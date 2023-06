Samsung Canada met les Canadiens dans le rôle de l'artiste avec des expériences créatives à Toronto et à Montréal dans le cadre du concours Affichez Votre Créativité





MISSISSAUGA, Ontario, 05 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Samsung Electronics Canada dévoile aujourd'hui les expériences du Studio Samsung Galaxy qui seront lancées à Montréal et à Toronto afin de mettre en valeur les capacités créatives uniques du Galaxy Z Flip4 de Samsung. Les expériences auront lieu au Festival MURAL à Montréal le 9 juin 2023, et à la boutique Expérience Samsung au CF Toronto Eaton Centre le 16 juin 2023. Les deux expériences Samsung Galaxy Studio ont pour but d'inspirer les Canadiens à explorer leur créativité en s'appuyant sur la dernière technologie Samsung Galaxy.



Le Studio Samsung Galaxy fait partie de la vaste campagne Affichez Votre Créativité, qui invite les participants de tout le Canada à mettre en valeur leur style personnel en soumettant des modèles d'étuis pour le Galaxy Z Flip4. Les participantes et participants au concours courront la chance de gagner l'un des trois ensembles de prix Galaxy épiques, y compris un prix en argent de 2 500 $, un Galaxy Z Flip4, une Galaxy Watch5 et une Galaxy Tab S8 Ultra¹.

«?Grâce au concours Affichez Votre Créativité et l'expérience du Studio Samsung Galaxy, nous espérons aider les Canadiens à découvrir de nouvelles avenues pour s'exprimer de façon créative grâce à la technologie Galaxy?», affirme Raj?Doshi, chef des affaires mobiles chez Samsung Electronics Canada.

Aux deux endroits, le Studio Samsung Galaxy offrira des opportunités créatives immersives, notamment?:

Le studio de l'artiste : un espace où les participants peuvent concevoir et soumettre leur propre étui pour téléphone intelligent Galaxy Z Flip4 dans le cadre du concours Affichez votre créativité, en tirant parti des outils créatifs de la gamme Galaxy Tab S8 avec le stylet S Pen.

un espace où les participants peuvent concevoir et soumettre leur propre étui pour téléphone intelligent Galaxy Z Flip4 dans le cadre du concours Affichez votre créativité, en tirant parti des outils créatifs de la gamme Galaxy Tab S8 avec le stylet S Pen. L'atelier d'impression?: un endroit où les invités peuvent imprimer leurs designs d'étuis sur un autocollant personnalisé ou un panneau d'affichage premium, leur permettant de détenir un rendu vivant/physique de leur art.

un endroit où les invités peuvent imprimer leurs designs d'étuis sur un autocollant personnalisé ou un panneau d'affichage premium, leur permettant de détenir un rendu vivant/physique de leur art. Le studio du photographe?: les participants peuvent également montrer leur design en réalisant des égoportraits artistiques et professionnels avec FlexCam sur le Galaxy?Z?Flip4. Pliez l'appareil, choisissez votre meilleur angle et posez-le pour une capture de contenu en mains libres, sans trépied. Le design de chaque participant sera intégré à la photo, projeté sur eux-mêmes et sur la toile de fond.

les participants peuvent également montrer leur design en réalisant des égoportraits artistiques et professionnels avec FlexCam sur le Galaxy?Z?Flip4. Pliez l'appareil, choisissez votre meilleur angle et posez-le pour une capture de contenu en mains libres, sans trépied. Le design de chaque participant sera intégré à la photo, projeté sur eux-mêmes et sur la toile de fond. Expérience de graffiti numérique?: le Galaxy?Z?Flip4 se transformera en une canette de peinture en aérosol virtuelle que les invités pourront utiliser pour concevoir leur propre graffiti ou logo d'artiste sur de grandes toiles numériques affichées dans l'espace.

Le studio d'artiste, l'atelier d'impression, le studio du photographe et l'expérience de graffiti numérique permettront aux invités de déployer leur créativité, inspirés par les possibilités de narration et d'expression personnelle offertes par le Galaxy?Z?Flip4.

Du 9 au 11 juin 2023 et du 16 juin au 18 juin 2023, le Studio Samsung Galaxy sera ouvert aux participants du Festival MURAL dans le coeur historique du boulevard Saint-Laurent, juste après l'intersection Prince-Arthur et St-Laurent, de 11 h à 23 h, selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Le 16 juin prochain, l'expérience du Samsung Galaxy Studio sera ouverte à la boutique expérience Samsung au CF Toronto Eaton Centre, de 10 h à 21 h, selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Pour ceux qui sont intéressées à participer au concours Affichez Votre Créativité peuvent soumettre leurs créations jusqu'au 20?juin?2023 pour avoir une chance de gagner l'un des 3 ensembles de prix Galaxy épiques comprenant un prix en espèces de 2?500?$, un Galaxy?Z?Flip4, une Galaxy?Watch5, et une Galaxy?Tab?S8?Ultra².

Veuillez consulter le www.samsung.com/ca_fr/flexyourdesign, téléchargez le gabarit du Galaxy Z Flip4, créez votre modèle d'étui unique et téléversez-le en y incluant vos coordonnées avant le 20 juin 2023 pour avoir une chance de gagner. Vous devez être âgés de 16 ans ou plus pour participer.

Pour plus d'informations sur les dernières nouveautés et offres Samsung Galaxy, veuillez consulter le www.samsung.com/ca_fr.

À propos de Samsung Electronics Canada Inc.

Samsung Electronics Canada inspire les Canadiens à atteindre leur plein potentiel grâce à un écosystème révolutionnaire de produits et de services qui leur offrent une innovation et un design distincts pour chaque aspect de leur vie connectée. L'entreprise redéfinit le monde des téléviseurs, des téléphones intelligents et des appareils vestimentaires, des tablettes et des appareils électroménagers numériques. En 2022, Samsung a été classée parmi les « entreprises les plus réputées » du Canada par Léger, a été désignée comme l'un des 100 meilleurs employeurs du Canada et s'est classée première sur la liste des meilleurs employeurs du monde de Forbes. Samsung est déterminée à améliorer la vie des Canadiens et, par l'intermédiaire des initiatives de son programme de bienfaisance primé, elle soutient des causes liées à l'éducation publique et à la santé dans des collectivités à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site www.samsung.com/ca_fr.

Suivez Samsung Canada sur la page facebook.com/SamsungCanada, ou sur Instagram @samsungcanada ou Twitter @SamsungCanada.

Kim Tran, Account Executive, North Strategic

514-217-1684

[email protected]

_______________________________________

¹ Il existe au total trois (3) ensembles de prix à gagner (collectivement, « les Prix » et individuellement « un Prix »), chacun comprenant un prix en espèces de 2 500 $ (sous forme de chèque) plus un ensemble de prix Galaxy composé d'un téléphone intelligent Galaxy Z Flip4, d'une montre intelligente Galaxy Watch5 et d'une tablette Galaxy Tab S8 Ultra (dont la valeur est estimée à 3 719,97 $ conformément au prix de détail suggéré par le fabricant), tous sélectionnés par le commanditaire.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5bf1ffa5-2489-44b2-b857-fc5a2c9fe4d8/fr

