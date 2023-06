Eliassen Group nomme une nouvelle direction exécutive pour Life Sciences afin d'alimenter la croissance internationale





READING, Massachusetts, 2 juin 2023 /PRNewswire/ -- Eliassen Group, LLC, une société de conseil stratégique, a annoncé aujourd'hui la nomination de deux dirigeants à des postes cruciaux : Brandon Pallott en tant que vice-président exécutif, directeur mondial des ventes et Peggy Murray en tant que vice-présidente principale, directrice mondiale des opérations cliniques.

Eliassen Group s'engage à fournir des solutions sur mesure qui soutiennent les résultats commerciaux de ses clients dans le monde entier. Ils sont fiers d'annoncer le recrutement de ces deux cadres supérieurs qui leur permettront d'élargir leur portée de façon stratégique et de répondre aux besoins de leurs clients.

Brandon Pallott est un cadre commercial collaboratif avec plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie des sciences de la vie et qui a toujours réussi à stimuler les ventes et les stratégies de commercialisation dans les domaines clinique et commercial. Au cours de sa carrière, Brandon Pallott a occupé divers postes de direction, du côté CRO ou du côté commanditaire, et il a également participé au lancement d'un certain nombre de produits pharmaceutiques clés dans divers domaines thérapeutiques, états pathologiques, marchés et contextes de soins de santé. Chez Eliassen Group Life Sciences, Brandon Pallott sera à la tête d'une équipe commerciale mondiale très performante qui fonctionnera avec une mentalité axée sur le client. Son équipe communiquera la proposition de valeur d'Eliassen Group Life Sciences à travers l'approche consultative qui distingue l'entreprise et avec une perspective agile et flexible en matière de conseil et de FSP à l'échelle mondiale.

Peggy Murray est une responsable des opérations dynamique avec plus de 30 ans d'expérience dans tous les domaines des opérations cliniques, y compris le domaine universitaire, les dispositifs médicaux et les CRO. Son expérience diversifiée, combinée à une orientation axée sur les solutions et un point de vue clinique sur les clients, rehaussera la capacité d'Eliassen Group Life Sciences à comprendre les objectifs à court terme et la stratégie à long terme de ses clients, en optimisant le service qu'Eliassen Group Life Sciences leur offre. Peggy Murray dirigera les équipes des opérations cliniques et de FSP à l'échelle mondiale, en offrant des solutions flexibles et évolutives qui permettent à leurs clients de se concentrer sur leur mission commune d'avoir une incidence positive sur la vie des gens.

« Je suis ravie que Brandon et Peggy se joignent à notre équipe, alors que nous continuons d'accorder la priorité à notre volonté de soutenir les clients aux États-Unis et à l'étranger, a déclaré Eleanore Doyle, présidente du groupe Eliassen et directrice mondiale de Life Sciences. Ils apportent chacun une expertise approfondie de l'industrie des sciences de la vie, associée des perspectives inestimables, en réponse aux besoins dynamiques de nos clients. Leur leadership combiné renforcera notre capacité à offrir à nos clients la priorité et l'engagement dont ils ont besoin pour obtenir des résultats. »

