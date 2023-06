Le U.S. Institute of Peace ouvre les candidatures pour l'édition 2023 du prix Women Building Peace





WASHINGTON, 5 juin 2023 /PRNewswire/ -- L'Institut américain de la paix (USIP) annonce que les nominations sont ouvertes pour le prix Women Building Peace 2023. Ce prix annuel prestigieux récompense les femmes courageuses de la société civile qui oeuvrent pour la paix dans les pays touchés par des conflits violents.

D'innombrables femmes risquent leur vie pour instaurer la paix dans leurs communautés, dirigeant des mouvements pour la justice et l'inclusion, bien que leurs efforts soient souvent ignorés. L'USIP s'est engagé à faire davantage pour soutenir et célébrer ces femmes et l'impact qu'elles ont en tant que facilitatrices du changement et agents de la paix.

La période de mises en candidature prendra fin le 31 juillet 2023. L'institut invite les organisations et les personnes du monde entier à reconnaître les femmes exceptionnelles qui ont consacré leur vie à la paix et à leur rendre hommage. La lauréate sera reconnue lors d'une cérémonie organisée par l'USIP plus tard dans l'année et recevra une somme d'argent.

L'USIP encourage fortement les mises en candidature de femmes qui n'ont jamais été reconnues pour leur action de consolidation de la paix.

Les candidatures seront examinées sur la base des critères d'attribution du prix, notamment : l'engagement de la candidate en faveur de la paix, son leadership exceptionnel, sa pratique remarquable dans la mise en oeuvre d'un plan de consolidation de la paix et l'impact de son travail. La lauréate de l'édition 2023 sera désignée par le Women Building Peace Council, un groupe d'éminents experts qui conseillent l'USIP sur les questions de genre et de consolidation de la paix.

Les précédentes lauréates du prix Women Building Peace comprennent María Eugenia Mosquera Riascos de Colombie, Josephine Ekiru du Kenya et Rita Lopidia du Soudan du Sud. Vingt-quatre femmes ont été reconnues par l'USIP comme finalistes pour le prix depuis sa création en 2019.

Pour en savoir plus sur le prix et pour proposer la candidature d'une artisante de la paix, veuillez consulter le site www.usip.org/womenbuildingpeace .

Pour en savoir plus sur l'USIP, veuillez consulter le site Web suivant : https://www.usip.org/about .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1274028/United_States_Institute_of_Peace_Logo.jpg

5 juin 2023 à 00:01

Communiqué envoyé leet diffusé par :