour appuyer l'industrie des sciences de la vie lors du congrès international de la Biotechnology Innovation Organization (BIO), qui se déroule présentement à Boston, aux États-Unis.

Oncopole

Le Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS) annonce l'ajout de deux partenaires à l'Oncopole, son pôle cancer. Ce consortium public-privé peut maintenant compter sur l'appui financier de GSK et Pfizer Canada, qui injectent respectivement 1 et 1,5 million de dollars. De plus, son partenaire fondateur, Merck Canada, renouvelle son soutien en allouant un financement supplémentaire de 3 millions de dollars.

En outre, le FRQS attribue des subventions totalisant plus de 1,5 million de dollars afin de soutenir la réalisation de six projets1, sélectionnés dans le cadre du programme ACCES-Onco, géré par l'Oncopole. Les projets visent :

à réduire les impacts de la pandémie sur les personnes atteintes d'un cancer et à assurer une prise en charge rapide;

à accélérer le développement des traitements;

à favoriser l'accès aux soins et aux services qui permettent de prévenir, de dépister et de soigner les cancers.

L'Oncopole lance aussi un concours dans le cadre de l'initiative PROVEM, qui vise à soutenir l'évaluation d'innovations en contexte réel d'utilisation. Une enveloppe de 1,5 million de dollars est prévue pour ce projet de grand intérêt pour l'ensemble des compagnies du secteur des sciences de la vie.

Chaires de recherche en intelligence artificielle appliquée à la santé

Le FRQS accorde également 4,5 millions de dollars jusqu'en 2026 pour la création de trois chaires doubles en intelligence artificielle appliquée à la santé. Ces chaires, qui s'ajoutent aux deux autres lancées en 2021, seront détenues par deux spécialistes2 issus du domaine des sciences de la vie ainsi que de l'intelligence artificielle et de la santé numérique. Les cotitulaires participeront également à la formation de 32 étudiants ainsi que des stagiaires postdoctoraux. Cette collaboration favorisera le développement d'une relève scientifique agile et qualifiée. Les nouvelles connaissances acquises auront des retombées importantes pour le développement de nouvelles thérapies ou de traitements plus efficaces.

CQDM

Le gouvernement du Québec accorde une contribution de près de 1,96 million de dollars au CQDM pour soutenir quatre projets innovants dans le domaine des biotechnologies3. La valeur totale des investissements atteint plus de 5,44 millions.

Ces projets sont menés par les chercheurs Steven Laplante (Institut national de la recherche scientifique), Michel Tremblay (Université McGill), Éric Rhéaume (Institut de cardiologie de Montréal) et Yves Durocher (Conseil national de recherches Canada).

Parmi les secteurs d'activité concernés, mentionnons le développement d'une plateforme biophysique de classe mondiale, l'immunothérapie contre le cancer, les thérapies antifongiques et un vaccin intranasal contre la COVID-19.

Par ailleurs, Merck Canada renouvelle son engagement envers le CQDM. Le financement de 3 millions de dollars permettra de soutenir des projets de recherche industrielle de calibre mondial et le développement de technologies novatrices dans le domaine biopharmaceutique.

Perceiv AI

Le gouvernement du Québec octroie, par l'intermédiaire d'Investissement Québec, une aide financière de 750 000 $ à Perceiv AI à l'occasion de sa première levée de fonds. La démarche a permis à l'entreprise montréalaise d'obtenir un financement total de 1,7 million de dollars auprès d'investisseurs stratégiques et institutionnels afin de soutenir l'expansion de sa plateforme pronostique ForesightMC.

BIOQuébec

BIOQuébec et MassBio renouvellent leur entente, signée en 2017, qui favorise les liens d'affaires entre leurs membres et appuie les sociétés de biotechnologie et les organisations de recherche contractuelles dans leurs démarches respectives de développement tant au Québec qu'au Massachusetts.

L'entente comprend l'organisation d'activités communes dans le but de faciliter l'investissement d'entreprises américaines au Québec ou le financement d'entreprises québécoises. Elle soutient ainsi la poursuite de la recherche et de la commercialisation de nouveaux médicaments, traitements ou outils diagnostiques et préventifs.

Citations :

« On doit continuer de soutenir les entreprises du secteur des sciences de la vie afin de consolider la position du Québec à l'international. En facilitant l'accès aux capitaux, on accompagne celles-ci dans l'intégration de l'innovation et on permet l'émergence de nouvelles technologies. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« La communauté scientifique québécoise en sciences de la santé se distingue par son excellence, son dynamisme et sa créativité. À titre de directrice scientifique du FRQS, j'éprouve une grande fierté à contribuer aux avancées audacieuses et novatrices, dans un contexte où les défis de santé actuels dépassent les limites disciplinaires traditionnelles. En investissant dans la recherche et la formation, et en tissant des liens solides avec nos partenaires, nous nous engageons résolument dans l'avancement des connaissances, dans le but essentiel d'améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. »

Carole Jabet, directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec - Santé

« Ces initiatives sont un excellent exemple du soutien que la recherche collaborative apporte au développement des entreprises innovantes. Ces projets démontrent le dynamisme de l'écosystème au Québec et vont générer des retombées importantes pour l'économie canadienne. »

Diane Gosselin, présidente-directrice générale du CQDM

« Nous sommes fiers de la vision et du soutien du Québec, ainsi que de son engagement dans une mission aussi cruciale que la recherche sur la maladie d'Alzheimer et l'essor des sciences de la vie. Le fait de mieux comprendre ce type de maladie, avec le pronostic comme pierre angulaire, nous permettra de faire progresser le développement de nouveaux traitements et d'améliorer la gestion de cette maladie de manière optimale. »

Christian Dansereau, président-directeur général de Perceiv AI

« Depuis six ans déjà, MassBio et BIOQuébec ont établi une collaboration précieuse qui permet aux entreprises membres de BIOQuébec de bénéficier d'avantages importants lors de leurs visites dans la région de Boston/Cambridge. Ces avantages sont des leviers de développement des affaires clés pour établir un réseau fort et diversifié et des liens utiles et avantageux pour stimuler leur croissance. L'État du Massachusetts est reconnu pour son dynamisme en sciences de la vie, et les relations que cultivent nos associations contribuent au succès de nos entreprises. Nous sommes évidemment ravis d'offrir la pareille aux entreprises liées à MassBio intéressées par le Québec. »

Benoît Larose, président-directeur général de BIOQuébec

Faits saillants :

L'industrie québécoise des sciences de la vie regroupe 715 entreprises, qui emploient près de 37 000 personnes, et plusieurs grandes multinationales dans les secteurs biopharmaceutique et du matériel médical.

La délégation québécoise présente au congrès BIO regroupe près d'une soixantaine d'entreprises, d'organismes de recherche et de partenaires de l'industrie, totalisant 95 participants. La mission est organisée par Investissement Québec International, en collaboration avec la Délégation du Québec à Boston et le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Cet événement est le plus important rendez-vous annuel international du secteur biopharmaceutique.

et le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Cet événement est le plus important rendez-vous annuel international du secteur biopharmaceutique. L'Oncopole constitue le pôle de recherche sur le cancer du FRQS. Modèle original et unique au Québec, il démontre notre capacité d'attirer des investissements, en particulier avec des partenariats public-privé.

Le FRQS promeut et soutient la recherche, la formation des chercheurs et la mobilisation des connaissances.

La mission du CQDM est de soutenir et de faciliter la recherche et développement collaborative multipartite visant à accélérer la transformation des découvertes de pointe en vaccins, en produits thérapeutiques et en diagnostics répondant à des besoins médicaux non satisfaits, tout en générant des retombées importantes pour l'économie canadienne. Il regroupe des organisations pharmaceutiques, des entreprises canadiennes de biotechnologie, des chercheurs des secteurs public et privé, ainsi que les gouvernements canadien et québécois.

La compagnie de médecine de précision axée sur l'IA, Perceiv AI, développe une plateforme pronostique multimodale pour prédire la progression des maladies liées au vieillissement, notamment l'Alzheimer. Ces prédictions fournissent de nouveaux outils aux médecins, pour améliorer les soins aux patients, et aux entreprises pharmaceutiques, pour accélérer le développement de médicaments.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

