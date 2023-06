StarCharge présentera des solutions innovantes de recharge et d'énergie pour les véhicules électriques au salon Smarter E Europe





MUNICH, 5 juin 2023 /PRNewswire/ -- Dans le cadre de sa stratégie d'expansion mondiale, StarCharge participe activement à divers événements et expositions du secteur en 2023. StarCharge sera présente au salon Smarter E Europe, dans le hall C3.160, du 14 au 16 juin 2023 à Messe München, en Allemagne.

« Chez StarCharge, nous sommes passionnés par la transition vers un avenir durable et électrique », a déclaré Echo, présidente de StarCharge. « Nous pensons que The smarter E Europe 2023 est l'occasion idéale pour nous de démontrer notre engagement en faveur de l'innovation et de présenter nos solutions énergétiques globales à la pointe de l'industrie, notamment le matériel de recharge et d'énergie intelligent, les logiciels fiables et les services sans souci. »

La demande de véhicules électriques ne cessant d'augmenter, le besoin d'une infrastructure de recharge efficace et fiable pour les VE devient primordial. StarCharge est à l'avant-garde du développement de solutions de recharge de pointe qui répondent aux besoins changeants des propriétaires de véhicules électriques. Avec un engagement fort en faveur de la durabilité et de l'innovation, StarCharge vise à façonner l'avenir de la recharge des véhicules électriques.

Avec l'évolution mondiale vers les énergies renouvelables et les pratiques durables, il y a une demande croissante pour des solutions énergétiques efficaces qui permettent aux consommateurs d'exploiter l'énergie propre et de réduire leur empreinte carbone. StarCharge a été à l'avant-garde du secteur de la recharge des véhicules électriques, et l'entreprise élargit maintenant son portefeuille pour inclure des solutions énergétiques complètes pour les applications résidentielles et commerciales.

StarCharge a pris sa première exposition du 29 au 31 mai à Adnec, Abu Dhabi National Exhibition Center dans le Sommet EVIS, les visiteurs ont expérimenté des démonstrations interactives, exploré des solutions de charge de pointe, et se sont engagés avec l'équipe d'experts compétents de la société. Ces événements constituent d'excellentes plates-formes pour StarCharge afin de s'engager avec les professionnels de l'industrie et de mettre en évidence les avancées, nous sommes également ravis d'étendre une invitation à l'EVIS et The Smarter E Europe 2023 au Hall C3.160, où nous dévoilerons nos derniers produits et démontrerons notre engagement à façonner un avenir plus écologique pour la mobilité électrique et l'énergie.

Produits StarCharge

Produits de charge à pleine puissance

StarCharge est fière de présenter une gamme complète de produits de charge qui couvrent l'ensemble du spectre de puissance. Des chargeurs compacts pour un usage personnel aux solutions à haute capacité pour les applications commerciales, leurs produits répondent aux besoins variés des propriétaires de véhicules électriques et des opérateurs de stations de charge. Chaque produit est conçu dans un souci de qualité, de fiabilité et de confort d'utilisation.

Solution de stockage, de charge et de décharge de l'énergie photovoltaïque

La solution énergétique innovante de StarCharge intègre les dernières avancées en matière de technologie photovoltaïque, de systèmes de stockage d'énergie et d'infrastructure de recharge. En combinant ces éléments de manière transparente, on obtient un cycle complet de production, de stockage, de charge et de décharge de l'énergie. Cette approche intégrée permet aux clients d'exploiter efficacement l'énergie solaire, de stocker l'énergie excédentaire, de charger les véhicules électriques et même de décharger l'énergie sur le réseau en cas de besoin.

À propos de StarCharge

StarCharge est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de recharge pour véhicules électriques et de solutions énergétiques. Avec un engagement fort en faveur du développement durable, StarCharge vise à révolutionner la façon dont nous chargeons et alimentons les véhicules électriques, pour un avenir plus propre et plus vert. Pour obtenir plus d'informations, veuillez visiter www.starcharge.com .

