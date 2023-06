ZETRIX DÉPLOIE UN SERVICE D'IDENTITÉ NUMÉRIQUE (DIS) CONFORME AU W3C ALORS QUE LE SUPERNODE INTERNATIONAL DE XINGHUO DEVIENT OPÉRATIONNEL





Introduction des DIS pour distinguer les interactions humaines de l'intelligence artificielle

PETALING JAYA, Malaisie, le 2 juin 2023 /CNW/ - Zetrix, la plateforme de chaîne de blocs Layer-1 de MY E.G. Services Berhad (« MYEG ») a annoncé aujourd'hui le déploiement en direct réussi du supernoeud international Xinghuo ainsi que l'introduction des services d'appellation révolutionnaires Xinghuo BIF, à savoir le système de nom bêta Xinghuo (« BNS ») et le service d'identité numérique Xinghuo, qui sont entièrement conformes aux normes internationales du W3C.

À peine six mois après que MYEG et la chaîne de blocs nationale de Chine, Xinghuo Blockchain Infrastructure and Facility (« Xinghuo BIF »), ont signé un accord pour que MYEG possède et exploite le Xinghuo International Super Node, il s'agit d'une autre étape importante dans l'intégration des cas d'utilisation dans le monde réel à la chaîne de blocs Zetrix.

Le World Wide Web Consortium (« W3C ») est une communauté internationale qui élabore des normes ouvertes pour assurer la croissance à long terme du Web. En conformité avec les dernières normes du W3C, le Xinghuo Digital Identity Service est un service d'identité décentralisé pionnier qui permet une vérification immuable des identités en ligne. Aujourd'hui, un tel service s'avère particulièrement essentiel et indispensable dans un monde où il est de plus en plus nécessaire de vérifier les comptes en ligne pour déterminer s'ils appartiennent à un être humain réel ou à l'intelligence artificielle (« IA »).

« Nous sommes ravis de franchir cette étape importante en peu de temps. Les supernoeuds internationaux Xinghuo sont importants pour fournir une connectivité pour les transactions transfrontalières avec Xinghuo BIF, et de nombreux autres services seront mis en place pour faciliter le commerce mondial », a indiqué Jin Jian, directeur de l'Institute of Industrial Internet and Internet of Things Institute (IIIIIIoT), CAICT.

« Dans un nouveau monde de contrats intelligents alimentés par l'IA, les identificateurs décentralisés (« DID ») comme notre service d'identité numérique seront largement utilisés pour déterminer la nature des interactions en ligne, car il devient de plus en plus difficile de distinguer entre les agents humains et les agents d'IA. Nous sommes ravis d'être parmi les premiers à présenter un DID conforme au W3C pour assurer la compatibilité et l'interopérabilité avec d'autres plateformes », a déclaré TS Wong, directeur général du groupe MYEG.

Xinghuo BIF est une infrastructure mondiale de chaîne de blocs qui se consacre à une fondation numérique fiable pour le monde. Il comprend au moins 7 supernoeuds couvrant les principales régions de la Chine et 29 noeuds pivots qui fournissent des services à un plus grand nombre d'industries et de villes. Environ 100 millions d'identifiants de chaîne de blocs sont vérifiés chaque jour grâce à Xinghuo BIF, ce qui en fait la plateforme de chaîne de blocs la plus utilisée à l'échelle mondiale.

Grâce au supernoeud international de Xinghuo, exploité par Zetrix, les actifs et les transactions en chaîne peuvent maintenant se croiser de façon transparente dans les chaînes de blocs de Zetrix et de Xinghuo, reliant ainsi les gouvernements, les entreprises et les particuliers à un écosystème mondial fondé sur la chaîne de blocs.

Le Xinghuo Digital Identity Service, quant à lui, assure l'interopérabilité des identités numériques émises par Zidentity (« ZID »), la plateforme d'identité numérique de Zetrix, et leurs identités numériques équivalentes émises sur Xinghuo BIF, alors que BNS est une fonction qui permet aux utilisateurs d'enregistrer et d'attribuer leurs noms préférés à des adresses de chaîne de blocs qui seraient normalement une chaîne de caractères alphanumériques.

Le déploiement annoncé aujourd'hui est le dernier d'une série de cas d'utilisation réelle introduits par MYEG sur Zetrix qui visent à connecter la Chine au reste du monde. En mars, MYEG a signé un partenariat avec East Logistic-Link Co., Ltd, une agence en propriété exclusive de l'Administration générale des douanes de la République populaire de Chine, afin de fournir conjointement un ensemble complet de services croisés de facilitation du commerce frontalier qui comprennent des certificats d'origine et d'autres certificats liés au commerce international sur la plateforme de chaîne de blocs Zetrix. Le service permettra d'obtenir toutes les données de ces certificats avec exactitude en temps quasi réel, ce qui accroîtra l'efficacité du calcul des tarifs et du dédouanement.

À propos de Zetrix

Zetrix est une chaîne de blocs publique de couche 1 qui facilite les contrats intelligents et qui assure la confidentialité, la sûreté et l'évolutivité des données. L'infrastructure cryptographique de Zetrix peut être intégrée dans divers secteurs de l'industrie pour relier des gouvernements, des entreprises et leurs citoyens à une économie mondiale basée sur la chaîne de blocs.

Élaboré par MY E.G. Les Services Bhd ainsi que l'intégration transfrontalière et interchaîne avec la China Blockchain permettent à Zetrix de servir de passerelle de chaîne de blocs qui facilite le commerce mondial en déployant des éléments de base essentiels pour les services Web3 tels que les identifiants basés sur la chaîne de blocs (BID) et les justificatifs d'identité vérifiables (VC).

À propos de MY E.G. Services Bhd (« MYEG »)

MYEG est une société de services numériques de premier ordre en Malaisie. Ayant commencé ses activités en l'an 2000 en tant que fournisseur phare de services électroniques gouvernementaux, MYEG continue de jouer un rôle de premier plan dans l'évolution technologique au sein de la région, offrant un éventail diversifié et exhaustif de solutions novatrices allant de la prestation en ligne des principaux services gouvernementaux à une variété d'offres commerciales, entre autres, dans les secteurs de l'immigration, de l'automobile, des soins de santé et des services financiers.

Déterminée à rester à l'avant-garde de la révolution numérique de la région, MYEG a su tirer parti du potentiel de la technologie de la chaîne de blocs pour améliorer tous les aspects de la vie, et elle favorise l'adoption avant-gardiste de cette technologie dans ses principaux marchés. MYEG mène des activités dans des marchés régionaux clés, comme les Philippines et l'Indonésie.

À propos de Xinghuo BIF

Xinghuo BIF est une infrastructure nationale de chaîne de blocs soutenue par le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information et dirigée par la China Academy of Information and Communications Technology (CAICT). Elle fournit principalement des services à l'Internet industriel, fait des percées en matière d'identificateurs Internet, accroît l'application de la chaîne de blocs et stimule l'économie. Avec des stratégies de construction ouvertes et un modèle de gouvernance, Xinghuo BIF se positionne comme une infrastructure nationale de chaîne de blocs qui fournit des services au monde, et sa construction a commencé en août 2020. Le 3 août 2021, CAICT a lancé BIF-Core, qui marque le début de son exploitation de la chaîne primaire et de son service mondial.