1 Les projets sont présentés dans l'annexe 1 du communiqué.

2 Les détenteurs des chaires sont présentés dans l'annexe 2 du communiqué.

3 Les projets sont présentés dans l'annexe 3 du communiqué.

Annexe 1

Projets sélectionnés dans le cadre du programme ACCES-Onco de l'Oncopole

Projet Déposant Financement Accélérer le traitement et le suivi des patientes atteintes d'un cancer du sein triple négatif Benoît Paquette et François-Michel Boisvert, Université de Sherbrooke, en partenariat avec la Fondation du cancer du sein du Québec 254 000 $ Vers des trajectoires de soins en cancer du sein personnalisées en fonction du risque et des besoins des patientes : une étude de faisabilité et d'acceptabilité Hermann Nabi, Centre de recherche du CHU de Québec 254 000 $ Co-ACTIF : évaluation de l'implantabilité et des effets préliminaires d'un programme de télépréadaptation multimodale en groupe pour les patients atteints de cancer et les proches aidants Isabelle Doré, Université de Montréal 254 000 $ Suivi virtuel en milieu de vie par téléconsultation auprès des personnes recevant un traitement contre le cancer en comprimé : une étude d'évaluabilité indispensable à l'optimisation de l'accès aux soins Dominique Tremblay, Université de Sherbrooke 254 000 $ Améliorer la santé à long terme des adolescents et des jeunes adultes atteints de cancer grâce à une intervention multimodale sur les habitudes de vie : apprendre de la COVID-19 et amoindrir ses impacts Valérie Marcil, Centre de recherche du CHU Sainte-Justine 254 000 $ Adhésion, satisfaction et acceptabilité des interventions par télékinésiologie chez les personnes vivant avec un cancer Steven Alain Comtois et Bernard Paquito, Université du Québec à Montréal 254 000 $

Total 1 524 000 $

Annexe 2

Chaire de recherche en intelligence artificielle appliquée à la santé

Projet Déposant Objectifs Développement d'approches en intelligence artificielle pour élucider les codes de régulation des ARN et exploiter leur potentiel thérapeutique Eric Lécuyer (IRCM) Mathieu Blanchette (Université McGill) Développer des approches novatrices basées sur l'IA et les utiliser pour mener à de nouvelles découvertes en biologie et en thérapeutique de l'ARN.

Former la prochaine génération de chercheurs qui permettront une révolution thérapeutique de l'ARN au Québec. Des données intelligentes pour des soins intelligents contre le cancer : un programme de recherche qui combine une expertise en traitement automatique des langues, du Web sémantique et des données centrées sur les patients John Kildea (Université McGill) Amal Zouaq (École polytechnique de Montréal) Construire une base de connaissances de données structurées en oncologie à partir des dossiers de santé électroniques et des notes cliniques.

Permettre aux médecins et aux patients atteints de cancer d'avoir accès aux informations pertinentes des notes cliniques associées à leurs dossiers.

Générer des résumés adaptés aux besoins de chacun des patients. Déchiffrer le code structurel nanoscopique du cerveau : une méthodologie basée sur l'intelligence artificielle et la vision par ordinateur pour la sante? du cerveau Keith Murai (Université McGill) Kaleem Siddiqi (Université McGill) Mieux comprendre la structure tridimensionnelle et l'organisation spatiale des cellules cérébrales à l'échelle nanométrique.

Détecter des changements subtils qui pourraient se produire sur le plan de l'architecture cérébrale au cours des premières phases de maladies comme celle d'Alzheimer.

Acquérir des connaissances pour favoriser le développement de thérapies afin d'atténuer les maladies du cerveau.

Annexe 3

Projets soutenus par le CQDM

Projet Chercheur principal Partenaires financiers Contribution du MEIE Valeur totale du projet Création d'une plateforme biophysique de classe mondiale qui accélérera la découverte de médicaments Steven Laplante (INRS) Recherche et solutions NMX, Anji Pharmaceuticals, Mitacs 521 491 $ 1,51 M$ Validation de l'inhibiteur KQ-791 en immunothérapie contre le cancer Michel Tremblay (Université McGill) Kanyrpharma 191 804 $ 0,89 M$ Évaluation préclinique d'inhibiteurs de protéases aspartiques pour la thérapie antifongique Éric Rhéaume (Institut de cardiologie de Montréal) JCT Biotechnologies 631 768 $ 1,4 M$ Développement d'un candidat vaccin intranasal multivariant contre la COVID-19 à base d'antigène protéique indépendant du variant Yves Durocher (CNRC) Inspirevax, Oragenics 610 830 $ 1,64 M$



Total 1 955 893 $ 5,44 M$

