Lafarge s'engage à verser 75 000 dollars au partenariat avec Forêt-Boucher pour promouvoir l'utilisation de l'indicateur de biodiversité





Lafarge Canada, le plus important fournisseur de matériaux de construction durables au Canada, annonce aujourd'hui un engagement d'une durée de cinq ans auprès de la Fondation Forêt-Boucher, un organisme local de protection de l'environnement basé au Québec. Lafarge Canada prévoit faire un don de 75 000 dollars au cours des cinq prochaines années, avec une contribution annuelle de 15 000 dollars, dont 13 400 dollars en espèces et 1 600 dollars de produits.

En 2021, Lafarge a établi une relation de collaboration porteuse avec son voisin, Forêt-Boucher, pour tirer parti de sa proximité avec la carrière Klock à Gatineau. L'objectif de cette collaboration est double : enrichir et sauvegarder la remarquable biodiversité de la région, en mettant particulièrement l'accent sur le rôle de la forêt en tant qu'habitat pour un nombre important d'espèces vulnérables et menacées dans la province, et promouvoir l'engagement communautaire au sein de l'industrie de la construction.

Alors que cette collaboration se poursuit, Lafarge et Forêt-Boucher prévoient poursuivre leurs efforts conjoints pour déployer un large éventail d'initiatives favorisant activement la gestion et la conservation environnementales. L'une de ces initiatives concerne notamment l'application de la méthodologie Biodiversity Indicator Reporting System (BIRS) développée en partenariat avec l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Nous prévoyons utiliser cette méthodologie pour mener une analyse comparative entre la forêt et les terres tampons de Lafarge afin d'améliorer considérablement la compréhension du paysage écologique et comme outil précieux pour informer et façonner des pratiques durables.

« Nous sommes ravis d'annoncer notre engagement à prolonger notre partenariat avec Forêt-Boucher », a déclaré David Redfern, Président ? Directeur général, Lafarge Canada, Est. « Chez Lafarge, en ayant pour mission de construire le progrès pour l'humanité et la planète, nous croyons fermement en l'importance de développer des partenariats stratégiques avec les acteurs locaux pour conserver la nature et la biodiversité. Nous sommes particulièrement enthousiastes à l'idée de travailler avec Forêt-Boucher en vue d'étendre l'utilisation du BIRS aux autres acteurs du secteur. Cela renforcera notre compréhension du paysage écologique et constituera un outil précieux pour informer et façonner des pratiques durables. »

Reconnue pour son expertise en conservation de l'environnement, la Fondation Forêt-Boucher se réjouit du soutien renouvelé de Lafarge Canada. Les projets en cours de l'organisation sont axés sur la protection de la flore et de la faune locales, la restauration des écosystèmes et la gestion durable des sols. Le généreux don de Lafarge Canada permettra de renforcer les efforts de conservation et de nouvelles initiatives.

« Le bon voisinage est la clé de toute collaboration harmonieuse au quotidien. La Fondation Forêt Boucher est très fière de compter Lafarge comme voisin immédiat et de pouvoir compter sur sa vision, sa générosité et sa compréhension des enjeux environnementaux actuels. Ce sont les efforts conjugués qui permettront de relever les défis de la protection de la biodiversité », a mentionné le Directeur général, Mageland Yepmézoué.

La collaboration de Lafarge Canada avec Forêt-Boucher réaffirme son engagement envers les pratiques durables et l'engagement communautaire. En soutenant activement les initiatives qui favorisent la biodiversité et la conservation, Lafarge Canada donne l'exemple pour l'industrie de la construction en matière de priorisation de la durabilité environnementale.

EN BREF

La Forêt Boucher abrite la flore et la faune les plus diversifiées du Québec, avec 1 145 espèces répertoriées, dont le plus grand nombre d'espèces vulnérables et menacées dans la province. D'une superficie de 700 acres, la forêt est composée à 50 % de zones humides boisées.

En 2021, la Fondation Forêt-Boucher a lancé un projet d'aménagement de parc urbain dans la région de Klock pour préserver et mettre en valeur la forêt. Le projet attire plus de 40 000 visiteurs annuellement.

Lafarge Canada, un partenaire pionnier de la Fondation, a contribué à hauteur de 13 000 dollars en espèces et fourni des matériaux recyclés pour la construction de sentiers pédestres dans le parc en 2022.

Le Biodiversity Indicator Reporting System peut être consulté ici.

