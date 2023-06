Projet de loi 29 « Loi protégeant les consommateurs contre l'obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l'entretien des biens »





MONTRÉAL, le 1er juin 2023 /CNW/ - À la suite de notre action de mobilisation par l'envoi massif de lettres, aux députés et au ministre de la Justice, demandant d'aller de l'avant sur l'enjeu de l'obsolescence programmée, la réparabilité et la durabilité des biens, la Coalition des associations de consommateurs du Québec (CACQ) se réjouit du dépôt du Projet de loi 29 « Loi protégeant les consommateurs contre l'obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l'entretien des biens ». En effet, ce projet de loi est une très grande avancée pour le droit des québécois.e.s.

Nous aimerions remercier et féliciter tous les organismes, de défense des consommateurs, environnementaux ou autres, qui ont participé de près ou de loin à faire de cet enjeu une priorité au Québec ! Que ce soit au niveau du droit des consommateur.trice.s au Québec pour bénéficier d'appareils fonctionnels et durables ou au niveau de la lutte contre les changements climatiques, nous avons tout à gagner par le dépôt de ce projet de loi.

Nous aimerions également féliciter le gouvernement d'avoir été proactif dans ce dossier et d'avoir enclenché le processus par le dépôt du projet de loi 29. Nous remercions également l'ensemble des députés qui ont participé à l'élaboration de ce projet de loi et soulignons les travaux parlementaires qui ont eu lieu sur cet enjeu. Nous avons hâte de pouvoir participer aux processus de débat public pour bonifier celui-ci.

La Coalition des associations de consommateurs du Québec est un regroupement de 21 associations de consommateurs à travers le Québec, dont la mission vise la défense collective des droits et des intérêts des citoyen.nes consommateur.trice.s québécois.es.

