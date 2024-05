MolecuLight a fait l'objet de 11 présentations et affiches lors de la conférence annuelle 2024 de l'Association européenne pour le traitement des plaies (EWMA)





L'abondance de preuves cliniques recueillies à l'aide de la plateforme d'imagerie MolecuLight montre que la plateforme est largement adoptée à l'échelle mondiale et qu'elle a une utilité éprouvée dans le traitement des plaies

TORONTO et LONDRES, 1er mai 2024 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc. , le leader de la mesure numérique des plaies au point de service et de la détection bactérienne en temps réel grâce à l'imagerie par fluorescence, annonce que sa plateforme d'imagerie des plaies MolecuLight fait l'objet de plusieurs présentations et affiches lors de la conférence annuelle 2024 de l'Association européenne pour le traitement des plaies (EWMA), qui se déroule du 1er au 3 mai 2024 à Londres, au Royaume-Uni. La conférence annuelle de l'EWMA est la plus grande conférence sur les soins des plaies en Europe et l'un des événements les plus importants au monde pour les professionnels des soins des plaies.

« Nous sommes honorés par l'adoption généralisée des dispositifs de point de service MolecuLight parmi les cliniciens du monde entier qui le considèrent comme un outil précieux et transformateur de leur pratique de traitement des plaies », a déclaré Anil Amlani, PDG de MolecuLight. L'impressionnante collection de présentations citant MolecuLight, à savoir au moins 11 affiches et conférences préparées par de multiples et divers établissements, montre que le dispositif d'imagerie MolecuLight est en passe de devenir une nouvelle norme de soins dans cette spécialité. Le large éventail de présentateurs venus d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Amérique du Sud souligne la portée mondiale de la technologie d'imagerie MolecuLight. Les preuves cliniques présentées lors de la conférence de l'EWMA sont appuyées par plus de 80 publications examinées par des pairs dans le monde entier, montrant les avantages importants que MolecuLight i:X® et DXtm confèrent à l'examen et au soin des plaies, ainsi qu'aux résultats obtenus ».

Le Dr Jonathan Johnson, leader d'opinion en matière de traitement des plaies et expert en équité en santé basé à Washington, DC, expliquera à l'EWMA comment la technologie révolutionnaire de MolecuLight permet de surmonter les disparités dans l'évaluation des plaies sur les peaux foncées. « Il est essentiel de mettre en lumière les obstacles aux soins de santé qui affectent de manière disproportionnée les populations minoritaires, a-t-il déclaré, « et l'EWMA fournit le forum idéal pour atteindre un public mondial avec ce travail vital. » Interrogé sur sa prochaine présentation, le Dr Johnson a déclaré : « Je suis honoré de partager mes dernières recherches montrant comment MolecuLight améliore la détection bactérienne dans les plaies, quelle que soit la couleur de la peau, ce qui constitue une limite cruciale de l'évaluation clinique traditionnelle. Cette technologie contribue à éliminer des obstacles importants à des soins équitables. En soutenant l'adoption de l'imagerie MolecuLight, nous ouvrons la voie à un avenir plus sain et plus juste. »

« En tant qu'auteur principal de deux études qui seront présentées à cette édition de la conférence de l'EWMA mettant en vedette MolecuLight, je suis ravie de montrer comment les signaux de fluorescence peuvent révolutionner la gestion des bactéries, ce qui permet en fin de compte d'optimiser l'évolution des plaies », déclare Rosemarie Derwin, infirmière expérimentée, éducatrice et chercheuse à Dublin, en Irlande. « Nos recherches soulignent à quel point l'élimination adéquate et objective des bactéries du lit de la plaie est essentielle dans nos efforts de cicatrisation et, en fin de compte, d'amélioration de la qualité de vie de nos patients », conclut-elle.

