Huitième édition du Prix À part entière : l'Office des personnes handicapées du Québec dévoile le nom des finalistes dans la catégorie « Entreprises soutenant l'intégration et le maintien en emploi de personnes handicapées »





DRUMMONDVILLE, QC, le 2 juin 2023 /CNW/ - L'Office des personnes handicapées du Québec a rendu publique, hier, la liste des finalistes du Prix À part entière 2023. Chacun de ces finalistes peut maintenant aspirer au titre de lauréate ou lauréat du Prix.

Voici la liste des finalistes de la catégorie « Entreprises soutenant l'intégration et le maintien en emploi de personnes handicapées » :

Coopérative de consommation de l'Île d'Anticosti (Côte-Nord)

L'Île d'Anticosti, située dans la région de la Côte-Nord, compte très peu d'habitants. En 2020, la coopérative de consommation de l'Île d'Anticosti a saisi l'occasion d'embaucher deux jeunes adultes à besoins particuliers.

En les accueillant au sein de leur équipe, la coopérative souhaitait les aider à s'épanouir professionnellement. Pour ce faire, une formation leur a été offerte en plus de tâches diverses favorisant leur intégration au travail.

Les deux jeunes adultes ont pu découvrir dans quel département ils se sentaient le plus à l'aise d'évoluer et apprendre à interagir avec la clientèle. Ce projet leur a permis d'acquérir de la confiance en eux et la fierté de s'accomplir au sein d'une équipe de travail.

Hôtels Fairmont de l'Est du Canada (Montréal)

Les hôtels Fairmont de l'Est du Canada ont lancé un projet pilote en collaboration avec l'école À Pas de Géant Montréal. Cette école est un chef de file mondial de l'éducation et de la formation professionnelle en autisme.

L'objectif des hôtels était de lancer une initiative d'embauche inclusive. Ils souhaitaient aussi s'engager à améliorer l'expérience client des personnes autistes et de leurs familles. Les hôtels Fairmont de l'Est du Canada sont les premiers dans la province et au Canada à avoir développé un programme de soutien complet ciblant spécifiquement les employés ayant un trouble du spectre de l'autisme.

Lors de la mise en place de ce projet, l'employeur a rapidement réalisé le potentiel et les avantages de l'embauche de personnes autistes dans son industrie. Les hôtels Fairmont de l'Est du Canada croient avoir la responsabilité de contribuer au progrès social et économique de leur communauté et de créer des voies d'accès à l'emploi.

Bien que le projet en soit encore à ses débuts, il a déjà permis l'embauche de trois personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme. Trois autres personnes ont aussi intégré un programme de formation professionnelle. Ce programme leur permettra d'acquérir les compétences professionnelles nécessaires à leur emploi. L'objectif de ce projet pilote est d'étendre cette initiative à d'autres établissements Fairmont au Québec et au Canada.

Faits saillants :

Le Prix À part entière vise à rendre hommage aux personnes et aux organisations qui contribuent à accroître la participation sociale des personnes handicapées. Il est remis tous les deux ans par l'Office des personnes handicapées du Québec. Le porte-parole du Prix est l'auteur et producteur Stéphane Laporte.

Un total de 35 000 $ en bourses de même qu'un trophée en bronze seront remis aux lauréates et lauréats des cinq différentes catégories du Prix À part entière :

Individus (10 000 $);



Organismes à but non lucratif (10 000 $);



Municipalités, MRC et autres communautés (5 000 $);



Établissements d'enseignement soutenant la réussite éducative (5 000 $);



Entreprises soutenant l'intégration et le maintien en emploi de personnes handicapées (5 000 $).

Liens connexes :

Site Web de l'Office : www.ophq.gouv.qc.ca

Page Facebook de l'Office : https://www.facebook.com/Officepersonneshandicapees/

Chaîne YouTube de l'Office :

https://www.youtube.com/c/officedespersonneshandicapeesduquebec

Ce communiqué est disponible en médias adaptés sur demande. Pour l'obtenir, composez le 1 800 567-1465 ou, si vous utilisez un téléscripteur, le 1 800 567-1477. Pour faire une demande par courriel, écrivez à [email protected].

Informations :

Karine Lesage

Relationniste médias

Office des personnes handicapées du Québec

819 314-3549

Communications et entrevues :

Sandrine Ouellet

Roy & Turner Communications

1 514 844-9678, poste 211

[email protected]

SOURCE Office des personnes handicapées du Québec

2 juin 2023 à 10:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :