Nous devons arrêter immédiatement les attaques contre les enfants





Déclaration de Yasmine Sherif, directrice exécutive de l'ECW, à l'occasion de la Journée internationale des enfants innocents victimes d'agression

NEW YORK, 4 juin 2023 /PRNewswire/ -- Les enfants ne sont pas des cibles. Les enfants ne sont pas des soldats. Les enfants ne sont pas des armes. Alors que nous commémorons la Journée internationale des enfants innocents victimes d'agression , nous appelons les dirigeants du monde entier à souscrire aux engagements énoncés dans la Convention relative aux droits de l'enfant et la Déclaration sur la sécurité dans les écoles pour garantir que les filles et les garçons du monde entier puissent atteindre leur plein potentiel sans peur, sans intimidation et sans violence.

En tant que fonds mondial des Nations Unies pour l'éducation dans les situations d'urgence et les crises prolongées, Education Cannot Wait ( ECW ) s'engage fermement à garantir aux enfants du monde entier leurs droits fondamentaux.

L'éducation change la donne en protégeant ces jeunes innocents des graves violations associées aux conflits armés, notamment le recrutement et l'utilisation d'enfants dans la guerre, les meurtres, les violences sexuelles, les enlèvements, les attaques contre les écoles et les hôpitaux et le refus d'accès humanitaire.

Dans les pays où un nombre élevé de violations graves documentées contre les enfants - comme l'Afghanistan, le Burkina Faso, la République centrafricaine, l'Éthiopie, l'Irak, l'État de Palestine, le Mali, le Myanmar, la Somalie, le Soudan et l'Ukraine - l'éducation est le plus puissant et le plus outil de transformation dans nos efforts mondiaux pour sauver des vies et bâtir une paix durable.

Lors de ma récente mission dans la région frontalière entre le Tchad et le Soudan, j'ai rencontré des enfants et des femmes vulnérables et désespérés voyageant seuls à travers une terre désertique désolée avec rien d'autre que les vêtements sur le dos. Sans la sécurité, la protection et l'espoir qu'offre une éducation de qualité, ces filles et ces garçons innocents sont confrontés à des risques incroyables et inimaginables. Les filles seront forcées de se marier et d'être victimes d'abus sexuels, les garçons seront recrutés de force comme enfants soldats. Et le cycle du déplacement, de la pauvreté, de la violence et des violations des droits de l'homme se poursuivra.

Nous pouvons faire mieux. Nous devons faire mieux. Comme les nations du monde entier se sont engagées à travers la ratification de la Convention relative aux droits de l'enfant : « Chaque enfant a droit à la vie. Les gouvernements doivent faire tout leur possible pour s'assurer que les enfants survivent et se développent pleinement. »

Veuillez vous joindre à Education Cannot Wait, aux donateurs et aux partenaires du système des Nations Unies pour garantir à tous les enfants, en particulier ceux pris dans des conflits armés, leurs droits humains.

4 juin 2023 à 00:00