La collection de 4 présentations et 7 affiches mettant en vedette les dispositifs d'imagerie MolecuLight montre comment la prise de décision clinique est éclairée et améliorée grâce à sa fonction de mesure numérique des plaies, la détection d'une charge bactérienne élevée dans les plaies au chevet du patient, et sa capacité de surveiller et de suivre la taille des plaies et la charge biologique au fil du temps. Les études présentées couvrent le continuum de soins des plaies, notamment :

la précision de MolecuLight sur toutes les pigmentations cutanées et les types de plaies chroniques ;

la détection du biofilm avec MolecuLight ;

la réduction de la surface de la plaie obtenue en supprimant les signaux de fluorescence ;

l'utilisation combinée de l'imagerie thermique et par fluorescence dans un seul dispositif MolecuLight ;

les nouvelles approches de diagnostic utilisant MolecuLight pour traiter le pyoderma gangrenosum, et

l'amélioration de l'adhésion et de l'engagement des patients.

Les résultats qui seront présentés illustrent les améliorations cliniques significatives que la plateforme MolecuLight apporte à divers aspects du traitement des plaies.

Voici quelques-unes des affiches et présentations cliniques mettant en avant MolecuLight i:X et DX à la conférence annuelle 2024 de l'Association européenne pour le traitement des plaies (EWMA) :

(a) Parmi les ateliers et présentations cliniques mentionnant le dispositif au site de traitement MolecuLight, citons :

Workshop: Painting Wounds on the Skin for Education Purposes (Atelier : peindre des blessures sur la peau à des fins éducatives)

Atelier mentionnant MolecuLight par Astrid Probst

Mercredi 1er mai, 17 h 15 ? 18 h 45 BST , South Gallery 18-19

Integrating Point-of-Care Bacterial Fluorescence Imaging and targeted debridement with Continued Wound Measurement for Enhanced Wound Area Reduction Monitoring (Intégration de l'imagerie de fluorescence bactérienne au point de service, du débridement ciblé et de la mesure continue de la plaie pour une meilleure surveillance de la réduction de la surface de la plaie)

Présentation sur MolecuLight par Rosemarie Derwin

Jeudi 2 mai, 17 h 50 ? 17 h 58 BST , South Gallery 17

The Impact of High Skin Pigmentation on the Clinical Diagnosis of Wound Infection and the Ability to Enhance Diagnosis with Fluorescence Imaging of Bacteria (L'impact d'une forte pigmentation de la peau sur le diagnostic clinique de l'infection d'une plaie et la possibilité d'améliorer le diagnostic grâce à l'imagerie par fluorescence des bactéries)

Présentation sur MolecuLight par le Dr Jonathan Johnson

Vendredi 3 mai, 8 h 50 ? 8 h 58 BST , South Gallery 11-12

Does bacterial fluorescence imaging improve chronic wound biofilm detection over standard clinical assessment and blotting? (L'imagerie bactérienne par fluorescence améliore-t-elle la détection du biofilm des plaies chroniques par rapport à l'évaluation clinique standard et au blotting ?)

Présentation sur MolecuLight par Laura Jones-Donaldson

Vendredi 3 mai, 8 h 50 ? 8 h 58 BST , South Gallery 22

Agreement of microbiological identification by aspiration puncture versus biopsy guided by bacterial fluorescence in the diagnosis of complex wound infection (Comparaison entre l'identification microbiologique par ponction-aspiration et la biopsie guidée par fluorescence bactérienne dans le diagnostic des infections de plaies complexes)

Présentation sur MolecuLight par Carol Serna González

Vendredi 3 mai, de 11 h 05 à 11 h 13 BST , South Gallery 22

(b) Parmi les affiches cliniques mentionnant les dispositifs MolecuLight, utilisables sur le lieu de soins, citons :

EP064 Advanced wound care of pyoderma gangrenosum through fluorescence imaging guided debridement (Traitement avancé de la plaie du pyoderma gangrenosum grâce au débridement guidé par l'imagerie par fluorescence)

