AGC Biologics présente AGCellerate, un programme qui offre des courts délais, des prix fixes et qui garantit une quantité de produit

AGC Biologics, une éminente organisation mondiale de développement et de fabrication biopharmaceutiques sous contrat (CDMO), présente aujourd'hui AGCellerate, un nouveau programme conçu pour fournir aux développeurs biopharmaceutiques une substance GMP efficace et prête pour l'obtention de la désignation de nouveau médicament expérimental. AGCellerate garantit une quantité de produit ainsi que des courts délais et des prix fixes permettant d'accélérer les projets tout au long des phases de développement et des phases cliniques.

Le nouveau programme accompagne les projets biologiques qui utilisent des anticorps monoclonaux (mAbs), des vecteurs lentiviraux, des vecteurs adéno-associés et de l'ADN plasmidique (ADNp). Le programme AGCellerate mAbs est disponible immédiatement. La société projette de divulguer, plus tard dans l'année, des informations concernant les autres modalités.

Programme AGCellerate mAbs

Le programme AGCellerate mAbs permet de fournir un kg de substance médicamenteuse prête à l'emploi en 11 mois. Ce programme à prix fixe dispense rapidement les quantités nécessaires afin d'accompagner les objectifs stratégiques de phase précoce tout en aidant les développeurs à atteindre la phase clinique le plus rapidement possible.

Le programme AGCellerate mAbs s'appuie sur la plateforme propriétaire Chef-1tm d'AGC Biologics, une lignée cellulaire approuvée par la FDA (Food and Drug Administration) et l'EMA (Agence européenne des médicaments) et utilisée dans quatre produits commerciaux ainsi que dans 54 molécules à différents stades de développement clinique.

S'appuyant sur 30 ans d'expertise scientifique, le programme AGCellerate propose une approche modélisée qui vise à optimiser les objectifs de rapidité et de produits. Ce programme bénéficie du soutien des services qualité d'AGC Biologics, qui s'engagent à fabriquer des produits biopharmaceutiques conformes aux BPF, ainsi que de celui d'un réseau mondial de chaîne d'approvisionnement afin d'aider les projets à démarrer rapidement et à respecter les délais.

« Nos partenaires ont pour objectif principal de créer quelque chose qui affectera positivement les patients et leurs familles à la recherche de traitements qui changeront leur vie. Cet objectif est au coeur de toutes nos actions chez AGC Biologics », déclare JB Agnus, directeur commercial chez AGC Biologics. « AGCellerate a été conçu pour contribuer à franchir ces étapes axées sur le patient en offrant une production de médicaments fiable, standardisée et sans surprise. »

AGC Biologics présentera la nouvelle plateforme AGCellerate pour les mAbs à la conférence BIO International qui se tiendra cette semaine à Boston du 5 au 8 juin, stand 3365 - 3369 dans la zone Contract Services Zone. Rendez-vous sur le site officiel pour en savoir plus sur les activités de l'entreprise pendant la conférence.

Pour en savoir plus sur AGCellerate et sur la manière dont l'entreprise peut accélérer les projets tout au long des phases de développement et des phases cliniques, veuillez consultez le site suivant www.agcbio.com/capabilities/agcellerate-dna-to-ind-drug-substance-cdmo-services.

À propos d'AGC Biologics

AGC Biologics est une éminente organisation mondiale de développement et de fabrication biopharmaceutiques sous contrat (CDMO) qui s'engage fermement à fournir le plus haut niveau de service en travaillant côte à côte avec ses clients et partenaires à chaque étape du processus. Nous proposons des services de classe mondiale, qu'il s'agisse du développement ou de la fabrication de protéines thérapeutiques mammaliennes et microbiennes, d'ADN plasmidique (ADNp), d'ARN messager (ARNm), de vecteurs viraux et de cellules génétiquement modifiées. Notre réseau mondial couvre les États-Unis, l'Europe et l'Asie. Nous possédons des installations conformes aux BPFa à Seattle dans l'État de Washington, Boulder et Longmont dans le Colorado, Copenhague au Danemark, Heidelberg en Allemagne, Milan en Italie et Chiba au Japon. Nous employons actuellement plus de 2 500 collaborateurs dans le monde. Notre engagement vis-à-vis de l'innovation continue favorise la créativité technique afin de relever les défis les plus complexes de nos clients, dont une spécialisation dans les projets prioritaires et les maladies rares. AGC Biologics est votre partenaire de choix. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.agcbio.com.

5 juin 2023 à 14:55

