Dstny, le fournisseur européen de communications commerciales, refinance sa dette existante pour alimenter son expansion

BRUXELLES, 5 juin 2023 /PRNewswire/ -- Dstny, un important fournisseur européen de communications commerciales, annonce avoir refinancé sa dette existante tout en levant un montant équivalent pour poursuivre son expansion.

La société de capital-investissement parisienne Seven2 (anciennement Apax Partners), qui est intervenue fin 2019, réaffirme sa confiance dans l'entreprise. Le financement est assuré par deux fonds de crédit privés de premier plan qui donnent de solides ressources financières pour développer davantage l'entreprise.

Au cours de ces dernières années, Dstny Group a construit un cadre technologique solide et une capacité de développement technique unique, ce qui a permis à l'entreprise, société de télécommunications, de devenir un fournisseur et développeur technologique plus important. L'ambition de Dstny dans les années à venir est d'ancrer cette technologie au niveau européen et de renforcer encore sa présence paneuropéenne.

Daan De Wever, cofondateur et PDG de Dstny Group : « Nous sommes extrêmement fiers, en tant qu'entreprise ambitieuse et novatrice, que, compte tenu des conditions actuelles du marché et des frais d'intérêt, nous ayons de nouveau gagné la confiance de nos fournisseurs de titres de créance actuels. Le fait que nous ayons également été en mesure d'obtenir des financements supplémentaires en plus de notre refinancement de dette actuel nous donne une forte impulsion pour de nouvelles acquisitions. Nous sommes impatients de poursuivre notre croissance internationale avec l'ensemble de l'équipe Seven2 et de renforcer notre position de leader en tant que fournisseur européen de solutions de communications commerciales basées sur le cloud ».

À propos de Dstny

Dstny est l'un des principaux fournisseurs européens de solutions de communication d'entreprise basées sur le cloud. Avec plus de 3 millions d'utilisateurs, Dstny simplifie la communication pour les entreprises, les partenaires et les fournisseurs de services en offrant des outils interactifs en tant que service dans tous les formats, y compris les appels, la vidéo et le chat. La technologie de pointe de Dstny et ses partenariats locaux solides permettent d'offrir des expériences exceptionnelles aux utilisateurs, grâce à une conception axée sur le mobile et une intégration transparente. Basée à Bruxelles, Dstny emploie environ 1 000 personnes dans 7 pays européens et génère un chiffre d'affaires annuel d'environ 250 millions d'euros.

