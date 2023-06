Les membres du Conseil de l'industrie forestière du Québec réunis sous le thème « Faire ensemble »





QUÉBEC, le 1er juin 2023 /CNW/ - Le Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ) a tenu au cours des deux derniers jours, au Centre des congrès de Lévis, son Congrès annuel 2023 sous le thème : « Faire ensemble ». Cet événement a été l'occasion d'initier un dialogue entre une multitude d'intervenants des sphères politique, économique, sociale, environnementale et scientifique afin de mettre en valeur la concertation, notamment à l'ère de nombreux défis d'accès et de conciliation.

« Ce Congrès est définitivement une réussite puisqu'il nous a permis d'avoir des échanges constructifs et de bâtir des ponts durables avec les diverses organisations qui partagent le territoire ou collaborent de près ou de loin avec notre belle industrie. Nous devons travailler ensemble puisque la foresterie est un élément clé de ce développement, mais c'est aussi un puissant outil de lutte contre les changements climatiques dont le Québec ne peut se priver s'il veut réduire son empreinte carbone. », a déclaré le président-directeur général du CIFQ, monsieur Jean-François Samray.

Dans le cadre de cet important événement pour le monde forestier, M. Jean-Francois Samray, président-directeur général du CIFQ, et M. Robert Pellerin, président du Comité de direction des membres associés ont pris un moment pour souligner l'engagement du CIFQ et des nombreux donateurs du programme de bourse 2022-2023.

« Le CIFQ a la relève forestière à coeur et nous sommes très impliqués pour faire la promotion de notre industrie. À ce jour, plus de 265 boursiers se sont partagés plus de 265 000$ dans le cadre des divers programmes de bourses de notre organisation. Je tiens à remercier nos membres qui rendent cette initiative possible et qui encouragent les forestiers de demain », a affirmé Monsieur Jean-François Samray.

Le Congrès fut également l'occasion de présenter officiellement les boursiers 2022-2023.

Pour le volet Relève, le CIFQ a remis des bourses d'excellence totalisant plus 22 000 $ pour 2022-2023, soit quatre (4) bourses universitaires, sept (7) bourses collégiales et neuf (9) bourses en formation professionnelle :

BOURSES UNIVERSITAIRES

Université Laval

Mathieu Gélinas , finissant à la maîtrise en Sciences forestières /Hydrologie et sciences des ressources hydrologiques

, finissant à la maîtrise en Sciences forestières /Hydrologie et sciences des ressources hydrologiques Sébastien Dumont , finissant à la maîtrise avec mémoire en Sciences forestières / Sylviculture

, finissant à la maîtrise avec mémoire en Sciences forestières / Sylviculture Pierre-Yves Normandin , finissant au baccalauréat en Aménagement et environnement forestier

, finissant au baccalauréat en Aménagement et environnement forestier Rosa Désy, finissante au baccalauréat en Aménagement et environnement forestier

BOURSES COLLÉGIALES RELÈVE

Cégep de l'Abitibi Témiscamingue

Jordan Bastien , finissant au DEC technique en technologie forestière

Cégep de Baie Comeau

Florian Cabot , finissant au DEC technique en technologie forestière

Cégep de Chicoutimi

Germain Dupret , finissant au DEC technique en technologie forestière

Cégep de de la Gaspésie et des Iles-de-la-Madeleine

Iris Andissac, finissant au DEC technique en technologie forestière

Cégep de Rimouski

Émile April, finissant au DEC technique en technologie forestière

Cégep de Saint-Félicien

Ewen Gallais , finissant au DEC technique en Transformation des produits forestiers

Cégep Sainte-Foy

Julie-Pier Rioux , finissante au DEC technique en technologie forestière

BOURSES EN FORMATION PROFESSIONNELLE RELÈVE

Centre de formation professionnelle de Dolbeau-Mistassini

Arnaud Bouchard , finissant en Abattage manuel et façonnage des bois

Centre de formation professionnelle de l'Estuaire

Marc-André Dumas, finissant en Conduite de machinerie lourde en voirie forestière

Centre de formation Harricana

Mélanie Côté, finissante en Aménagement de la forêt

Centre de formation professionnelle Le Granit

Francis Elie , finissant en Aménagement de la forêt

CFP PRO-MATANIE

Laurent Lebossé, finissant en Aménagement de la forêt

finissant en Aménagement de la forêt Virginie Daigle , finissante en Protection et exploitation de territoires fauniques et aménagement de la forêt

Centre de formation professionnelle Mont-Laurier

Dave Jetté-Gamsby, finissant en Aménagement de la forêt

École forestière de La Tuque

Philippe Galipeau , finissant en Abattage manuel et débardage forestier

École de foresterie et de technologie du bois de Duchesnay

Maxence Dionne , finissant en Aménagement de la forêt

Centre spécialisé en entreprenariat multi-ressources de Dolbeau-Mistassini

Alexandre Gaudreau , finissant en Développement des entrepreneurs en activité

Face aux défis de recrutement de futurs travailleurs, les entreprises ont une responsabilité importante pour favoriser l'émergence d'une relève pour le secteur. La création du programme de bourses Leadership, avait pour objectif de favoriser le leadership et l'engagement actif des étudiants dans leur milieu et de souscrire à une diversité de talents au sein de l'industrie forestière.

