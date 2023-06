Le gouvernement du Canada publie un nouveau guide sur la santé post-partum pour les familles





Un guide complet sur la santé post-partum, maternelle et infantile

OTTAWA, ON, le 1er juin 2023 /CNW/ - La venue d'un bébé peut être un moment heureux et merveilleux, mais cela peut aussi être une source d'inquiétude et d'incertitude. Il est normal que tous les nouveaux parents aient des questions et des préoccupations au cours de cette expérience qui change leur vie. Les parents ont besoin de sources d'information fiable sur la santé post-partum et la santé des bébés afin de pouvoir prendre des décisions éclairées sur ce qui convient au le bien-être de leur famille.

Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, et l'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, ont annoncé la publication du document Votre guide sur la santé post-partum et des soins pour votre bébé. Le guide fournit des conseils et des ressources aux parents et aux familles sur les questions liées aux soins après l'accouchement, notamment la santé physique, la santé mentale, la santé familiale, la nutrition et l'allaitement. Le guide fournit également des renseignements sur la grossesse et la perte d'un bébé.

Ce guide est le plus récent d'une série de publications de l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) sur la santé des mères et des nouveau-nés. Il met l'accent sur la grossesse, ainsi que sur la période précédant la conception et la période postnatale. Les efforts déployés par les parents pour adopter et maintenir des comportements sains pendant ces périodes critiques de la vie peuvent avoir des effets positifs à long terme sur la santé et le bien-être de toute la famille.

L'ASPC continue de travailler en collaboration avec les provinces, les territoires et les organismes communautaires pour faire connaître les pratiques exemplaires en matière de santé des nouveau-nés et des enfants aux parents et aux familles. L'Agence investit plus de 80 millions de dollars par année dans le Programme d'action communautaire pour les enfants et le Programme canadien de nutrition prénatale afin d'appuyer des grossesses en santé, des pratiques parentales positives et le développement sain des enfants. Ces programmes demeurent des moyens clés de fournir du soutien et des renseignements importants en matière de santé publique aux familles qui sont dans des situations difficiles.

Citations

«?Être parent d'un nouveau bébé est une expérience merveilleuse qui s'accompagne de nombreux nouveaux défis et d'une foule de conseils différents. Le Guide de la santé postnatale et des soins au bébé offre des renseignements fiables et des ressources en un seul ouvrage pour vous permettre de prendre les décisions qui conviennent le mieux à vous, à votre nouveau bébé et à votre famille. Ce nouveau guide s'inscrit dans le cadre de nos efforts continus pour aider les nouveaux parents à mener une vie plus saine et pour favoriser la santé et le bien-être des enfants à mesure qu'ils grandissent et se développent.?»

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« Les initiatives qui appuient la santé mentale et le bien-être des nouvelles mères, des parents et des familles sont vraiment importantes pour le bien-être de leurs enfants tout au long de leur vie. Cette nouvelle ressource fournit des renseignements exacts pour aider les parents à prendre des décisions éclairées sur la façon de prendre soin d'eux-mêmes, de leur nouveau-né et de leur famille. Je recommande vivement ce guide à tous les nouveaux parents pour leur permettre de relever les défis complexes liés à leurs nouvelles responsabilités. »

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

Faits en bref

Des exemplaires imprimés gratuits du document Votre guide sur la santé post-partum et des soins pour votre bébé peuvent être commandés en ligne sur le site Web de l'ASPC.

peuvent être commandés en ligne sur le site Web de l'ASPC. Le document complémentaire Votre guide pour une grossesse en santé est la ressource imprimée la plus populaire de l'ASPC. Ce guide fournit de l'information accessible et fondée sur des données probantes afin d'encourager des comportements sains pendant la grossesse.

Le document Les soins à la mère et au nouveau-né dans une perspective familiale : lignes directrices nationales à l'intention des professionnels comprend un chapitre sur les soins postnataux. Ce chapitre met l'accent sur la prestation de conseils liés aux soins axés sur la famille et fondés sur des données probantes pour les personnes venant d'accoucher, leur nouveau-né et leur famille.

L'allaitement est important pour la santé à court et à long terme des bébés, des jeunes enfants et des parents. Les experts recommandent que les bébés soient exclusivement allaités pendant les six premiers mois de vie. Selon les résultats du Rapport d'avancement sur l'allaitement maternel de 2022, la plupart des bébés au Canada sont allaités à la naissance, mais beaucoup moins (35 %) atteignent l'objectif d'être exclusivement allaités jusqu'à l'âge de 6 mois. La diminution la plus marquée de l'allaitement se produit dans le mois suivant la naissance.

1 juin 2023 à 14:39

