Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement





OTTAWA, ON, le 5 juin 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement :

« Aujourd'hui, en ce 50e anniversaire de la Journée mondiale de l'environnement, je me joins aux citoyens du Canada et du monde entier pour reconnaître notre responsabilité commune de protéger notre planète et de lutter contre les changements climatiques, la perte de biodiversité et la pollution.

« Les changements climatiques n'ont pas de frontières et, au Canada, nous constatons leurs conséquences de nos yeux. Qu'il s'agisse de feux de forêt, d'inondations, de tempêtes extrêmes ou de la fonte des glaciers, il est évident que nous devons continuer à prendre des mesures concrètes. Au cours des dernières années, le gouvernement du Canada a pris plus de mesures qu'à tout autre moment de l'histoire canadienne pour protéger l'environnement, tout en faisant croître l'économie et en créant de bons emplois pour la classe moyenne. Grâce aux mesures prévues dans notre Plan de réduction des émissions, qui réduisent déjà la pollution et nous mettent en position d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050, nous nous efforçons de conserver la pureté de notre air pour les générations à venir. Nous lançons des projets générationnels en vue de fabriquer au pays des produits propres, comme les véhicules électriques, et de produire de l'énergie propre. Nous avons fixé un tarif sur la pollution qui permet en même temps de remettre plus d'argent dans les poches des familles, tout en luttant contre les changements climatiques. De plus, grâce à des initiatives comme le Plan de protection des océans et les projets liés à la Conservation par zone menée par les Autochtones, nous protégeons des superficies sans précédent de nos terres et de nos eaux. Grâce à nos efforts soutenus, le Canada est en voie de protéger 30 % de nos terres et 30 % de nos eaux d'ici 2030, tout en prônant l'adoption de cet objectif à l'échelle internationale.

« Le thème de la Journée mondiale de l'environnement de cette année, "Solutions à la pollution plastique", nous rappelle le travail qu'il reste à faire pour contrer le fléau de la pollution plastique et les répercussions néfastes qu'elle entraîne pour l'environnement, l'économie et la santé ici, au Canada, comme dans le reste du monde. Chaque année, plus de 400 millions de tonnes de plastique sont produites dans le monde, les plastiques à usage unique représentant environ la moitié de ce volume. Voilà pourquoi nous avons interdit certains types de plastiques à usage unique néfastes. Cette mesure permettra d'éliminer l'équivalent de plus d'un million de sacs de poubelles pleins de pollution plastique au cours de la prochaine décennie. Nous élaborons également des mesures pour augmenter le taux de recyclage des produits en plastique et garder notre environnement propre. En tant que fier membre de la Coalition de Haute Ambition pour mettre fin à la pollution plastique, le Canada continue de travailler avec ses partenaires internationaux à la négociation d'un nouvel accord international ambitieux et juridiquement contraignant sur la pollution plastique, qui vise l'élimination de la pollution plastique dans son ensemble. Nous nous réjouissons à l'idée de rassembler des partenaires du monde entier dans le cadre de la quatrième séance de ces négociations qui se tiendra à Ottawa, en avril 2024.

« En cette Journée mondiale de l'environnement, j'encourage tous les Canadiens à se joindre au mouvement mondial pour #CombattreLaPollutionPlastique. Ainsi, nous pourrons bâtir un avenir propre et sain pour les 50 prochaines années et au-delà. »

5 juin 2023 à 09:00