Charles Andersen , États-Unis

Mercredi 1er mai, 11 h 45 ? 13 h 30 E-POSTER, ÉCRAN 3, APPROCHES CHIRURGICALES

EP043 Audit of antimicrobial prescribing trends in 1447 outpatient wound assessments: Baseline rates and impact of bacterial fluorescence imaging (Audit des tendances en matière de prescription d'antimicrobiens dans 1447 évaluations de plaies en ambulatoire : taux de base et impact de l'imagerie bactérienne par fluorescence)

Thomas Serena , États-Unis

Mercredi 1er mai, 11 h 45 ? 13 h 30 BST , E-POSTER, ÉCRAN 2, ANTIMICROBIENS

EP217 Empowering patients through fluorescence imaging: key insights for advancing wound care success from survey results (Autonomiser les patients grâce à l'imagerie par fluorescence : les résultats d'une enquête révèlent des éléments clés pour l'amélioration du traitement des plaie)

Charles Andersen , États-Unis

Jeudi 2 mai, 10 h 00 à 11 h 15 BST , E-POSTER, ÉCRAN 3, ÉDUCATION

EP345 The clinical utility of auto-fluorescence imaging in detecting the presence of bacteria in wounds - a systematic review (L'utilité clinique de l'imagerie par autofluorescence pour détecter la présence de bactéries dans les plaies - une revue systématique)

Rosemarie Derwin , Irlande

Jeudi 2 mai 17 h 00 à 18 h 30 BST , E-POSTER, ÉCRAN 3, ÉVALUATION DES PLAIES

EP416 Multimodal imaging device for real time bacterial load and thermal imaging: A study of synergy in clinical wound assessment workflow (Dispositif d'imagerie multimodale pour la charge bactérienne en temps réel et l'imagerie thermique : une étude de synergie dans le flux de travail de l'évaluation clinique des plaies)

Charles Andersen , États-Unis

Vendredi 3 mai, 12 h 45 ? 13 h 30 BST , E-POSTER, ÉCRAN 3, DISPOSITIFS & INTERVENTION 2

EP540 Fifty shades of red fluorescence (Cinquante nuances de fluorescence rouge)

Laura Jones-Donaldson , Canada

AFFICHAGE UNIQUEMENT, E-POSTER, STATIONS DE NAVIGATION

EP698 Using auto-fluorescence imaging to aid early diagnosis of wound infection in a patient with dark skin tone (Utilisation de l'imagerie par autofluorescence pour faciliter le diagnostic précoce de l'infection d'une plaie chez un patient à la peau foncée)

Nadine Price , Royaume-Uni

AFFICHAGE UNIQUEMENT, E-POSTER, STATIONS DE NAVIGATION

Les systèmes MolecuLight i:X et DX sont les seuls dispositifs d'imagerie pour la détection en temps réel d'une charge bactérienne élevée dans les plaies qui sont approuvés par la FDA (classe II), sont dotés du marquage CE et sont approuvés par Santé Canada. Avec des preuves cliniques comprenant plus de 80 publications évaluées par des pairs , les dispositifs sont utilisés par les principaux établissements de soins des plaies dans le monde.

À propos de MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. est une société privée d'imagerie médicale présente dans le monde entier, qui propose des systèmes de mesure numérique des plaies et de détection bactérienne en temps réel au point de service, entièrement commercialisés, grâce à la technologie de la plateforme d'imagerie par fluorescence. La suite d'appareils commerciaux de MolecuLight, qui comprend les systèmes d'imagerie par fluorescence et de mesure numérique des plaies MolecuLight i:X® et DXtm et leurs accessoires, possède des capacités scientifiquement prouvées qui améliorent les pratiques et les résultats en matière de traitement des plaies dans tous les lieux de service. Les procédures MolecuLight effectuées aux États-Unis bénéficient d'une procédure de remboursement disponible comprenant deux codes CPT® pour le travail du médecin afin de réaliser « l'imagerie par fluorescence pour la présence, la localisation et la charge bactérienne » et le paiement de l'établissement pour les services de consultations externes des hôpitaux (HOPD) et les centres de chirurgie ambulatoire (ASC) par le biais d'une classification de paiement ambulatoire (APC).

