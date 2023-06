Déclaration du ministre de la Santé sur les pénuries de médicaments et d'autres produits de santé





OTTAWA, ON, le 5 juin 2023 /CNW/ - Les médicaments et les autres produits de santé sont essentiels au maintien et à l'amélioration de notre santé. Les perturbations de cet approvisionnement indispensable peuvent causer des difficultés aux Canadiennes et aux Canadiens et à leur famille, ainsi qu'exercer des pressions sur notre système de santé. C'est pour cette raison que l'une des principales priorités de notre gouvernement est de veiller à ce que les Canadiens puissent obtenir les médicaments et les autres produits de santé dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin.

Les pénuries sont un problème mondial et elles ne sont pas nouvelles. Les pénuries de préparations pour nourrissons et de médicaments pour enfants contre la douleur et la fièvre ont mis en évidence le besoin d'un approvisionnement solide de produits de santé indispensables, surtout en période d'instabilité inattendue.

Nous avons travaillé en étroite collaboration avec de nombreux partenaires et intervenants afin d'atténuer les conséquences des pénuries de produits de santé et tenter de les prévenir dans la mesure du possible. Aujourd'hui, nous faisons le point sur un nombre de dispositions adoptées en vue d'atténuer les pénuries et leurs conséquences.

Aujourd'hui, à ma demande, Santé Canada a entrepris une consultation de 60 jours auprès de la population canadienne sur la façon dont le gouvernement, ses intervenants et ses partenaires pourraient mieux prévenir et atténuer les pénuries de médicaments et d'autres produits de santé. On vous invite à faire part de vos commentaires à Canada.ca.

En outre, j'organiserai une série de tables rondes avec des intervenants de juin à septembre afin de discuter de stratégies et de trouver des solutions pour prévenir et atténuer les pénuries de médicaments.

La lutte contre les pénuries est une responsabilité partagée entre Santé Canada et de nombreux intervenants et partenaires, comme les gouvernements provinciaux et territoriaux, les intervenants de l'industrie, les partenaires du système de santé et les groupes de patients. Lors de la récente pénurie de médicaments pour enfants contre la douleur et la fièvre, Santé Canada a mobilisé tous ces intervenants pour remédier à la pénurie, notamment par le biais d'une augmentation en production nationale et en autorisant l'importation de produits fabriqués ailleurs et qui ont des normes similaires en matière d'innocuité, de qualité et d'efficacité, afin de combler les lacunes de l'offre.

Récemment, Santé Canada a mis sur pied un nouveau comité consultatif externe sur la chaîne d'approvisionnement en produits de santé qui font part de leur expertise et offrent des conseils quant aux approches de prévention et de gestion des pénuries. Le comité explorera les défis auxquels le Canada face, ainsi que certaines solutions possibles qui nous aideront à prévenir d'autres pénuries. Il cherchera également à trouver des solutions pour gérer les pénuries lorsqu'elles sont inévitables, afin que les Canadiens puissent éviter le stress causé par la difficulté d'obtenir les produits de santé dont ils ont besoin.

Voici d'autres travaux récents et importants qui ont pour but d'atténuer les pénuries :

Communication proactive au sujet des pénuries qui peuvent avoir une incidence sur les patients (p. ex. pulvérisateur de nitroglycérine).

Établissement d'une saisie plus systémique des données des provinces, des territoires et des intervenants sur les analgésiques pour enfants, ce qui permettra d'améliorer la collecte de données sur d'autres pénuries à l'avenir.

Investissements allant jusqu'à 1,5 milliard de dollars sur 3 ans à l'appui de la toute première Stratégie nationale visant les médicaments pour le traitement des maladies rares afin de faciliter l'accès à des médicaments prometteurs et efficaces contre les maladies rares et de les rendre plus abordables, pour améliorer la santé des patients partout au Canada .

afin de faciliter l'accès à des médicaments prometteurs et efficaces contre les maladies rares et de les rendre plus abordables, pour améliorer la santé des patients partout au . Santé Canada , avec l'apport de la communauté médicale pédiatrique et des consultations publiques, est en train d'élaborer une liste nationale prioritaire des médicaments pédiatriques les plus nécessaires pour répondre aux besoins médicaux non comblés au sein de la population pédiatrique du Canada .

, avec l'apport de la communauté médicale pédiatrique et des consultations publiques, est en train d'élaborer une liste nationale prioritaire des médicaments pédiatriques les plus nécessaires pour répondre aux besoins médicaux non comblés au sein de la population pédiatrique du . Mise sur pied d'un groupe de travail interne (novembre 2022) pour renforcer la capacité du Ministère à atténuer et à prévenir les pénuries et pour diriger les efforts visant à élaborer une stratégie pour améliorer l'accès aux médicaments et à d'autres produits de santé.

Dans le budget de 2021, le gouvernement a affecté 2,2 milliards de dollars pour assurer la croissance d'un secteur canadien des sciences de la vie fort et compétitif doté de capacités de pointe en biofabrication et s'est engagé à accroître la mise au point et la production de vaccins, de médicaments et d'outils de diagnostic au Canada . Ces investissements aideront à enrichir le bassin de talents et à bâtir le réseau de recherche au Canada , ainsi qu'à stimuler la croissance des entreprises canadiennes qui oeuvrent dans le domaine des sciences de la vie.

. Ces investissements aideront à enrichir le bassin de talents et à bâtir le réseau de recherche au , ainsi qu'à stimuler la croissance des entreprises canadiennes qui oeuvrent dans le domaine des sciences de la vie. Création d'une réserve de médicaments essentiels d'une durée limitée, en collaboration avec les provinces et les territoires, afin de prévenir ou d'atténuer les pénuries de médicaments essentiels utilisés pour aider les patients hospitalisés en raison de la COVID-19 pendant la pandémie.

Collaboration avec d'autres organismes de réglementation internationaux pour mettre en commun les pratiques exemplaires et réduire au minimum les répercussions des pénuries sur la population canadienne.

Notre gouvernement continuera de mobiliser les Canadiennes et le Canadiens, l'industrie, les groupes de patients et d'autres intervenants principaux. De plus, notre gouvernement tiendra le public informé de son approche à l'égard des pénuries, dont l'état de certaines pénuries de médicaments sur son site Web et au moyen de communications ciblées.

L'honorable Jean-Yves Duclos, C.P., député

Ministre de la Santé

SOURCE Santé Canada

5 juin 2023 à 13:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :