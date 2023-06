Wemade intègre Fireblocks, le fournisseur de technologies numériques de pointe de l'industrie





La gestion des actifs de WEMIX sera renforcée grâce à la technologie d'infrastructure sécurisée de niveau entreprise de Fireblocks

Une étape nécessaire pour la plupart des partenariats mondiaux, qui favorise des activités mondiales plus robustes pour WEMIX

SÉOUL, Corée du Sud, 3 juin 2023 /CNW/ -- Wemade, un important développeur de chaînes de blocs à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui l'intégration de Fireblocks, le principal fournisseur de technologies de stockage, de transfert et de disposition d'actifs numériques à son réseau principal WEMIX3.0.

Fondé en 2018, Fireblocks est une plateforme conviviale qui permet de créer de nouveaux produits basés sur la chaîne de blocs et de gérer les opérations quotidiennes liées aux actifs numériques.

L'entreprise aide ses clients à stocker et à exploiter leurs actifs numériques en toute sécurité grâce à sa technologie et à son infrastructure de sécurité MPC-CMP éprouvée.

Wemade à l'intention d'utiliser les solutions de Fireblocks pour accroître l'efficacité et le niveau de sécurité du processus de gestion des actifs numériques WEMIX.

Comme la mise en oeuvre de ce type de solution s'impose pour la plupart des partenariats mondiaux, il s'agit d'une étape nécessaire vers le développement d'une entreprise mondiale de chaîne de blocs plus robuste pour WEMIX.

Voici la déclaration de Stephen Richardson, directeur général, Marchés financiers et chef de la région APAC chez Fireblocks : « Nous sommes ravis d'aider Wemade à gérer et à mettre à l'échelle ses opérations de gestion de trésorerie pour ses actifs numériques, afin que l'entreprise puisse prendre le contrôle de ses actifs numériques et se rapprocher de son objectif de construire un avenir programmable libre pour l'ère Web3. »

« Notre collaboration avec Fireblocks et l'utilisation de facto de ses services standard mondiaux de chaîne de blocs accéléreront l'expansion du méga-écosystème WEMIX3.0 », a déclaré Henry Chang, chef de la direction de Wemade. « Le réseau principal offre maintenant une gestion des actifs numériques encore plus sûre, efficace et transparente. »

À propos de WEMADE

Chef de file reconnu dans l'industrie du jeu, avec plus de 20 ans d'expérience, la société coréenne WEMADE est à la tête d'un changement qui n'arrive qu'une fois par génération, alors que l'industrie du jeu se tourne vers la technologie de la chaîne de blocs. Par l'intermédiaire de sa filiale WEMIX, WEMADE vise à accélérer le développement à grande échelle de la technologie de la chaîne de blocs en construisant un mégaécosystème basé sur l'expérience, axé sur la plateforme et orienté vers les services pour offrir un large éventail de services Web3 intuitifs, pratiques et faciles d'utilisation.

À propos de Fireblocks

Fireblocks est une plateforme de niveau entreprise qui fournit une infrastructure sécurisée pour le transfert, l'entreposage et l'émission d'actifs numériques. Fireblocks permet aux bourses, aux gardiens, aux banques, aux sociétés de technologie financière et aux fonds de couverture d'intensifier leurs opérations d'actifs numériques de manière sécurisée par le biais du réseau Fireblocks et de l'infrastructure de portefeuille basé sur les PPM. Fireblocks dessert plus de 1 800 institutions financières, a obtenu le transfert de plus de 4 billions de dollars d'actifs numériques et a une police d'assurance unique qui couvre les actifs stockés et en transit. Certaines des plus grandes entreprises du secteur des cryptomonnaies ont choisi Fireblocks parce que c'est la solution que privilégient les chefs de la sécurité de l'information et les équipes des opérations. Pour en savoir plus, consultez le www.fireblocks.com.

