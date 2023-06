Le GL530MG de Queclink récompensé pour son excellente innovation dans un segment de marché IoT en plein essor





SHANGHAI, 5 juin 2023 /PRNewswire/ -- Queclink Wireless Solutions, premier fournisseur mondial de dispositifs et de solutions IoT, a annoncé aujourd'hui que son GL530MG avait reçu un prix 2023 IoT Evolution Asset Tracking Award de la part du magazine IoT Evolution, la principale publication couvrant le mouvement de l'Internet des objets.

Le GL530MG est un système de suivi des actifs flexible conçu pour les entreprises qui recherchent une gestion des actifs précise, exacte et conviviale. Il permet de surveiller et d'utiliser les équipements hors site, les véhicules et les actifs de grande valeur. Grâce à la connectivité 4G LTE, le GL530MG permet une visibilité constante des actifs pendant une période pouvant aller jusqu'à 7 ans. Son design élégant et durable lui permet d'être utilisé dans des environnements difficiles, tandis que sa facilité d'installation et d'activation garantit une configuration et un fonctionnement sans souci. Le GL530MG offre une vue complète des mouvements et des activités des actifs, ce qui permet de les optimiser, de réduire les temps d'arrêt et d'augmenter la productivité.

« Je suis heureux que notre GL530MG ait été reconnu comme le produit de suivi des actifs de l'année par l'IoT Evolution », a déclaré Manny Hernandez, vice-président pour l'Amérique du Nord chez Queclink Wireless. « Cette réalisation nous pousse à produire des produits sublimes et nous motive à poursuivre notre mission pour façonner l'avenir du suivi avancé des actifs. »

« J'ai le plaisir de décerner à Queclink un prix IoT Evolution Asset Tracking pour son innovation continue », a déclaré Carl Ford, Community Developer, IoT Evolution World. « En tant que leader dans ce secteur en évolution rapide, je suis impatient de voir les futurs succès de Queclink. »

Au début du mois de mai, Queclink a également remporté deux prix dans le cadre des Globee Awards 2023, pour les technologies de l'information : le prix des solutions informatiques pour l'agriculture avec son GB130MG et le prix des solutions informatiques pour la construction, avec sa solution de récupération des biens volés.

Tandis que le tracker avancé GB130MG se révèle extrêmement utile pour le marché agricole en fournissant des informations cruciales allant de la consommation de carburant à l'identification des besoins de maintenance, la solution de récupération des biens volés dotée de deux trackers offre également des rapports opportuns et des alertes en temps réel en cas d'activité anormale, ce qui permet une protection multicouche contre les vols d'équipements coûteux subis par les entreprises de construction.

Ces prix récompensent l'excellence de Queclink à travers les produits, les solutions et les services avancés et révolutionnaires que l'entreprise fournit, soulignant ses contributions remarquables et son engagement à stimuler l'innovation dans le domaine.

L'entreprise continuera à donner la priorité à la fourniture de produits de qualité supérieure et à s'engager activement auprès de ses clients pour intégrer leurs commentaires. Elle continuera également à se concentrer sur l'exploration et le développement de solutions IdO qui répondent aux besoins changeants des clients, de l'industrie et au-delà.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2091777/Queclink_Receives_2023_IoT_Evolution_Asset_Tracking_Award.jpg

