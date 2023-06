L'ÉTÉ ARRIVE ET LE COMPTE À REBOURS DES DÉMÉNAGEMENTS EST LANCÉ : LA CORPIQ FORMULE QUELQUES RECOMMANDATIONS





MONTRÉAL, le 2 juin 2023 /CNW/ - Nous sommes à quelques semaines de la traditionnelle période de déménagement au Québec. Bien que la conjoncture en habitation soit sous pression, il y aura tout de même environ un peu moins de 10% des locataires qui changeront d'adresse au cours des prochaines semaines. Le jour du déménagement et d'emménagement de locataires se passe souvent très bien toutefois pour assurer un déménagement réussi et éviter les problèmes, la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ) recommande à ses membres quelques bonnes pratiques à adopter. Rappelons que le déménagement est l'une des premières étapes pour établir une bonne relation entre le propriétaire et son locataire. La communication fluide et la collaboration sont essentielles dans les circonstances.

4 recommandations pour faciliter un déménagement

N'hésitez pas, à titre de propriétaire, à communiquer avec vos locataires au moins un mois à l'avance pour vous enquérir de leur planification en prévision du Jour J. Ceci facilitera la planification et la coordination des étapes pour réussir un déménagement sans tracas;



Dans le cas où le locataire sortant quitte avant le 1 er juillet, le propriétaire disposera ainsi d'une courte période où le logement sera vacant afin d'y exécuter des travaux d'entretien avant l'arrivée d'un nouvel occupant. En agissant ainsi, vous pouvez vous assurer que le logement sera régulièrement entretenu et réparé, afin d'éviter que celui-ci ne se détériore complètement au fil des années.



Afin de prévoir un déménagement optimal, prenez le temps de rappeler à votre locataire sortant de l'importance que celui-ci quitte son logement en avant-midi pour permettre au nouveau locataire d'emménager dans les meilleures conditions le jour du 1er juillet. Comme propriétaire, il est important d'être sur place pour veiller au bon déroulement de cette journée.



Avant que les locataires ne quittent les lieux, les propriétaires doivent planifier une visite des lieux pour s'assurer que le logement est dans le même état qu'à leur arrivée. Cette visite peut éviter les disputes et les litiges éventuels concernant de possibles dommages qui seraient plus que la vétusté ou l'usure normale des lieux. La présente étape est nécessaire pour tous notamment pour le nouveau locataire qui voudra emménager dans le meilleur environnement.

En somme, le 1er juillet est une journée marquante pour des milliers de personnes au Québec, alors qu'elles se préparent à déménager et à changer d'adresse. La Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ) l'a mentionné plusieurs fois dans le passé à l'effet qu'être propriétaire comporte de nombreux enjeux et certaines situations peuvent malheureusement compliquer le bon déroulement de cette journée. Nous invitons donc les propriétaires locatifs en habitation à communiquer avec les équipes municipales lors de situations nécessitant l'aide d'urgence des services sociaux et communautaires.

La CORPIQ invite aussi les 300 000 propriétaires locatifs du Québec à poursuivre leur habituelle collaboration avec les locataires au cours de cette période du déménagement. Rappelons qu'un sondage de la firme l'Observateur auprès de 400 locataires révélait que 87% de ceux-ci avaient de bonnes et même de très bonnes relations avec son propriétaire. Et cette relation repose sur un engagement de tous à respecter les conditions du bail locatif et user des meilleures pratiques pour établir une communication saine entre les parties. Plus de 1,5 M de ménages québécois sont en logement locatif et le Québec est la province ayant le plus de locataires au Canada. « Le secteur locatif en habitation vit une conjoncture particulière et tous les acteurs doivent collaborer à faciliter le bon déroulement à venir du déménagement des ménages québécois » a dit le porte-parole de la CORPIQ, M. Marc-André Plante.

À propos de la CORPIQ

Organisme à but non lucratif réunissant 30 000 propriétaires et gestionnaires qui possèdent près de 600 000 logements et condos locatifs, la CORPIQ est la plus importante association à offrir des services aux propriétaires de logements et à défendre leurs intérêts, depuis plus de 40 ans. Elle dessert toutes les régions à partir de quatre bureaux totalisant 60 employés. Les propriétaires québécois procurent un logement à 1,5 million de ménages locataires et possèdent, dans sept cas sur dix, un duplex ou un triplex.

SOURCE CORPORATION DES PROPRIETAIRES IMMOBILIERS DU QUEBEC INC.

2 juin 2023 à 11:21

Communiqué envoyé leet diffusé par :