Cette nouvelle initiative, pilotée par le comité de direction des membres associés, a pu être mise en place rapidement grâce au support de 16 entreprises du secteur forestier qui ont accepté de contribuer à la hauteur de 1 000$ chacune. Au total c'est 16 000 $ supplémentaire qui a servi à financer 16 nouvelles bourses Leadership pour le secteur professionnel et technique.

BOURSES COLLÉGIALES LEADERSHIP

Cégep de l'Abitibi Témiscamingue

Zak Lajeunesse , finissant au DEC technique en technologie forestière

Bourse offerte par Chantier Chibougamau

Cégep de Baie Comeau

Lucas Aubreyrie, finissant au DEC technique en technologie forestière

Bourse offerte par Boisaco

Cégep de Chicoutimi

Moonwere Uddin, finissant au DEC technique en technologie forestière

Bourse offerte par Lignarex

Cégep de de la Gaspésie et des Iles-de-la-Madeleine

Camille Viollet, finissante au DEC technique en technologie forestière

Bourse offerte par Groupe Lebel

Cégep de Rimouski

Xavier Morneau , finissant au DEC technique en technologie forestière

Bourse offerte par Cedrico

Cégep de Saint-Félicien

Christel Hudon , finissante au DEC technique en Transformation des produits forestiers

Bourse offerte par Produits forestiers Petit Paris

Cégep Sainte-Foy

Johanie Duchesne , finissante au DEC technique en technologie forestière

Bourse offerte par Bid Group

BOURSES EN FORMATION PROFESSIONNELLE LEADERSHIP

Centre de formation professionnelle de Dolbeau-Mistassini

Marie-Jeanne Huberdeau , finissante en Aménagement de la forêt

Bourse offerte par Hydromec

Centre de formation professionnelle de l'Estuaire

Benoit Trépanier, finissant en Conduite de machinerie lourde en voirie forestière

Bourse offerte par TheWood &fils

Centre de formation Harricana

Malcolm-Elit Burrows-Dubé, finissant en Aménagement de la forêt

Bourse offerte par Chantier Chibougamau

Centre de formation professionnelle Le Granit

Julie Barrette-Belhumeur , finissante en Aménagement de la forêt

Bourse offerte par Fontaine

CFP PRO-MATANIE

Steven Gallant-Michaud , finissant en Abattage et façonnage des bois

Bourse offerte par Groupe GDS

Centre de formation professionnelle Mont-Laurier

Anthony Whittaker , finissant en Aménagement de la forêt

Bourse offerte par Bois SPEC

École forestière de La Tuque

Winna Petiquay , finissante en Conduite de machinerie lourde en voirie forestière

Bourse offerte par Rémabec

École de foresterie et de technologie du bois de Duchesnay

Pierre-Louis Blondeau , finissant en Aménagement de la forêt

Bourse offerte par C.A. Spencer

Centre spécialisé en entreprenariat multi-ressources de Dolbeau-Mistassini

Anna Saganash-Boivin , finissante en Développement des entrepreneurs en activité

Bourse offerte par Coopérative forestière Girardville

Le CIFQ félicite tous les finissants qui représentent une relève essentielle pour l'industrie forestière.

À propos du CIFQ

Principal porte-parole de l'industrie forestière du Québec, le CIFQ représente les intérêts des entreprises de sciage résineux et feuillus, de déroulage, de pâtes, papiers, cartons et panneaux et fabricants de bois d'ingénierie.

Rappelons que l'industrie forestière est un moteur de développement économique pour le Québec pour plus de 900 municipalités au Québec. Comme indiqué dans l'étude d'impact réalisée par PwC portant sur l'année 2021, elle emploie près de 130 000 travailleuses et travailleurs et génère des revenus d'emploi totalisant plus de 7,5 G$. En termes de contribution aux différents paliers de gouvernements, elle a versé 6,8 G$ en revenus fiscaux et parafiscaux. Elle représente 12 % des exportations du Québec et la contribution au PIB de l'ensemble de l'activité générée par l'industrie totalise près de 18 G$. Avec sa capacité de séquestration et de stockage du carbone et son potentiel dans la production de bioénergies et de bioproduits, le secteur forestier est un outil contribuant à la lutte contre les changements climatiques.

SOURCE Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ)

1 juin 2023 à 14:21

Communiqué envoyé leet diffusé par :